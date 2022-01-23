Д.Ашимбаев: Конфликт элит в Казахстане был, но не между Назарбаевым и Токаевым

15:18 24.01.2022 Д. АШИМБАЕВ: КОНФЛИКТ ЭЛИТ БЫЛ, НО НЕ МЕЖДУ НАЗАРБАЕВЫМ И ТОКАЕВЫМ

Причастна ли #казахстан"ская элита к трагическим событиям января в РК? Какую роль в них сыграл экс-председатель Комитета национальной безопасности страны Карим Масимов? Кроются ли причины произошедшего в отношениях между Токаевым и Назарбаевым? Об этом в продолжении беседы Ia-centr.ru с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияром АШИМБАЕВЫМ.

Д. Ашимбаев: конфликт элит был, но не между Назарбаевым и Токаевым

– Назарбаев в своем недавнем обращении заявлял, что никакого конфликта или противостояния элит в Казахстане нет и не было. Но при этом родственников и соратников первого президента сейчас снимают с ключевых постов. Получается, что противостояние элит все же имело место?

– Назарбаев имел в виду, что не было конфликта между ним и Токаевым. Да, между ними периодически возникала определенная напряженность, поскольку у Назарбаева были, что называется, "фантомные боли". При этом некоторые сановники пришли к выводу, что эра Назарбаева закончилась и вели себя по отношению к нему не очень корректно. Такого рода проблемы были, но потом их разрулили, потому что оба президента – люди разумные.



Вместе с тем понятно, что Токаев рано или поздно будет проводить обновление власти. Укрепится, осмотрится, проведет аудит проблем и от каких-то фигур будет избавляться. Это вопрос выживаемости политической системы. Мы же прекрасно понимаем, что во власти периодически накапливается определенный круг неприкасаемых – они же "конечные бенефициары". Которые пользуются определенными привилегиями: как формальными, так и неформальными. Бенефициары выходят из-под действия законов и начинают влезать во все бюджетные потоки. И это касается и их самих, и их родственников. Простой пример – когда сына акима или прокурора, совершившего ДТП, откровенно выгораживают. Назарбаев сам неоднократно "лупил" по своим соратникам – снимал с постов и Рахата Алиева, и Тимура Кулибаева, и Даригу Назарбаеву. Ахметжана Есимова или Нуртая Абыкаева первый президент тоже неоднократно отправлял в отставку.



Понятно, что демонтаж этого слоя – не только семьи, но и олигархата, и чиновничества – является важным элементом для реформации всей системы. Пусть даже для создания другой семьи или других кланов.



Для обеспечения эффективного управления государством нужно убрать те фигуры, которые заставляют работать систему исключительно в своих интересах. На это и было сопротивление, которое разрослось достаточно сильно.



У многих была уверенность, что Токаев – "транзитный президент". Но передача поста председателя партии Nur Otan показала, что это не так. Потому что этот пост дает власть и над мажилисом, и над правительством. И, главное, означает, что Токаев будет баллотироваться на выборах 2024 года.



Были и есть фигуры, которые хотели бы, чтобы через два года на выборах победил другой человек. Когда стало ясно, что Назарбаев такой вариант не рассматривает и продолжает придерживаться своего решения, то это, возможно, спровоцировало волну протестов, с которой мы столкнулись.



Так что конфликт элит был, но не было конфликта между Назарбаевым и Токаевым, как сейчас пытаются представить. А кроме родственников Назарбаева были и другие фигуры, заинтересованные в том, чтобы обеспечить свое политическое будущее.



– К примеру?



– Например, Карим Масимов. Предположить, что Комитет нацбезопасности проморгал появление такое террористического подполья – очень сложно. Скорее всего, либо были в курсе, либо способствовали его появлению. Не весь КНБ, конечно же, а структуры, подчиненные непосредственно Масимову. И когда кто-то в КНБ эту ситуацию прошерстил, то тем самым Масимова и разоблачил. Это кто-то либо из оставшихся на своем посту, либо тот же Самат Абиш. Пока неясно.



Одно дело, когда проходят митинги, пусть даже под прикрытием возмущения повышением цен на газ. И совсем другое, когда на улицы выходят боевики. Масимова сняли через сутки после этого. За сутки провести следствие и выявить госпереворот – очень сложно, особенно, если речь идет о действующем председателе КНБ, у которого есть и прослушка, и спецназ, и прочие возможности. Но у кого-то все же хватило мужества и мозгов слить Масимова и его планы.



