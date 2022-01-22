Уволенный за аферу с паспортами экс-глава КНБ Киргизии Кадыркулов отъедет послом в Украину

09:58 24.01.2022

Кандидатура экс-главы ГКНБ Идриса Кадыркулова рассматривается на пост посла в Украине



Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции 24 января планирует рассмотреть кандидата на должность посла Кыргызстана в Украине.



Информации о кандидате на сайте ЖК нет.



Как стало известно АКИpress, на должность посла в Украине рассматривается бывший председатель Госкомитета национальной безопасности Идрис Кадыркулов.



Послом в Украине сейчас является Жусупбек Шарипов, он был назначен на эту должность в 2017 году.



Кадыркулов с 20 апреля 2018 года до 15 мая 2019 года был председателем ГКНБ.

Он подал тогда в отставку с должности председателя ГКНБ на фоне скандала с паспортами.