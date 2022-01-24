Анатомия предательства: Как Токаева в дни госпереворота чекисты подставили, - "СП"

12:54 24.01.2022 Причины паралича казахских спецслужб во время путча

Игорь Моисеев

24.01.22



Своими соображениями по поводу того, почему так странно повели себя во время бунта спецслжубы Казахтана, делится профессиональный разведчик Владимир Кондрашов (фамилия изменена).



"СП": - Во время мятежа КНБ оказался полностью парализован. Во многих регионах страны местные чекисты и полицейские разбегались в разные стороны, оставляя толпе пирамиды с автоматами. Что это было - трусость, непрофессионализм, предательство?



- Все это имело место быть. Но все это - следствие, а не причина. Главная причина кроется в особенностях национального характера казахов. Потому что именно спецификой этого характера и была продиктована вся кадровая политика Комитета национальной безопасности страны. И все эти паззлы сложились в день путча. Национальный характер наших степных соседей никто не изучал ни до, ни после этих событий. И, я думаю, изучать не будет. Это какая-то терра инкогнито в нашей внешней и внутренней политике. Вот вы знаете, например, чем казахи отличается от киргиза? А от узбека?



"СП": - Понятия не имею.



- Вот видите… Это при том, что отличаются они радикально. Именно национальным характером объясняется тот факт, что киргизы готовы хоть каждый понедельник власть в республике свергать, а казахи тридцать лет разминались. А узбеки этим вообще заниматься не будут. За исключением разве что андижанцев. Но это тема как минимум для курсовой работы, которую никто никогда не позволит написать даже профильному этнографу.



"СП": - И какими особенностями характера вы объясните это "молчание ягнят"? В смысле - казахских чекистов?



- Начнем с головы. Итак, Карим Масимов, уйгур по национальности. Первое впечатление от фейса - типичны двойной агент. Иуда на двойном гонораре. Что-то среднее между альфонсом, привокзальным наперсточником, поездным каталой и жуликом на доверии. Глазки - умненькие, бегающие, вечно возбужденные, убеждений - ноль, мораль будильника, нравственность пылесоса. Как шутят наши спецы, "настоящий патриот Иуда Искариот". В России в органы таких людей на порог бы не пустили бы.



"СП": - Крутовато как-то…А казахи этого не видели? Или у них физиономистов нет?



- Все они видели, не слепые. Только в силу опять же специфики своего характера воспринимали это по-другому. Они эту лисью хитрость за ум принимали. К тому же Карим Кажимканович - человек радикально образованный, умственный, имеете несколько "верхних" образований. Учился в физматшколе. Значит, интеграл от дифференциала с логарифмом отличает. Уже круто. Грыз гранит науки в Институте Патриса Лумумбы, Пекинском институте языка (прямом филиале Министерства госбезопасности Китая), Колумбийском университете (откровенный филиал ЦРУ). И, я так полагаю, в силу специфики характера практически везде был завербован местными спецслужбами "на корню".



То есть был фактически тройным агентом. И все его хваленые диссертации, я так полагаю, писались для него и за него кураторами спецслужб. А в благодарность этот умник "семи пядей" за восьмерых гадил - будучи премьер-министром, продавал навылет и навынос своим кураторам все природные богатства Казахстана. Причем до 80% акций всех нефтяных и газовых компаний доставались англичанам и американцам, процентов двадцать - местным баям, чтобы смогли купить себе замки в маврском стиле где-нибудь на крокодиловых островах, а народу вообще скидывали чешую с барского стола. Вот он и восстал.



Я думаю, Назарбаев поставил на эту должность уйгура, чтобы равноудалить главного безопасника страны от всех казахских кланов. Потому что казах на этой должности работал бы на свой клан, а не на интересы страны. Как выяснилось, уйгур в этом смысле оказался круче любого казаха. И равноудалился в сторону ЦРУ и МИ-6. И чуть было не погрузил страну в хаос. Вот такой вот вскипел "реприманд неожиданный".



"СП": - Вы думаете, Масимов был соучастником заговора?



- Рабочая версия. Организация мятежа была великолепной. Чувствуется рука мастеров большого хаоса. Бунт словно по щелчку пальцев вспыхнул в шестнадцати городах страны. "Дяди бакенбарды" из Лэнгли свои чизбургеры едят не зря. Как говорят в известной телевикторине, "внимание - вопрос: как так получилось, что в стране одномоментно проснулись, кинулись в атаку на власть десятки тысяч спящих агентов? Их что, никто их казахских спецов не вел? Не контролировал? Внимание - ответ: значит, агенты Масимова (и он сам) спали с этими спящими в обнимку. Тройные агенты - они такие. Печать зверя негде ставить.



Одного не учел Масимов - прыти Токаева, дзюдоистской реакции Путина и резкого ввода войск ОДКБ. В итоге после высадки десанта все планы "тройного умника" и он сам оказались в густом дерьме по самые брови.



Я думаю, во время своей полировки нар он многое расскажет. Если только следователи-казахи (опять же в силу особенностей национального характера) уже не запытали его до смерти. И если только они не пригласили для этого творческого процесса специалистов узкого профиля из России. Для тех (в отличие от казахов) главное - результат, а не процесс.



Клиент должен быть "здоров и жив, но словоохотлив и болтлив". Но есть у меня еще одно гнилое подозрение что "душку и тушку Масимова" по настоятельной просьбе кураторов из Лэнгли уже этапировали из Нур- Султана в штаб-квартиру "Шеврона" в Тенгизе. Или вообще куда-нибудь в Майами - вместе со всей семьей. И теперь делают "тройному" пластическую операцию, превращая уйгура в мексиканца, мулата или англосакса - что ближе по типажу подходит.



