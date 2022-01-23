Либеральная система экономики разваливается на глазах, - Мих.Хазин

14:23 24.01.2022

Главное событие произошло, и результат будет катастрофическим

либеральная система, которая много десятилетий контролировала мировую экономику, начала разваливаться

Михаил Хазин



Динозавры были очень большие. Настолько большие, что сигнал по их нервам шел несколько секунд туда и столько же обратно. Что создавало некоторые проблем, поскольку реакция на действия (например на то, что кто-то начинал есть его хвост) сильно запаздывала. Природа решила вопрос радикальным образом: в тазу у динозавров появился альтернативный "мозг", который мог принимать самостоятельные решения в рамках своих полномочий.



Новый День

Но тут возникали другие проблемы, например, если альтернативный мозг дает команду хвосту двигаться вправо, а главный - налево. Как они решали эту проблему неизвестно, а вот Станислав Лем в рассказе "Путешествие третье, или Вероятностные драконы" из цикла "Кибериада" ("Семь путешествий Трурля и Клапауция") четко объяснил, что если дракону присобачить вторую голову, то он "потеряет субъектность".



Много лет тому назад, объясняя только-только состоявшийся (и даже еще не завершенный) арест главы МВФ Стросс-Кана, я написал о том, что главной проблемой мировой финансовой системы является незавершенность Бреттон-Вудской реформы, после которой образовались, с одной стороны, международные институты (МВФ, Всемирный банк и ВТО), а с другой - находящийся под юрисдикцией США эмиссионный центр доллара, Федеральная резервная система. И между ними начинается конфликт.



На прошлой неделе руководство ФРС сказало, что уже к началу весны начнет повышать ставки. Их можно понять, они действуют в национальном поле, у них в ноябре выборы, а план по созданию американского аналога ЦИКа (с гарантированным результатом в пользу Демократической партии) не прошел … А вот МВФ …



"Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что прогнозируемое повышение базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США может стать серьезным препятствием для роста мировой экономики. Об этом сообщает CNBC. По ее словам, наиболее серьезные последствия от повышения ставок могут иметь страны с высоким уровнем долга, номинированного в долларах, поскольку его обслуживание станет дороже" ("Ведомости").



В реальности ее выступление было даже более жестким, да и аргументов она предъявила достаточно. И, может быть, она даже в чем-то права. Фокус в том, что объяснить это Пауэллу уже невозможно - он живет в рамках совершенно другой модели. И это значит, что либеральная система, которая много десятилетий контролировала мировую экономику (и соответствующие управляющие структуры практически в всех странах мира) начала разваливаться, два ее центра начали публично посылать "городу и миру" противоположные команды.



Можно сколько угодно рассуждать о проблемах в Белом доме в Вашингтоне - сторонники англо-саксонского "Большого брата" отвечали на это стандартным образам: "Милые бранятся, только тешатся!". И, с учетом единства экономической политики, можно было им верить. Но сегодня произошло нечто невообразимое, объективно понятное (как и тогда, в далеком 2011 году), но от этого не менее страшное. Если тогда вопрос шел о персоналиях при единой политике, то сегодня разделилась политика. И вот тут хорошего выхода уже нет.



Собственно, про экономику я уже не буду, смысла в этом нет. Главное событие произошло и результат неминуемо будет катастрофическим. Завтра или послезавтра, уже роли не играет. Но скоро.