Я помню, что буквально перед Новым годом был в столице и там ходили разговоры, что Масимов станет следующим после Аскара Мамина премьером. Отставка Мамина ожидалась сразу же после Рождества. И хотя было заранее известно, что Акорда планирует поставить премьером Алихана Смаилова, но вдруг начались разговоры о Масимове. Они же на чем-то были основаны? Ведь понятно, что третий раз назначать одного человека премьером – это демонстрировать дефицит кадрового резерва в стране. И я думаю, что даже при резком росте цен на газ, синхронно обеспечить выход протестных акций в семнадцати регионах – очень сложно, как и обеспечить массовые беспорядки. Единственная система, институт, который может организовать такую мобилизацию, являются религиозно-экстремистские организации, связанные с оргпреступностью.



Здесь есть связь с определенной частью элиты, недовольных решением Назарбаева о преемнике, с религиозными организациями, которые имеют огромное влияние внутри страны и тесные связи с зарубежными партнерами, и связь с оргпреступностью.



Еще важно, что Запад в упор не захотел видеть разницу между мирными протестами и бандитскими нападениями. Получается, что какая-то работа по обелению этих событий в глазах мировой общественности тоже проводилась. Я не говорю, что именно Запад стоял за этими событиями. Но там были крайне заинтересованы в демонтаже власти Назарбаева-Токаева с целью дестабилизации ситуации в регионе, которая бы перекинулась и на Россию, и на Китай. Грубо говоря, эти события могли стать важным инструментом в той "Большой игре", которая идет с XIX века – борьбе за контроль над Центральной Азией. Вот и получается, что местные политические интересы, экономические интересы и криминальные интересы сошлись в данном случае с геополитической игрой.



– Но насколько обоснованно полагать, что все эти беспорядки произошли при непосредственном участии Карима Масимова и КНБ?



– Масимов, напомню, был далеко не самый эффективный премьер. К тому же он, как мы видели во втором его премьерстве, человек, который не любил нести ответственности ни за что. Вспомните ту же девальвацию 2015 года. Он через правительство активно продавливал девальвацию, но Нацбанк категорически не хотел ее проводить. В итоге Масимов убедил в необходимости девальвации президента Назарбаева, а тот дал команду Кайрату Келимбетову. То есть говорить, что Келимбетов был виноват в той девальвации неправильно, потому что он как раз-таки выступал категорически против.



Келимбетов был вынужден согласиться с этим решением, но в обмен потребовал, чтобы о девальвации сообщил не он, а Масимов. И вы помните, с каким лицом Масимов объявил об этом? И понятно, что после этого его правительство пошло к закату, потому что все шишки полетели именно в него, хотя они и старались изо всех сил выставить девальвацию инициативой Келимбетова. В итоге Масимов был вынужден уйти, но в последний момент было принято решение направить его в КНБ – от греха подальше. Тем не менее, Масимов смог продавить, чтобы следующим премьером стал его выдвиженец Бахытжан Сагинтаев, который сегодня аким Алматы, что тоже наводит на определенные размышления.



Так вот, говорить, что Масимов был организатором беспорядков, не могу. У него организационный потенциал не очень большой. Он мог знать, содействовать. Но организация событий – не в его компетенции. Иначе бы во всем этом были задействованы отдельные подразделения КНБ, но мы видели, что после смены руководства в Комитете нацбезопасности, они пошли в наступление. То есть КНБ как цельный институт не был задействован. Скорее всего, Масимов хотел дать возможность событиям развиваться по своему сценарию с тем, чтобы потом он предложил себя в качестве главы нового правительства, который бы смог усмирить и примирить бунтовщиков. И, возможно, сделал об этом личную заявку – и проиграл.



– Но это никак не проливает свет на то, кто конкретно стоял за всеми этими событиями…



– Сказать сложно. Пока идет следствие. Есть версии. Но озвучивать их без доказательств – можно нарваться на судебный иск.



Круг людей из высших чинов и олигархата, которые связаны с вахаббистскими организациями, примерно известен.



– Назарбаев в своем выступлении подчеркнул, что является пенсионером с 2019 года, а вся полнота власти находится у Токаева. Означает ли это, что за все события, произошедшие с марта 2019 года, он не несет никакой ответственности?



– Понятно, что причины многих событий кроются не в этих трех годах, а во временах его президентства. И ответственность за эти события лежит как на Токаеве, так и на Назарбаеве. Вместе с тем, понятно, что Назарбаев в какой-то момент понял, что время его правления подходит к концу. Понял и принял. Он ушел до 30-летия своего прихода к власти, ушел до своего юбилея. А юбилейные празднования прошли очень скромно, то есть он не хотел светиться. Он понял, что свою миссию, как президента, он выполнил. Понял, что и здоровье, и возраст, и отношение общества не дают ему ни морального, ни физического права оставаться во главе страны. Я думаю, что предварительное решение об уходе он принял после выборов 2015 года. Потом начался окончательный отбор и выбор преемника. Тогда Назарбаев "отстрелял" с постов Масимова, Тасмагамбетова, Абыкаева, Джаксыбекова и другие фигуры, которые могли претендовать на роль преемника. То есть очистил поле для Токаева.



