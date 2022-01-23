Российско-китайский альянс в прицеле украинской авантюры Вашингтона, - В.Павленко

15:44 24.01.2022 Владимир Павленко



Российско-китайский альянс в прицеле украинской авантюры Вашингтона



Может ли что-то предотвратить приближающуюся авантюру? Да, может! И это – итоги миссии ОДКБ в Казахстане, где был продемонстрирован такой недостижимый для натовских вояк уровень проведения масштабных военных операций, что в пентагоновских штабах, где не перевелись трезвые головы, вполне могут найтись аргументы за то, чтобы "не будить лиха, пока оно тихо".



Невооруженным глазом видно, как Запад пытается развести между собой Россию и Китай, ибо этот альянс сидит у Вашингтона и его сателлитов "в печенках", разрушая все планы по выходу из ковида через "великую перезагрузку" в "новый мировой порядок", который точнее будет назвать, по Фукуяме, "концом истории". Крупное и потому отвечающее своей репутацией за распространяемую информацию агентство Bloomberg, тесно связанное с Уолл-стрит и властью, у истоков которого стоял экс-мэр Нью-Йорка мультимиллиардер Майкл Блумберг, 22 января разнесло по миру беспрецедентный фейк, решительно опровергнутый российскими и китайскими дипломатами. Будто бы председатель КНР Си Цзиньпин просил президента России Владимира Путина "не начинать войну на Украине" в период традиционного "олимпийского перемирия", уходящего корнями еще в древнегреческую традицию. И будто бы этот "мораторий" должен продлиться с 28 января по 20 марта нынешнего года, центральным спортивным событием которого является зимняя Олимпиада в Пекине. Причем смысл этой информационной диверсии становится окончательно понятным, когда помещается ссылка на некоего "китайского дипломата", который якобы дал эту "новость" американцам на условиях анонимности. То есть цель - не просто дискредитировать лидеров двух стран, "придумав" между ними некое "недопонимание" и "недостаток взаимного доверия". Но и посеять в российской столице сомнения в истинных взглядах и позиции китайских дипломатов, представленных сотрудниками посольства КНР, которые очень многое делают для укрепления российско-китайской дружбы, сотрудничества и коммуникации с российской общественностью. И тем сильно мешают американцам и их лобби.



В самом дипломатическом представительстве КНР, заявление которого было мгновенно распространено российским официальным агентством ТАСС, дезинформацию Bloomberg назвали "фейком и провокацией", а позицию Пекина - "последовательной и ясной: Китай выступает за урегулирование разногласий путем диалога". В том же ключе высказалась и официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова:



"Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg", - уточнила дипломат, подчеркнув, что теперь мы "ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима - как информационных, так, нельзя исключать, и военных".



Сутками ранее, 21 января, с материалом о некоей "российской дезинформации по Украине" выступил Госдеп, обвинивший Москву в том, что "передислокация вооруженных сил на российской территории" - это якобы фейк; правда, ничего не было сказано о том, с какой и на какую именно территорию они передислоцируются. Надо полагать, "зависли в воздухе".



Весь этот информационный бред напрямую затрагивает американских союзников, среди которых начались репрессии, наглядно демонстрирующие, чего стоит западная демагогия о "свободе слова". За свои слова о том, что "Крым никогда не вернется в состав Украины", и потому "Украину вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО" пострадал теперь уже экс-главком ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах. Между произнесением этих слов на конференции Индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара и отставкой, в которую флотоводец ушел под давлением разложенного программной феминизацией в "…надцатом поколении" немецкого министерства обороны, прошли считанные дни. И поскольку трудно предположить, чтобы берлинской травлей заслуженного адмирала, принимавшего участие в боевых операциях в районе Африканского Рога, дирижировал украинский посол - все-таки немцы до такого пока еще не опустились - понятно, что "за ниточку" киевского дипзасланца дергал, скорее всего, посол США, получивший соответствующие инструкции из Госдепа. Это к вопросу о том, считают ли в Вашингтоне ФРГ союзником или вассалом, если так позволяют себе обращаться с заслуженными офицерами из НАТО в интересах не входящего в блок колониально-марионеточного бантустана.



