Красавица из Монголии Ану Бортэ-Ужин впервые в истории вышла в финал конкурса "Мисс Мира-2021"

15:41 24.01.2022

Финал конкурса "Мисс Мира-2021", который был перенесен из-за пандемии, состоится 16 марта.



Ану Бөртэ-Ужин представляла Монголию на конкурсе в прошлом году и выиграла в номинации "Мисс Талант". В итоге она соревновалась с красавицами из 130 стран, стала победительницей талант-шоу и вышла в полуфинал конкурса.



А.Бөртэ-Ужин написала на своей странице 23 января 2021 года: "Финал конкурса "Мисс Мира" состоится 16 марта на стадионе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. Из-за пандемии в финал вернутся только красавицы из топ-40 стран, а главные красавицы из других стран будут представлены онлайн".



Мисс Монголия входит в число 15 лучших участниц.



Мисс Монголия А.Бөртэ-Ужин окончила Университет культуры и искусств по специальности "учитель танцев". Сейчас ей 23 года.



"Сделаю все возможное, чтобы завоевать корону. Я не говорю, что буду вознаграждена только за талант. Я сделаю все возможное, чтобы привезти домой корону конкурса "Мисс Мира", - сказала она.