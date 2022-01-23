Британцы узнали, кто будет следующим президентом Украины

15:49 24.01.2022

Почему Россия поддерживает напряженность на постсоветском пространстве и не ищет настоящих союзников



Андрей Иванов

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Игорь Скурлатов



На сайте правительства Великобритании было опубликовано официальное заявление о том, что власти Соединенного Королевства узнали детали плана Москвы по установлению пророссийского лидера в Киеве. "В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", - говорится в сообщении.



Также называются бывшие украинские политики, которые якобы имеют тесные связи с российскими спецслужбами. Это первый заместитель премьер-министра Украины в 2012-2014 годах Сергей Арбузов, первый заместитель премьер-министра в 2010-2012 годах и руководитель администрации бывшего президента Украины Януковича Андрей Клюев, бывший заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович и премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.



В британском правительственном сообщении приводится также комментарий министра иностранных дел Элизабет Трасс. "Информация, опубликованная сегодня, проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрывную деятельность в Украине, и дает представление о мышлении Кремля", - сказала она.



Утверждения Лондона были оперативно опровергнуты официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая назвала имеющийся план смены власти на Украине информационным вбросом.



В действительности, реакция Москвы на сообщение Лондона намного глубже, чем может показаться на первый взгляд.



Каждое нормальное государство хочет иметь дружественные правительства хотя бы в соседних странах, а не быть окруженной врагами и находиться в конфронтации с половиной мира. Для этого используются разные методы, которые в совокупности называют "мягкой силой". В современном мире давно поняли, что прямой подкуп, шантаж и нахождение военных баз за рубежом не могут быть надежным инструментом.



Поэтому страны пытаются привлечь к себе большими проектами по экономическому и политическому сотрудничеству. Немаловажно и культурное, гуманитарное влияние на умы за границей. И да, любое сильное государство активно работает с зарубежным гражданским обществом, с лидерами общественного мнения, а в случае необходимости с оппозиционными кругами.



Не секрет, что в преддверии переворота на Украине в 2014 году Соединенные Штаты активно работали в стране. С политологами, социологическими службами, блогерами, различными общественными объединениями. А вот Россия накануне Майдана попыталась удержать Киев исключительно кредитами. Ведь и так называемый "пророссийский" Виктор Янукович смотрел в сторону Запада.



После госпереворота в Киеве присоединение Крыма стало возможным благодаря стихийным акциям жителей полуострова. Там появились свои лидеры из народа. Но предварительной длительной работы России не было.



После 2014-го Россия пыталась как-то работать с обществом на Украине. Но делала это бессистемно, просто предоставляя слово на госканалах некоторым бывшим политикам. Одновременно среди этих "бывших" быстро образовались группы, которые пытались получить от Кремля деньги, уверяя, что все можно повернуть вспять.



Похожим образом действует Кремль и в других странах постсоветского пространства. Так, президента Белоруссии Александра Лукашенко удалось плотно привязать к себе только после попытки его свержения. Причем, какова роль Москвы в массовых беспорядках после президентских выборов 2020 года, до сих пор неясна.



Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев смог удержаться благодаря уже прямой военной помощи в рамках ОДКБ



Приходившие в результате "цветных" революций лидеры Киргизии и Армении удерживаются на российской орбите только благодаря географическому положению - страны оторваны от моря, имеют не очень хорошие отношения с соседями, не обладают природными ресурсами. США, Великобритания, Китай, Турция сегодня активно действуют на постсоветском пространстве. Открываются учебные заведения, гуманитарные центры, людям предлагаются большие глобальные проекты. Проекты Россотрудничества по большей части сводятся к проведению юбилейных выставок для очень узкого круга любителей русской культуры.



