"Дочка" USM Алишера Усманова купила 98,6% акций "Ахангаранцемента"

16:21 24.01.2022

Akkermann Cement CA, учрежденная компанией из холдинга USM Алишера Усманова, приобрела 98,6% акций "Ахангаранцемента". "Вся прибыль, которая будет генерироваться здесь, останется в Узбекистане и будет направлена на социально-экономическое развитие республики", - заявил председатель совета директоров Akkermann Cement Антон Селявко.



Akkermann Cement CA, дочерняя компания российской Akkermann Cement, стала владельцем 98,6% акций цементного завода "Ахангаранцемент", сообщили "Газете.uz" в пресс-службе компании.



Группа предприятий, объединенных брендом Akkermann Cement, входит в многопрофильный российский холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова. В 2021 году Akkermann Cement произвел около 4 млн тонн цемента. Главные активы компании - это цементные заводы в Новотроицке и Горнозаводске, а сейчас к ним присоединится и "Ахангаранцемент".



В конце 2021 года "Ахангаранцемент" ввел в эксплуатацию новую линию по производству цемента сухим способом мощностью 2,5 млн тонн цемента в год.



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"Новая линия требует высокой квалификации и производственного опыта от специалистов технологов и ремонтного персонала. Akkermann Cement имеет успешный опыт эффективного управления такими современными линиями", - отметили в компании.



Председатель совета директоров Akkermann Cement Антон Селявко заявил, что "инвестиция в Ахангаранцемент, как и все инвестиции USM в Узбекистане, в первую очередь направлены на развитие этой страны, малой родины Алишера Усманова, главного акционера USM".



"Вся прибыль, которая будет генерироваться здесь, останется в Узбекистане и будет направлена на социально-экономическое развитие республики. Мы видим в этом большой потенциал. Растущее население, спрос на качественное новое жилье, в перспективе - поддержка покупательского спроса через ипотечное кредитование, все это будет способствовать росту потребления цемента", - отметил он.



По его словам, в прошлом году рынок цемента в Узбекистане перешел в фазу профицита мощностей и высокой конкуренции, как между местными производителями, так и со стороны импорта из Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.



"Рынок цемента в России находится в фазе профицита мощностей уже давно, начиная с 2015 года. В этих условиях Akkermann Cement показал хорошие результаты и приобрел опыт эффективной организации производства и продаж, который будет использован в Узбекистане", - заявил Антон Селявко.



Сделка была реализована с привлечением финансирования "Газпромбанка".



"Газета.uz" сообщала, что Lamanka Enterprises из Кипра и Giacinttar из Британских Виргинских островов объявили о продаже своих акций в "Ахангаранцементе" 13 января. Пакет акций оценен в 1,88 трлн сумов.



USM -холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В число активов группы входят такие лидирующие отраслевые компании, как "Металлоинвест", "МегаФон" и "Удоканская медь". USM выступает акционером "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ). USM зарегистрирована в России. Основные акционеры USM - Алишер Усманов, Владимир Скоч, Варвара Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.