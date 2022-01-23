В главной назарбай-кормушке Казахстана - "Самрук-Казына" сократили штат на 50%. Но не закрыли!

15:26 24.01.2022

В "Самрук-Казына" сократили штат на 50%



Утверждена новая организационная структура "Самрук-Казына" с сокращением штатной численности на 50%, передает Zakon.kz.

24 января правлением фонда приняты следующие решения:



утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников в два раза, с 248 до 124 человек, и количества руководящих позиций с 10 до пяти. Оптимизировано количество структурных подразделений с 27 до 18 (на 33%), исключены должностные позиции "советников" как штатных единиц. Также принято решение о закрытии зарубежных представительств фонда. Организационная структура размещена в открытом доступе на веб-сайте фонда;



предварительно одобрены и направлены на согласование в Министерство финансов, АЗРК и НПП "Атамекен" новый порядок закупок, правила контроля, маркетинга и импортозамещения, являющиеся документами прямого действия и исключающие любые барьеры для бизнеса;



существенно сокращены основания для закупок из одного источника. С момента утверждения данных документов советом директоров за корпоративным центром фонда будут закреплены функции разработки методологии, контроля, мониторинга закупок;



утвержден и направлен в портфельные компании план мероприятий, разработанный во исполнение поручений президента Республики Казахстан по вопросам реформирования АО "Самрук-Казына". Определены ответственные исполнители, сроки реализации, индикаторы контроля;



решением правления АО "Самрук-Казына" с 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия генерального директора ТОО "Самрук-Қазына Инвест" Султанова А.К., председателя правления АО "Samruk-Kazyna Construction" Сандыкбаева Б. А., генерального директора ТОО "Самрук-Казына Контракт" Акылова А.Ж., генерального директора ТОО "Самрук-Казына Бизнес Сервис" Елшибекова С.К.



Анастасия Стативкина