Доктор политических наук, профессор Московского института национальных и региональных отношений, председатель исполкома гражданской коалиции "Третья сила" Игорь Скурлатов полагает, что Кремлю сегодня просто выгодно поддерживать напряженность в отношениях с соседями:



- Противостояние России и Украины выгодно одновременно и Западу, и РФ. Западу нужно держать Москву в напряжении, сдерживать развитие России санкциями, держать ее в узде. А Кремлю, возможно, выгодно поддерживать тлеющий конфликт в Донбассе, чтобы переключить повестку дня с царящей в стране нищеты, QR-кодов и прочих социальных проблем на существующее противостояние с Украиной. Обе стороны заинтересованы в накале страстей, в информационной войне. Все это похоже на цирк "Шапито", а не реальную политику.



Ведь понятно, что Россия никогда не будет нападать на Украину. Как подсказывают мои источники в высших эшелонах власти, нападение может вызвать национально-освободительную борьбу у нас и в соседней стране. Лучше поддерживать постоянную напряженность, в соответствии с западной стратегией "управляемого хаоса". Надо выполнять указание глобалистов - это краеугольный камень внешней политики РФ.



Недавно я встречался с людьми, близкими к Генштабу Минобороны. Они говорят, что нет никакого указания Верховного главнокомандующего даже прорабатывать возможные сценарии в случае оккупации Украины. Детально проработаны планы ответа в случае агрессии Киева против ДНР и ЛНР. Но никакой экспансии Россия не планирует.



Так что все фантазии вокруг нападения на Украину нужны только для отвлечения внимания людей, как в России, так и на Западе. Идет информационная война, вот она нужна.



"СП": - То есть Россия даже не пытается сделать Украину дружественным государством.



- Именно так. Российские патриоты считают, что лучше оставить как есть, чем иметь еще один антироссийский режим, который будет марионеткой Кремля. И как ни странно, эти настроения синхронизируются с настроениями либералов, которые кричат об "агрессии".



Разные политические силы в России понимают, что лучше дождаться лучших времен. Когда уйдет Путин, что-то можно будет предложить соседям. Вначале в плане экономической интеграции, а потом и политической.



"СП": - Кремль понимает, что у него нет глобального проекта развития. Поэтому играет на том, что Россия окружена врагами.



- У России нет образа будущего, и это беда. Поэтому от РФ бегут как от чумы даже дружественные славянские страны. В Белоруссии, на Украине хорошо относятся к русским. Но проект российского государства соседние страны перенимать не хотят.



А что может предложить современная РФ? Экономическая модель у страны просто несуразная. На международной арене все Москву ругают. Страна не привлекательная для объединения. Если будет привлекательная, то можно будет говорить о каких-то дружественных режимах.



"СП": - Но с бывшими украинскими политиками Кремль как-то пытается заигрывать, их иногда зовут на федеральные телеканалы.



- Многие из них уже сказали, что в эти игры не хотят играть. Никто никаких переговоров ни с кем не ведет, это действительно придумки англичан.



Кремль с удовольствием ведет переговоры с Зеленским. Москва в свое время признала Порошенко.



Не стоит забывать, что Россия по-прежнему активно торгует с Украиной. РФ поставляет продовольствие, горючее. Кремль соседнюю страну и кормит, и обогревает. То есть поддерживает нынешнюю Украину на плаву.



Зеленский пока не понял, что Кремль фактически его идеологический союзник. И Кремлю выгодно сохранение именно такого президента. Самые лучшие режимы для Москвы это Зеленский, это Лукашенко, это Токаев.



"СП": - Наличие пророссийских политиков на Украине, взаимодействующих с Кремлем, получается миф.



- Взять того же Медведчука, который выдает себя за чьего-то кума. Но это смешно. Все знают его политические заявления о недопущении "союза с москалями". Надо просто анализировать выступления политиков.



Кремль проводит политику на поддержание конфликтов. И Путин в этом отношении для Запада идеальная фигура.



Не нужны никакой Навальный, ни другие политики. Есть Путин, который не дает провести модернизацию России. К сожалению, такова реальность, которую надо принять.