Военно-патриотический переворот в Буркина-Фасо: президент Каборе - арестован

22:34 24.01.2022

Военные в Буркина-Фасо разогнали правительство и приостановили действие конституции



Военные в Буркина-Фасо распустили правительство и Нацсобрание и приостановили действие конституции. В стране закрыты наземные и воздушные границы и введен комендантский час. ООН осудила военный переворот.



""Патриотическое движение для защиты и восстановления" доводит до сведения местного и международного сообщества, что действие конституции приостанавливается; правительство распущено, Нацсобрание распущено; наземные и воздушные границы закрыты с 00:00 часов 24 января 2022 года до дальнейшего распоряжения; комендантский час вводится на всех территории страны с 21:00 до 05:00, начиная с сегодняшнего дня, до дальнейшего распоряжения",- сообщил представитель военных в обращении к народу (цитата по "РИА Новости").



Ранее сегодня военные заявляли, что приняли на себя управление страной. Кроме этого, СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что военные задержали президента Роша Каборе и что господин Каборе подал в отставку. В СМИ также появлялась информация о том, что семья господина Каборе покинула страну.



Согласно сообщениям портала Burkina24, президент Рош Каборе находится под охраной жандармерии вместе с премьер-министром и спикером парламента.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на брифинге осудил военный переворот в стране и призвал обеспечить безопасность президента Роша Каборе. Действия военных также осудил Африканский союз.



Волнения в Буркина-Фасо начались 23 января. СМИ назвали в качестве вероятных причин попытку освободить генерала Жильбера Диендере, возглавлявшего госпереворот в 2015-м.