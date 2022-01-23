NYT: Запад должен разумно отступиться от Украины, чтобы избежать войны

15:38 24.01.2022 The New York Times (США): как нам отступиться от Украины

Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм



Ведущий обозреватель NYT Даутхат рассуждает о том, как США и Западу отступиться от Украины и при этом сохранить лицо и избежать войны с Россией. Новая структура безопасности в Европе может быть создана только с учетом интересов Москвы, пишет автор. По его мнению, отступление может быть болезненным, но оно вполне разумно.



В геополитике одна из самых сложных задач - найти возможность провести успешное отступление. Мы убедились в этом прошлым летом в Афганистане, когда администрация Байдена сделала правильный стратегический выбор - сократить наши потери вместо эскалации только ради того, чтобы углубить моральное банкротство Америки. Но затем, спотыкаясь, наша администрация прошла через катастрофический уход, который нанес президентству Байдена глубокую рану и обнажил перед миром, внимательно наблюдающим за всем этим, абсолютную слабость Америки.



Теперь мы сталкиваемся с той же проблемой на Украине. В дни своего существования в качестве супердержавы Соединенные Штаты предприняли ряд шагов, чтобы расширить сферу нашего влияния вглубь ближнего зарубежья России. Некоторые из этих шагов кажутся вполне результативными. Хотя расширение НАТО за счет включения в альянс стран бывшего Варшавского договора и было само по себе рискованно, но в данный момент принятые альянсом на себя обязательства кажутся весьма надежными. Однако даже тогда, когда американская мощь находилась в зените, попытка вывести Украину из орбиты влияния России и оставить украинцам, ориентированным на западные союзы, полуоткрытую дверь в НАТО, была глупой приверженностью каким-то супер-обязательствам.



Заметьте, это не вопрос о том, чего заслуживают украинцы. Россия - авторитарный агрессор в нынешнем кризисе, а Украина - ущербная демократия, но все же более достойный режим, чем олигархат Владимира Путина. Когда мы давали гарантии ее безопасности при Билле Клинтоне, приоткрывали для нее дверь в НАТО при Джордже Буше-младшем и поддерживали протесты на Майдане при Бараке Обаме, мы в каждом случае действовали с лучшими намерениями, а не как Москва с ее махинациями.



Но в геополитике благие намерения всегда находятся в подчинении у реалий власти. Какими бы ни были наши желания или желания Украины, ее власть просто никогда не была в состоянии полностью присоединиться к Западу - она слишком слаба экономически, слишком внутренне разобщена и просто находится не в том месте и не в то время. И действия администраций Буша и Обамы - а также, несмотря на все личные симпатии Трампа к Путину, и некоторые действия трамповской администрации - слишком растянули наши возможности и лишили нашу "мягкую силу" для Киева той энергии и напора, которые были необходимы, чтобы справиться с силовым противодействием Москвы.



С учетом этих реалий и настоятельной необходимости сосредоточить американскую мощь в Восточной Азии для противодействия Китаю, становится ясно, где может закончиться в идеале наше отступление. Оно может произойти на линии отложенного вопроса о расширении НАТО; с Украиной, находящейся под неизбежным давлением России, но не подвергающейся вторжению или аннексии, и с более тяжелым бременем на наших союзниках по НАТО в поддержании периметра безопасности в Восточной Европе.



Но, как и в случае с Афганистаном, реальное исполнение идеи значительно сложнее, чем сама теория. Прийти к устойчивому пониманию с Путиным сложно, потому что он явно стремится быть постоянным разрушителем, пользующимся любой возможностью, чтобы унизить Запад. Наш отход от Украины неизбежно вызовет сомнения относительно наших более важных обязательств в других местах. К тому же следует помнить, что цель возложения более высоких обязательств в вопросах безопасности на европейцев так и не была достигнута ни одним из последних президентов США. Особая проблема здесь состоит в том, что ключевая европейская держава, Германия, часто действует как фактический союзник России.



Ввиду этих трудностей, шаткость нынешнего курса администрации Байдена вполне понятна, хотя его недавняя пресс-конференция и превысила все нормы откровенности. США действительно не могут ничего сделать, если Россия вторгнется в Украину, и мы были бы безумцами, если бы присоединились к войне на стороне Украины. Поэтому и поиск Белым домом правильного промежуточного ответа, некоего баланса между санкциями и поставками оружия Украине, выглядит как некое опасливое, неуверенное прощупывание почвы. И по весьма уважительной причине: здесь просто нет идеального ответа, есть только некая сумма наименее плохих вариантов.



Как я понимаю, мы все еще придаем слишком большое значение положению о том, что только НАТО может сказать, кто именно может состоять в альянсе, и что просто исключить в нем членство Украины является какой-то невозможной уступкой. Такие подходы являются анахронизмом, пережитком и наследием периода после холодной войны, когда в течение короткого времени казалось возможным, что, как выразился историк Адам Туз, "главные границы мира будут проведены западными державами, Соединенными Штатами и ЕС на их условиях и в соответствии с их наличными силами и предпочтениями".



Сейчас мир устроен и работает уже не так. И именно потому, что мир устроен не так, я чувствовал бы себя значительно спокойнее - как американский гражданин, а не просто обозреватель-международник - если бы увидел, что наши лидеры признают эту реальность, а не придерживаются идеи, что когда-то мы можем быть обязаны по Договору рискнуть ядерной войной из-за Донбасса.



