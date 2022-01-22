 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Я тоже хочу ездить на автобусе" - Шавкат Мирзиеев
09:52 24.01.2022

"Ни один из руководителей не понимает город, никто не ездит по городу. Все - богачи, на машинах". Президент остался недоволен презентацией Минтранса и хокимията Ташкента о развитии общественного транспорта. "Я тоже хочу ездить на автобусе. Людям нужен безопасный, свободный, дешевый и качественный транспорт", - заявил он.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев остался недовольным презентацией о развитии общественного транспорта в Ташкенте, представленной ему 19 января. Об этом в своей передаче "Менимча" ("По-моему") на телеканале "Узбекистан 24" сообщил журналист Хайрулла Нуриддинов.

"Нервные пассажиры, озлобленные водители, загруженные улицы". "Половину улиц занимает стоянка". "Из-за беспорядочного движения автобусов люди, хоть это и дорого, вынуждены ловить такси". "Ташкент давно превратился в город, крайне неудобный и для водителя, и для пешехода". "Если ситуация не улучшится, бытовые, экологические, экономические и социальные проблемы столицы будут только увеличиваться". "Большой город нуждается в больших изменениях в этой сфере".

Так, в пересказе Хайруллы Нуриддинова, описал ситуацию в городе президент. По словам журналиста, на презентации Шавкат Мирзиеев подверг критике руководителей, "которые не смогли предложить что-либо конкретное для решения проблем".

Фото: Пресс-служба президента.

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"Мы говорим, что за пять лет привезем 400 электробусов. Когда они поступят?.. Нужно больше брать местного [производства], у кого? Какие у вас предложения?" - спросил президент.

"Ни один [из руководителей] не понимает город, никто не ездит по городу. Все - богачи, на машинах. В разрезе районов скажите, какой район? Если у вас не хватает сил, давайте, я сам приглашу хокима района и буду работать. Мне же больше нечем заниматься", - заявил он.

Обращаясь к министру транспорта Илхому Махкамову, который делал презентацию, президент сказал: "Знаешь, в информации, которую ты мне предоставил, нет ни одной конкретной цифры. Советы и рекомендации. Советы и рекомендации. Что это значит? Я не этого от тебя ожидал. Почему не даешь мне отдельно по Ташкенту, отдельно по районам? Какой район самый сложный? Где самая сложная остановка? Где самые сложные пробки? Где люди ждут от нас помощи? В твоей информации этого нет. Общие слова", - сказал он.

Илхом Махкамов и Шавкат Мирзиеев. Фото: Пресс-служба президента.

Глава государства поручил министру транспорта совместно с премьер-министром Абдуллой Ариповым "максимум в течение 15−20 дней разработать конкретные планы по Ташкенту на текущий год.

"Что будем делать с пробками, с улицами, где имеются заторы, как будем сокращать маршруты, чтобы людям было легче? Сколько автобусов закупим для города? Для городов? Сколько закупим для Андижана?.. Каждый раз, когда я бываю в областях, я общаюсь с тобой. Мы те [планы] тоже должны реализовать, время идет. Узбекистан ведь это не только Ташкент", - отметил президент.

Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что у руководителей должны быть планы на три, шесть месяцев и на весь год.

"К концу года на какие маршруты ты сможешь пригласить: „Идемте, президент, прокатитесь один раз на автобусе"? Покажи мне один маршрут. Вместо высокопарных слов, сев в автобус, скажи: „Вот как изменилось мировоззрение моих сотрудников, уменьшилось число светофоров, люди довольны". Начни с самого тяжелого района. Я тоже хочу ездить на автобусе. Не для отвода глаз. Людям нужен безопасный, свободный, дешевый и качественный [транспорт]", - подчеркнул он.

Хайрулла Нуриддинов остановился на вопросе безопасности дорожного движения. "Сейчас люди даже на пешеходном переходе, даже на свой зеленый свет вынуждены озираться по сторонам и переходить улицы с мыслью: не собьет ли какой-нибудь лихач, летящий на высокой скорости. Невинный водитель, соблюдающий все правила, становится жертвой наглого водителя, не признающего правила. Это просто ужасно".

"Мы вынуждены жить в страхе, что наши дети могут остаться под колесами автомобиля", - отметил ведущий, назвав основными причинами огромное количество водителей, ставящих себя выше других "только потому, что у них есть машина", а также укоренившуюся за многие годы практику покупки водительских прав.

По мнению журналиста, настало время применять "очень жесткие меры наказания в отношении водителей, грубо нарушающих правила движения".

Хайрулла Нуриддинов также заявил, что на месте руководителей Ташкента предложил бы президенту вернуть в город "комфортный, изящный, плавно едущий и экологичный" трамвай.

Источник - gazeta.uz
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