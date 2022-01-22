 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Время союзов. О новом формате глобальной безопасности, - Владимир Винников
08:27 24.01.2022

Время союзов. О новом формате глобальной безопасности
Владимир Винников

К концу января глобальная политическая, экономическая и эпидемиологическая ситуация продолжает развиваться в соответствии с заданными еще в прошлом году импульсами - никакого качественного перелома пока не произошло. Соединенные Штаты и их союзники конкретного официального ответа на пакет российских предложений по обеспечению безопасности так и не дают, на все лады обвиняя Россию в подготовке скорого вторжения на Украину, и грозят за него "адскими санкциями", одновременно заявляя о своей приверженности "переговорному политическому процессу". Тем не менее, как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после женевских консультаций 21 января с госсекретарем США Энтони Блинкеном, "американская сторона пообещала предоставить письменный ответ на российские предложения на следующей неделе", правда, с предварительной просьбой не предавать его гласности. Видимо, ответ будет дан не потому, что в Белом доме наконец-то "созрели" для конструктивного диалога с Кремлем, а потому, что Россия предприняла за эти дни целый ряд действий, значительно сужающих пространство политического маневра для стран коллективного Запада.

Только за неделю с 17 по 21 января Путин провел телефонные переговоры (в хронологическом порядке) с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имран-Ханом, с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой, с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Если рассматривать эти страны с точки зрения обещанного "военно-технического ответа" для обеспечения собственной безопасности, то картина выглядит вполне определенной: Россия старается обезопасить для себя угрожаемые направления и, наоборот, обозначает уязвимости для наших западных оппонентов.

Конечно, "вишенкой на торте" в этом отношении был визит в Москву президента Исламской республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси, отмеченный, помимо всего прочего, его выступлением перед пленарным заседанием Госдумы. Что показательно, никакой обструкции иранского лидера со стороны российских депутатов не последовало, сколь бы ни был лично кому-то из них неприятен или даже неприемлем сам факт подобного выступления. Но логика обстоятельств сейчас такова, что заявленная господином Раиси необходимость укрепления российско-иранских отношений с целью противодействия экстремизму и терроризму как проявлениям экспансии и доминирования коллективного Запада по сути означает создание в Евразии мощного геополитического треугольника Китай - Россия - Иран. В прошлом году было подписано китайско-иранское соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве сроком на 25 лет. Во время визита президента РФ в Пекин на открытие XXIV Зимних Олимпийских игр ожидается подписание целого пакета российско-китайских соглашений как в экономической, так и в политической сфере. Нынешний визит иранского лидера в Москву "замыкает" контуры этого геополитического союза, за пределами которого - временно или навсегда - оказывается Турция. А вполне вероятное расширение военно-технических возможностей Исламской республики за счет российских систем вооружений качественно изменит ситуацию во всем ближневосточном регионе. Ни Израиль, ни Саудовская Аравия, ни другие нефтяные монархии Персидского залива больше не могут полагаться только на американские гарантии безопасности. Эти гарантии просто исчезают. В подобной ситуации собственное ядерное оружие Тегерану может и не понадобиться. Соответственно, проблема атомной программы Ирана, вокруг которой было сломано столько копий, отойдет минимум на второй план.

Даже перечисленного выше достаточно для того, чтобы понять, какие тектонические процессы запущены и очень быстро происходят в сфере глобальной безопасности. Но бесспорный факт в сухом остатке таков: у России и ее союзников есть что и где поставить на "мировую шахматную доску", да еще и с запасом, а вот про наших западных оппонентов сейчас такого не скажешь. Поэтому их главная ставка сегодня - ложь, обман и операции спецслужб. Характеризуя документы, представленные американской стороной на женевские консультации, Сергей Лавров сказал: "Достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что все, что там написано, не выдерживает никакого критического анализа и в большинстве случаев это чистая ложь". То же самое справедливо для публичных выступлений официальных лиц стран коллективного Запада. Выступление того же Блинкена в Берлине 20 января - весьма красноречивое подтверждение данного факта. "Принципы, сформированные и закрепленные после двух мировых войн и холодной войны, отвергают право одной страны силой менять границы другой; диктовать другим странам, какую политику им следует проводить и какие решения принимать, в том числе - с кем вступать в альянсы; а также навязывать сферу влияния, подчиняющую суверенные соседние страны ее воле", - заявил он. Это, конечно, шедевр лицемерия на фоне западной политики последнего тридцатилетия. Одна страна не имеет права силой менять границы другой? А несколько стран имеют такое право - как это было в случае уничтожения блоком НАТО Югославии, а также создания на сербской территории "Республики Косово"? Нельзя диктовать, какую политику должны проводить другие страны? Но США только и делают, что диктуют другим странам, как те должны себя вести - и силовыми методами, и политикой санкций. Нельзя подчинять суверенные соседние страны своей воле? А как насчет "доктрины Монро" и "несоседних" с Соединенными Штатами суверенных стран мира? Венесуэлы, Ирака или Сирии, например? Правда, про "глобальное лидерство Америки" в Вашингтоне сейчас как-то подзабыли и перестали упоминать, хотя бы для внешнего употребления. Тоже показатель, лишний раз свидетельствующий о нарастающей слабости и неуверенности недавней сверхдержавы.

Не будем в данной связи говорить о лавине социально-экономических и внутриполитических проблем в самих США: инфляции, падении фондовых рынков, разрушении экономической инфраструктуры и т. д. Америка сегодня - глубоко больное общество, а рыба, как известно, гниет с головы. Поэтому ожидать какой-либо адекватности со стороны администрации Байдена в целом и от конкретных ее функционеров в частности сейчас не приходится: "они ничего не забыли и ничему не научились". Но времени продолжать в прежнем духе у них остается все меньше и меньше. Поэтому уже в очень скором времени процесс развала "коллективного Запада" во главе с США может принять неожиданные и ранее казавшиеся невозможными формы. В этом отношении недавний визит в Москву министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок - лишь "первая ласточка". Следующей должен стать приезд в российскую столицу ее британской коллеги Лиз Трасс. А далее количество желающих обсудить с "русскими медведями" новый формат глобальной безопасности и свое место в ней может расти очень быстро.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643002020
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