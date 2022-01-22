В Казахстане создано командование Сил специальных операций Вооруженных сил

09:37 24.01.2022

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Указ от 19 января 2022 года "О создании командования Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Создать командование Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Как отмечается, новая структура создается в целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан.



Кроме того, вносятся изменения и дополнения в некоторые акты президента РК, касающиеся назначения главнокомандующих и командующих Вооруженными силами.



Указ вводится в действие со дня подписания.



Лариса Черненко