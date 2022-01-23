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Узб-зять О.Турсунов "вышел" из владельцев "Капиталбанка", переписав акции на...
16:19 24.01.2022

Ойбек Турсунов исключен из списка аффилированных лиц "Капиталбанка". Контрольный пакет акций мог перейти во владение российского "Телекоминвеста", дочерней структуры холдинга USM.

Ойбек Батирович Турсунов, зять президента Узбекистана, исключен из списка аффилированных лиц "Капиталбанка". Об этом говорится на Едином портале корпоративной информации.

Вместо Ойбека Турсунова список аффилированных лиц "Капиталбанка" дополнен компанией "Телекоминвест" и аффилированной ей компанией "Корус" (Россия).

В октябре прошлого года Ойбек Турсунов приобрел 112,49 миллиона акций "Капиталбанка" в дополнение к уже имевшимся у него 52,43 миллионам акций и вошел в список аффилированных лиц банка. Тогда его доля составляла 50%, но после сделки банка с "Телекоминвестом" она сократилась до 41,6%.

С 6 по 18 января 2022 года фондовой биржей было зарегистрировано девять сделок с пакетами акций "Капиталбанка" на 975,46 млрд сумов (в каждой сделке - по 32,98 млн штук акций, или 8,33% от уставного капитала банка), включая сделку от 10 января по покупке "Телекоминвестом" дополнительно 8,3% акций. В результате "Телекоминвест" стал владельцем 25% акций.

Как отмечает Telegram-канал "КорпИнфо" со ссылкой на существенный факт, опубликованный банком 21 января, "Телекоминвест" является самым крупным акционером банка (с учетом выкупленных банком акций объем права голоса по принадлежащим "Телекоминвесту" акциям значительно превышает 25% от уставного капитала).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643030340
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