И если мы не можем отказаться от идеи некоторого отступления вообще, то можно предложить отказаться от него на какой-то длительный период - например, на 25 лет, что было предложено Томасом Грэмом и Раджаном Меноном в недавней статье в журнале Politico (статью Т.Грэма и Р.Менона "Как получить от Путина то, что мы хотим"). И такой подход представляется очень разумной сделкой.



Иногда что-то может казаться весьма разумным, но в то же время быть и весьма болезненным. Болезненным с точки зрения признание слабости Запада, болезненным для надежд и амбиций украинцев.



Но смириться с некоторой болью ради большей стабильности - это то, что происходит, когда вы пытаетесь найти приличествующий и достойный путь к необходимому отступлению после того, как напринимали кучу неверных решений.



Комментарии читателей NYT



Steve

Почему границы так важны для Украины, а не для США? И почему мы подумываем о том, чтобы начать войну из-за каких-то чужих границ, в то время как позволяем преступникам, наркоторговцам и торговцам людьми нарушать наш собственные южные границы? Да только фентанил, поступающий из Мексики к нам в страну, для нас опаснее танков, которые прогрохочут на Украину из России, не так ли?

Charles

Я не часто соглашаюсь с господином Даутхатом, но это один из тех случаев, когда соглашусь. Киев был столицей России в средние века. Россия потеряла почти всю сферу своего влияния с 1989 года. Для нее этого довольно. Нет никаких настоятельных причин, по которым мы должны экспортировать на Украину нашу форму демократии с ее поляризованным электоратом и скатыванием в антинаучное безумие и протофашизм. Проснитесь, пока не стало слишком поздно, и договоритесь с Россией о стратегическом признании ее права на буферную зону. Такую же, какую с начала 1800-х годов мы имели в виде всего Западного полушария.

Rick Morris

Я совсем не удивлюсь, если США в конфиденциальном порядке уже заверили россиян, что Украина не будет и, вероятно, вообще никогда не станет членом НАТО. Сейчас задача состоит в том, чтобы Россия прикрыла американцев, чтобы сохранить их лицо.

Thomas B

К черту эту Украину! Она не стоит ни единой американской жизни и ни единого американского доллара!

H Silk

Я не фанат Путина, но ради всего святого, зачем нам ввязываться во все это?!

Мы что, ничему не научились на примере Афганистана?!

Jp

Не о чем тут беспокоиться. Путинская Россия настолько коррумпирован и настолько близка к банкротству, что в конечном счете она падет под своим собственным весом.

Нет необходимости в провокационных военных акциях против России, которые будут выгодны только нашему военно-промышленному комплексу.

Разве не так?

David

Почему всегда автоматически предполагается, что если какая-либо страна угрожает своему соседу или вторгается в него, то Америка обязательно обязана вмешаться?

Да, НАТО является важным сдерживающим фактором для недобросовестных мировых игроков, но почему поведение России на Украине должно быть "решающим моментом" для нынешнего американского президента?

Разве то же самое является "решающим моментом" для лидеров Германии, Финляндии, Турции, Японии, Ботсваны или Уругвая .....

С

"Украина - ущербная демократия, но все же более достойный режим..."

Нет ничего достойного в том, что многие и многие молодые женщины Украины в основном устраиваются на работу в других странах в качестве суррогатных матерей (отсюда и название страны - "фабрика по производству детей"). Это не просто порочная демократия. Это демократия-банкрот.

Paul

Этот конфликт насчитывает сотни лет истории, в него были вовлечены все бывшие великие державы Европы, а также все их прихлебатели. Как и во Вьетнаме и Афганистане, мы не можем понять всю многослойную историю и ненависть, существующие здесь. Если Украина действительно заинтересована в Западе, то и европейцам пора активизироваться (чего они никак не хотели делать в финансировании НАТО на протяжении десятилетий). Возможно, пора признать, что раздел Украины, по всей видимости, тоже имел бы какой-то смысл. Русские уже создали раскол украинской лояльность на востоке, ввезя сюда огромное количество своих людей на протяжении сотен лет, и сейчас это ведь абсолютная демографическая и политическая реальностью.

Ted Jenkins

Будучи либералом, я сам себе удивляюсь, что в целом согласен с Россом Даутхатом (которого я считаю очень консервативным) по вопросу о России и Украине. Причины этого геополитические и "практические". Поскольку все началось с (неудачных) попыток Горбачева повернуть СССР от коммунистической диктатуры к социал-демократии, я всегда сетовал на отсутствие поддержки этих усилий со стороны Запада (США и НАТО). А потом я сетовал на расширение НАТО (особенно в Эстонию, которая так близко к Санкт-Петербургу и так угрожает безопасности и гордости России). Мы должны были стремиться втянуть Россию в НАТО раньше, чем страны Балтии.

Я нисколько не поддерживаю Путина. Я считаю, что он стоит во главе правой диктатуры, которая приносит выгоду только нескольким коррумпированным российским миллиардерам. Они используют невежественный патриотизм необразованных россиян, чтобы скрыть свою безудержную коррупцию. Но правда состоит в том, что заменить отвратительный режим Путина – это вопрос длительного времени.

А пока нам всем нужно избежать войны. Нам нужна Россия на нашей стороне, чтобы решить главную задачу: привести на Запад Китай (что в свое время Запад успешно сделал с Японией.



Автор: Росс Даутхат (Ross Douthat) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643027880

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