В 2018 году была принята определенная нормативно-правовая база, определяющая статус Назарбаева, призванная обеспечить мирную передачу власти. И в качестве такой должности был выбран пост председателя Совбеза, который бы позволял Назарбаеву сохранить в своих руках определенные рычаги воздействия. Токаев в том же 2018-м году объехал регионы, осмотрелся, опробовал функции лидера. Но затем начались проблемы с правительством Сагинтаева, которое стало заваливать ситуацию. Назарбаеву пришлось задержаться до тех пор, пока правительство не ушло в отставку. Из-за этого процесс передачи власти немного затянулся.



Кроме того, огромное количество сановников требовало, чтобы Назарбаев остался. Плюс, нужно было обеспечить контроль над теми, кто мог бы сорвать транзит. Не зря же первая презентация боевиков, которых мы наблюдали в начале января, прошла еще в 2019 году – сразу же после президентских выборов.



Помимо этого, были события в Сатпаеве, в Кордае, где сторонами конфликта были именно быстро мобилизованные молодежные группировки. И вот это бряцание арматурой шло несколько лет, но его в упор не замечали, потому что все внимание было приковано к Аблязову, Мамаю, к ояновцам, которые отвлекли внимание экспертов и власти от того, что на площадь выходили не люди по призыву того же Аблязова (потому что он мало кого интересует), а именно агрессивные, легко мобилизуемые толпы. То есть кому-то было выгодно отвлекать внимание.



– В одном из интервью вы также сказали, что казахстанские власти долгое время заигрывали с националистами и не понимали всю опасность этой игры. Но новые назначения Токаева, к примеру, того же министра Умарова, показывают, что эти игры продолжаются.



– У нас долгое время шло переписывание истории, когда все хорошее вычеркивалось, а все плохое наоборот выпячивалось. И понятно, что при таком подходе антисоветские и антироссийские настроения глубоко впитались в подкорку. И власть на данный момент эту ситуацию переиграть не может. Поэтому я думаю, что скорее всего, идея поставить Умарова министром возникла для того, чтобы утихомирить эти настроения.



– То есть для успокоения национал-патриотических слоев населения?



– Да. Но при этом, мы же видели, что против Умарова резко выступили Примаков, Рогозин, но тот же Песков сказал, что Кремль в курсе того, что говорил Умаров ранее, но будет судить по его делам – что говорит о том, что это назначение с Кремлем могло быть оговорено.



Тут еще не стоит забывать о том, сколько негатива было вылито по поводу того, что Казахстан обратился за помощью к России. Формально, конечно, ОДКБ представляет на данный момент Пашинян – представитель "либерального" дискурса, но тем не менее, все понимали, что именно россияне вытянули ситуацию 6-8 января. Понятно, что фактор появления российских войск в Казахстане вызвал бешенство и у националистов, и у Запада.



Заметьте, что на международной арене только Китай позитивно отнесся к вводу миротворцев. Даже у Анкары, у которой свои интересы в регионе, были негативные оценки. Так что назначение националиста и пантюркиста Умарова направлено именно на их успокоение. Он не ключевая фигура в идеологическом блоке, но и все нынешнее правительство – временное, потому что кадровый состав откровенно не тянет на что-то прорывное.



К руководству идеологией пришли Ерлан Карин и Аида Балаева – люди, гораздо менее зашоренные и более опытные в этих вопросах, которые все прекрасно понимают. Центр принятия решения находится не в Министерстве информации и общественного развития, а в Акорде, где грамотные, вменяемые и конструктивные люди.



Токаев должен быть президентом для всех казахстанцев – как националистов, так и интернационалистов, ему нужно обеспечить консолидацию общества, взяв лучшее и с той, и с другой стороны. Понятно, что сложно найти что-то хорошее в воинствующем национализме или в воинствующем интернационализме, но Токаеву нужно сейчас перехватить инициативу, что он постепенно и делает.



Вот сейчас гнев обратился против Семьи. Президент победил бандитов, но все пытаются представить это так, что Токаев "победил Назарбаева". Но эта победа – победа и Назарбаева. Потому что именно его преемник и его курс остались в целостности. А преемник показал себя сильным лидером, который может повести страну вперед – то есть сделал именно то, в чем Назарбаев и был заинтересован. Так что это победа выбора Назарбаева.



Марсель Хамитов

23.01.22 Источник - ia-centr.ru

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