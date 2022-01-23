В энергетике Киргизии опять новый начальник - Эркин Тавашаров

18:31 24.01.2022

24 января 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Снова перестановки. В ОАО "Электрические станции" новый директор



ОАО "Электрические станции", производящее до 98 процентов всей электроэнергии Кыргызстана, возглавил новый генеральный директор Эркин Тавашаров. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Эркин Тавашаров сменил на этом посту Талайбека Бектенова, который занимал кресло гендиректора с февраля 2021 года.



Эркин Тавашаров имеет высшее техническое образование. Он окончил инженерный факультет Джалал-Абадского госуниверситета, Технический университет Брно (Чехия), Малайзийский университет МТСР. Трудовую деятельность начал в 1999-м на Токтогульской ГЭС электрослесарем.



До назначения в ОАО "Электрические станции" занимал пост директора Государственной инспекции по энергетическому, горному надзору и промышленной безопасности при Минэнерго.