Но дело даже не в этом. А в том, зачем Вашингтону такая суетня, которая Украиной отнюдь не исчерпывается, а затрагивает и другие постсоветские республики, которые США успели затащить в НАТО до того, как Москве эта экспансия надоела, и она "уперлась", напоминая Западу про его обещания нерасширения, данные еще Горбачеву. "НАТО готовится к нападению России в Прибалтике, - ошарашивает мир французская Le Figaro. - …Проходят учения НАТО, базирующиеся на восточном фланге альянса, в ходе которых отрабатывается сдерживание наступления противника, пока альянс не подготовится к военному ответу". Цель учений - проверка оперативной совместимости войск и штабов. На территории, охватывающей еще и Польшу, дислоцированы войска трех "первостепенных" европейских членов блока - Великобритании, Франции, Германии, а также США и Канады. Обстановка нагнетается таким образом, чтобы создавалось впечатление крайней напряженности, вплоть до близости войны. В Киев прибывает сформированная на двухпартийной (то есть консенсусной) основе делегация американских сенаторов, которая призывает Украину консолидироваться перед лицом "угрозы российского вторжения". Одновременно кто-то дает гарантии безопасности главному оппоненту Владимира Зеленского - находящемуся под расследованием Госбюро Петру Порошенко, и он возвращается в Киев, где с ним действительно ничего не происходит, в смысле не берут его там сразу "за одно место", как обещали. Кто бы это мог такие гарантии обеспечить и в каких целях?



Ну и не забывается информационный "фронт", на котором, как мы убедились, разворачивается одновременная антироссийская и антикитайская провокация, призванная поместить Россию в глазах общественного мнения в вакуум изоляции, а Китай по-подленькому выставить "сателлитом НАТО". Обратим внимание: ничто не ново под Луной. Когда осенью эпицентром военно-политической напряженности оказался Тайвань, американская военная дипломатия совершала такие же "ужимки и прыжки", но уже против России, выставляя Москву "противником" восстановления Китаем территориальной целостности. Сейчас эпицентр, не разрешившись на Востоке, перекочевал, точнее, "его перекочевали" на Западный театр военных действий (ТВД). Почему? К военно-политическому взаимодействию Москвы и Пекина пытаются подобраться с "новым ключиком", точнее, воровской отмычкой. В Вашингтоне хорошо видят, что трещину из-за Тайваня спровоцировать не удалось, а устраивать эскалацию напряженности дальше себе дороже. В случае реального конфликта, во-первых, никто не поверит, что островные сепаратисты пошли на него без гарантий США - слишком несопоставимы потенциалы сторон. Во-вторых, есть риск встать перед выбором полномасштабной войны с Китаем и потерей лица вместе с Тайванем и его марионеточным "демопрогрессивным" режимом.



В Европе ситуация для Вашингтона куда более "комплиментарная". На конфликт можно спровоцировать Украину, подтянув к нему вассалов-сателлитов, среди которых, чтобы купировать "разговорчики в строю", уже выгнали со службы вышеупомянутого адмирала. Кажется, с перепугу, оказавшись между молотом и наковальней, начинает прозревать Зеленский, которому, похоже, кое-кто напомнил про судьбы Каддафи и Мубарака. В интервью республиканскому официозу The Washington Post президент-комик клянется в готовности к "компромиссу с Путиным", но отказываться от претензий на Крым и Донбасс не намерен. Хотя и чувствует удавку, наброшенную ему на шею Вашингтоном с помощью "дела Шенбаха". У Зеленского, судя по тому, что и, главное, как он говорит, ощущение загнанной в угол крысы, которую все предали, и он старается достучаться хоть до кого-нибудь, рассчитывая от безысходности на помощь в том числе ангажированной двухпартийным альянсом журналистки. Тщетно: не для того загоняли, чтобы выпускать.



