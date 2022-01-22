Бывшего премьера Киргизии Марипова посылают послом в СаудАравию

09:47 24.01.2022

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам обороне, безопасности и миграции 24 января планирует рассмотреть кандидата на пост посла Кыргызстана в Саудовской Аравии.



На сайте ЖК нет информации, о каком кандидате идет речь.



Как стало известно АКИpress, кандидатом на должность посла является бывший премьер-министр Улукбек Марипов.



В Саудовской Аравии долгое время не было посла Кыргызстана. Последним этот пост занимал Абдилатиф Жумабаев.



У.Марипов с 3 февраля до 12 октября 2021 года руководил правительством (сейчас Кабинет министров).