"СП": - Ну, с Масимовым все понятно. С его кураторами и "спяшими" - тоже. Но на местах чекисты от толпы разбегались кенгуриными прыжками. Они что, тоже все через одного - двойные и тройные агенты? Но так же не бывает…



- А вот теперь обратно вертаемся к особенностям казахского национального характера. Служба в Комитете нацбезопасности требует целого набора генно-хромосомных качеств. Первое - и самое главное, якорное качество -понимание того, что чекисты - это "государевы люди на царевой службе". Эта работа требует некоего самоотречения. Причем полного.



С момента принятия присяги ты себе не принадлежишь. Ты теперь - слуга государев. И это на Руси было очень почетно. И дворяне, и стрельцы, и жандармы, и их последователи - независимо от политического строя, и всевозможные сыскари и "легавые", люто ненавидимые революционерами, гордились своей службой и тем, что они служат государю-императору.



Они вступали в некую касту посвященных. Но им, правда, всегда хорошо платили за это.



Обратной стороной этой службы и принадлежности к касте являлась возможность в любую секунду расстаться с головой и жизнью. Парадокс в том, что у русских отдать "жизнь своя за царя" тоже считалось почетным. Недаром был придуман лозунг "За веру, царя и Отечество". А чуть позже - "За Родину, за Сталина (тоже царя, только в другой упаковке)". Заметьте - понятия "родина", "царь", "отечество" и "вера" были поставлены в один ряд.



А вот у казахов в силу их истории и географии мировоззренческая парадигма сложена совершенно по-иному. Государства у степняков не было. И они никогда ему не служили. Они могли служить только своим баям. Соответственно, четкого понимания, что такое государственный долг и государственное служение, у них нет. И когда они на словах дают присягу государству, они на самом деле внутри самих себя дают ее местному баю. И мысленно именно ему и служат.



Это помимо того, что в каждом казахе есть свое ментальное внутреннее байство. Надев государев мундир, он не становится государевым человеком. Мундир просто повышает его статус. В нем степняк становится микробаем. И начинает самоутверждаться за счет других. По-другому азиаты не могут. Это еще одно их слабое место для работы спецслужбах. И, не получив от бая-предателя четкого приказа, местные чекисты потерялись во времени и в пространстве. И разбежались. За исключением пограничников. Но это - совсем другая история.



"СП": - А мы готовы послушать…



- Хорошо. Даже в советское время несмотря на то, что у Казахстана очень большая граница с Китаем, казахов в погранвойска не призывали - в силу специфики национального характера. Туда набирали исключительно славян и татар. В порядке исключения принимали на заставы пару переводчиков из местных. На границе с Афганистаном служили таджики и туркмены, на границе с Турцией - татары-пограничники. В Казахстане служили славяне. Но когда Советский Союз накрылся медным тазом, казахи были вынуждены формировать свои погранвойска (а они являются неотъемлемой частью спецслужб). И в результате получили Арканкерген. Там в 2012 году были расстреляны четырнадцать пограничников из пятнадцати. История остается мутной до сих пор. Но спецам она понятна.



"СП": - А что же там на самом деле произошло?



- Совершенно очевидно, что единственный выживший на заставе рядовой Челах, на которого пытались повесить это массовое убийство, невиновен. Ну не похож он на Рэмбо. Половина личного состава заставы в момент убийства должна была быть "размазана" по границе. Причем со штатным оружием. А их всех завалили в одном месте. Ни о чем не говорит?



Я думаю, что у них на заставе был какой-то свой курултай. И они плюнули на святое - охрану границы и собрались покушать бишбармак возле казармы. И что на этом курултае делал, кстати, местный егерь? Что он там забыл? Вообще это граница, в не проходной двор.



Либо он был чьим-то родственником, либо это был курултай имени его, либо это была не граница, а недоразумение. А плохиши и по другую сторону контрольно-следовой полосы наверняка все это дело просканировали. И решили протестировать свой спецназ. Экзамен прошел успешно.



Судя по всему, был приказ - казахов перебить, русского не трогать. Но нагнать на него жути. Или накачать психотропкой. Пусть потом на него все думают.



После этого "пограничного шока" казахи немного прозрели и стали "возвращать взад" ранее изгнанных из конторы русских спецов - в то же пограничное училище. Но возвращение состоялось чисто по-казахски. Директора училищ - местные баи, которые "принимают на грудь" бюджетные деньги, берут взятки за поступление абитуриентов, пропихивают туда свою родню и осваивают прочие "ништяки", а боевой, огневой, строевой и прочими подготовками занимаются русские.



Опять же государева служба по-казахски: одни пашут, другие срывают цветы удовольствия. Кстати, во время перестрелки в училище один из русских замов погиб. Крайне интересно, где в этот момент был сам начальник училища? Еще одна характерная особенность национального характера: при русском командире, который не дрогнул, казахи вели себя как надо. Только таких русских командиров в армии и КНБ страны практически не осталось.



И еще. У казахов очень развиты ксенофобия (по отношению ко всем нациям - не только к русским) и сильны родственные связи. Казах в казаха стрелять не будет - даже во имя высокой идеи. В киргиза, узбека таджика, чеченца, уйгура - запросто. В русского (с меньшей, правда, охотой) - тоже. А вот в своего нет. Тут он впадает в ступор. Ему проще убежать, чем в своего брата-казаха магазин разрядить. А так как из КНБ к тому времени русских давным-давно выдавили, то вдруг выяснилось, что стрелять по братьям-казахам действительно некому.



Вот во время путча все эти паззлы и сложились.



Будут ли из всего этого сделаны какие-то принципиальные выводы? Не думаю. Это надо менталитет народа поменять. А это веками мало кому удавалось… Источник - svpressa.ru

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