В чем "цугцванг" Зеленского? Об этом, вернемся к заявлению российского МИД, сказала М. Захарова. Напомним: "Ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима - как информационных, так, нельзя исключать, и военных". Но американских войск в количестве, достаточном для такой провокации, на Украине нет, как нет там и необходимого числа частей и подразделений натовских сателлитов. И потом, кто это в Вашингтоне и Брюсселе такой самоубийца, чтобы развязывать ядерный "ящик Пандоры" прямым столкновением сил альянса с Россией? Это ведь casus belli в чистом виде - прямее некуда. Какую "военную провокацию США" имеет в виду "Смоленка"? На этот вопрос ответ дает глава ДНР Денис Пушилин: "У линии соприкосновения в Донбассе присутствуют около 120 тыс. украинских военных"; "имеется информация о присутствии иностранных частных военных компаний". ЧВК - не регулярные части под государственным командованием, а наемники, на которых не распространяется формальная ответственность государств, но и не действуют в их отношении нормы Женевских конвенций о правилах и обычаях ведения войны. Они - вне закона, но предъявить за них претензии, даже если это печально знаменитая Academy, она же Blackwater и XE Services, например, Белому дому не получится. Этим "пушечным мясом" воспользуются в качестве запала, и тема пекинской Олимпиады в заявлении Bloomberg всплыла не случайно. Кто забыл, преступная авантюра режима Михаила Саакашвили против Южной Осетии и российских миротворцев, известная как "война 08.08.08", тоже начиналась в день открытия пекинской Олимпиады, только летней, четырнадцатилетней давности. "Все новое - хорошо забытое старое". Пазл сложился. На что рассчитывают в США и НАТО? На "нулевой" опыт Зеленского в большой политике. "Зиц-председатель" сидит в президентском кабинете, за все несет ответственность, но ничем реально не управляет; все движение политических и военных "материй" проходит мимо него, и именно этим - возможностью превратить его в "сакральную жертву" - он американских патронов и устраивает. Вырастили, так сказать, "на убой". Порошенко - это другой типаж: опытный и потому скользкий и изворотливый; с него требовали войны с Россией, а он все обещал, но всякий раз выкручивался. Да и липецкий бизнес к войне явно не располагал: упоминал же Владимир Путин, что "иностранных инвесторов", коим является Порошенко, у нас не "прижимают", они же нам свои деньги несут. Как Березовский в свое время сменил Черномырдина под финансовый дефолт, так и Порошенко в 2019 году вывели из-под удара по такой же схеме под предстоящий дефолт военно-политический. Операцию с провокацией провернут руками своих марионеток, на ничего не понимающего Зеленского все это свалят, а потом "вернут и призовут" Порошенко с мандатом на "новую реальность", в которую поместят, не спрашивая его мнения. Будь это Украина в нынешних границах или ее обрубок в исторических пределах этого искусственного австро-венгерского конструкта. Иначе говоря, толкая Киев к военной провокации против проживающих в бывшем украинском Донбассе российских граждан, коих там большинство, вашингтонские кураторы заведомо впрягаться за него не собираются, но поражение ВСУ в конфликте, устроенном собственными наемниками, прогнозируют со всей безапелляционной определенностью. Отсюда и "восемнадцать сценариев", которые рассматривают в Госдепе и Пентагоне.



А при чем здесь Прибалтика? Предположим, что на фоне возможных событий на украинском (или уже новороссийском?) Юго-Востоке НАТО постарается открыть против России "второй фронт" напряженности на "северном фланге черноморско-балтийской дуги". Представили? Только не забудем, что из Эстонии рукой подать до Северной столицы, а Литва контролирует Сувалкский коридор с транзитом из России и Белоруссии в Калининград. Не потому ли именно на этот период запланированы "ответно-встречные" совместные учения в Белоруссии, территория которой идеально расположена по отношению к обоим флангам упомянутой "дуги" - как южному, так и северному? На Западе явно и практически неприкрыто к "чему-то" изготовились. Потому и отвергли российские требования отказаться от дальнейшего распространения НАТО на Украину и Грузию, а также предъявили "встречные" требования по военно-техническому оснащению калининградской группировки российских Вооруженных сил. И тема Олимпиады и "олимпийского перемирия" в информационном поле всплыла, как мы понимаем, не случайно. Запад не был бы Западом, если бы из раза в раз, с упрямством, достойным лучшего применения в мирных целях, не пытался использовать давно скомпрометированный прием, который называется "переваливать с больной головы на здоровую".



Может ли что-то предотвратить приближающуюся авантюру? Да, может! И это - итоги миссии ОДКБ в Казахстане, где был продемонстрирован такой недостижимый для натовских вояк уровень проведения масштабных военных операций, что в пентагоновских штабах, где не перевелись трезвые головы, вполне могут найтись аргументы за то, чтобы "не будить лиха, пока оно тихо". Но рассчитывая на благоразумие, не забываем о жесткой реальности. Гитлер тоже в ночь на 22 июня 1941 года говорил о том, что "ощущает себя распахивающим дверь в пустоту неизвестности", но тем не менее он эту дверь все-таки распахнул. Чем закончилось - всем хорошо известно. Как не без сарказма потом описывал эту ситуацию Генри Киссинджер, "Гитлер, наконец, получил ту войну, которую хотел". Беда только в том, что поколение Киссинджера, усвоившее определенный набор исторических истин из собственного горького опыта, ушло, уступив место небитым технократам, для которых война - это не смерть, боль, страдания и разрушения, а кнопка на игровом джойстике, так они ее в основном понимают. Запад вновь, в очередной раз, оказывается в тисках противоречия между технологическим прогрессом и нравственной деградацией. И не дай бог платить за эти неусвоенные им уроки вновь придется всему человечеству. В первую очередь - нашей Родине. Источник - REGNUM

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