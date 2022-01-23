Все города построили русские: Казахам бросили вызов, - атаман Дьяконов

16:03 24.01.2022 ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ



ВСЕ ГОРОДА ПОСТРОИЛИ РУССКИЕ: КАЗАХАМ БРОСИЛИ ВЫЗОВ



Войска ОДКБ ушли из Казахстана под синхронные рыдания Запада о "российском вторжении". Впрочем, нас мало волнуют как фантомные боли Запада, так и междоусобные разборки в Казахстане – пусть с этим казахи сами разбираются. Гораздо важнее – как отразится происходящее на судьбе почти 3,5 миллиона русских граждан Казахстана, которых в 1991 году там было в два раза больше. С этим вопросом "Первый русский" обратился к Верховному атаману Общероссийской общественной организации по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Николаю Дьяконову.



Русские в Казахстане – не "навязанная диаспора"



Царьград: Казахские националисты не устают повторять, что были казахи великими, но пришли русские и устроили им "колониальный период". Поэтому, мол, русские в Казахстане – "навязанная диаспора".



Атаман Николай Дьяконов: Давайте уточним. В XVIII веке в состав России тоже никакая казахская государственность не входила, а входили племенные союзы – жузы, причем один за другим. Да и называли казахов до революции не казахами, а "киргиз-кайсаками", в отличие от "кара-киргизов", нынешних киргизов.



– Так как же получилось, что казахи вновь стали "казахами" и единым народом?



– Ну, за это надо им надо благодарить большевиков, которые по итогам гражданской войны проводили "расказачивание", ненавидя патологически само слово "казак". Сначала нынешний Казахстан входил с 1920 года в качестве автономии в РСФСР и назывался Киргизская АССР с административным центром в казачьем Оренбурге. Потом в 1925 году она стала "КазаКской АССР". И наконец – в 1936 году из нее сделали Казахскую ССР, ставшую основой современного Казахстана. Что интересно, в начале того же 1936 года "КазаКскую" заменили на "КазаХскую", чтобы от самого слова "казак" и упоминания не осталось.



– Но, согласитесь, казаков невозможно выкинуть из истории этих земель, многие из которых были исконно казачьими.



– Так и есть. В состав Казахской ССР, а теперь и Казахстана, были включены почти целиком земли Уральского казачьего войска с городом Уральск, большая часть земель Сибирского казачьего войска с городами Петропавловск, Павлодар, Семипалатинск и Усть-Каменогорск и целиком – земли Семиреченского казачьего войска с городом Верный (позднее – Алма-Ата).



Откуда что взялось



– Казахские пропагандисты продолжают уверять, что все это "исконно казахские земли".



– Говорить можно все что угодно. Они же еще и Оренбург, Омск и Томск у России отгрызть мечтают, как "исконно казахские". А между тем даже на ряд земель нынешнего Казахстана казаки пришли и поселились задолго до появления там первых казахов.



К примеру, возьмем Уральское (до восстания Пугачева – Яицкое) казачье войско, заселившее берега Урала (Яика) еще в XVI веке. Русские тогда селились около рек, а в степи кочевали ногайцы. Казахи же пасли свои стада гораздо восточнее. И только когда ногайцы и калмыки из тех мест ушли, пришли казахи и попросили у русского правительства разрешения поселиться тут и переправиться на западный берег Урала. Было это только в середине XVIII века!



Вообще, строго говоря, позже казахов русские пришли только в Сибирь и Семиречье. Да и то, если посмотреть перепись по землям Семиреченского казачьего войска, то соотношение православных (казаков и "иногородних") и мусульман там будет: 13 к 1! Так что кто из нас там "автохонные", а кто "навязанная диаспора" – большой вопрос.



– Но согласитесь, что в официальной казахской историографии период пребывания в России и СССР подается исключительно черными красками. Тот же Назарбаев в одной из своих речей вещал: "Во времена царской России все богатства из земли вывозились, а нам просто оставляли перекопанную землю и заставляли глотать пыль".



– Вы знаете, если что-то отрицать не получается, то лучше всего это как бы "забыть". Например, забыть, что почти все крупные города нынешнего Казахстана были построены русскими, включая обе столицы республики, – Акмолинск в 1830 году и Алма-Ата как казачий город Верный в 1854 году. "Забыть", что до прихода русских север Казахстана был почти безлюдной степью (киргиз-кайсаки кочевали южнее, в более пригодных для скотоводства районах).



Именно русские принесли сюда жизнь: рыли оросительные каналы, строили школы и больницы, учили местных возделывать землю и бороться с саранчой, построили железные дороги. Они же создали промышленность Степного края, разведали и освоили богатства недр, за счет которых сегодня главным образом и живет Казахстан. Добавьте к этому все то, что было здесь создано во времена СССР, и будет ясно, что политики казахские, мягко говоря, лукавят.



Русские в казахских волнениях



– Перейдем к современности. Не секрет, что казахские власти всегда рассматривали "русские" регионы Казахстана как нечто ненадежное и даже враждебное – как неких потенциальных сепаратистов. Это соответствует истине?



– Нет, конечно. Максимум, на что претендовали казаки – это на автономию русских регионов. Прежде всего, конечно, национально-культурную автономию. Потому что, как известно, ползучая русофобия и давление на русский язык в Казахстане – непреложный факт. Случайно, думаете, русское население республики за 30 лет ее независимости сократилось вдвое?



Как оскорбление воспринимали казаки массовое переименование на казахский лад городов и поселков, основанных их предками. Было сильное давление националистов. И только ленивый не хотел этого видеть. К сожалению, не видели и в Москве.



– Как повело себя русское население "казачьих" районов во время недавних беспорядков в Казахстане? На кадрах видеосъемок протестов и погромов мы что-то не заметили русских лиц.



– Общее настроение было – скорее бы это кончилось. Очень хорошо, что национальной подоплеки в беспорядках, слава Богу, не было. А возможно, в эту сторону протесты просто не успели перенаправить. Но жители казачьих территорий в этой сложной для республики ситуации проявили гражданское мужество и способность к самоорганизации. Были созданы отряды самообороны, причем входили в них как русские, так и веками жившие рядом северяне-казахи.



– То есть получается, что русские и казахи стояли вместе на защите общего дома?



– Именно так и было! Вообще, надо сказать, что казахи, живущие в русской северной части Казахстана и казахи из южных "скотоводческих" районов – это две большие разницы. И в культурном, и даже в ментальном плане. Северяне долго жили бок о бок с русскими, среди них сильно влияние русской культуры, они более образованны, а главное – не видят в своих русских соседях врагов. Разумеется, есть и исключения, но большинство настроено именно на добрососедство.



Поэтому, когда в рамках национальной политики для снижения доли русских в эти регионы стали завозить с юга "кишлачную" молодежь, то отношение у местных к "понаехавшим" было в основном негативным.



– И когда эти самые "понаехавшие" превратили мирные протесты в беспорядки, русские и казахи выступили против них вместе?



– Не против них, а в защиту своего общего дома. Естественное желание нормального человека, будь он русский или казах, когда в стране происходит такое, не допустить погромщиков в свой дом. Никто не собирался влезать во внутриказахские разборки. Люди просто самоорганизовались и твердо дали понять: к себе мы погромщиков не пустим! А с кем соорганизовываться, если не с соседями, которых знаешь?



Чего русским Казахстана ждать в будущем?



– Как вы оцениваете недавний инцидент с погромом на русском кладбище под Алма-Атой?



– Как дикость и вандализм, разумеется. Кстати, точно так же оценивал бы погром и мусульманского кладбища. Нельзя исключать, что это была намеренная провокация, имевшая целью спровоцировать русских на ответные аналогичные действия и по новой запустить противостояние, на сей раз сделав его с национальным уклоном.



– Как отреагировали казахские власти?



– На удивление оперативно отреагировали. Местный акимат (администрация) среагировал за несколько часов – очень быстро все восстановили, а вандалов (или, точнее, провокаторов) ищут.



– Ну и в заключение. Как вы думаете, изменится ли в пережившем волнения Казахстане отношение к русским? Что сами русские про это думают?



– Пока есть, скажем так, очень осторожный оптимизм. Хочется надеяться, что после событий, когда стало ясно, "кто есть кто", к казахстанской власти придет понимание того, что русские – это далеко не худшая часть граждан Казахстана. И тогда русскому языку вернут его естественный статус, а права и интересы русских будут уважать так же, как права и интересы всех национальностей республики. Надежда на это есть, а там – как Бог даст.



Источник - tsargrad.tv

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