 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Зачем Запад эвакуирует посольства из Киева, - А.Коц
00:01 25.01.2022

Военкор Александр Коц объяснил, что стоит за вывозом семей дипломатов США, Британией и Австралией из Киева

Александр КОЦ
24.01.22

Вот вам и первая совместная операция нового оборонного альянса AUKUS, созданного в прошлом году, которая может войти в историю как операция "Прорыв из Киевского "котла". США, Великобритания и Австралия заявляют о начале частичного вывода дипломатических работников и их семей из Киева. То есть, никакой надежды на то, что Украина сможет своей грудью защитить европейскую демократию, а заодно и свой суверенитет, у Запада нет. И он решил действовать превентивно.

На фоне сообщений об усилении группировки НАТО в Восточной Европе новости об эвакуации дипломатов выглядят каким-то информационным безумием. Очевидно, что никакой практической необходимости эвакуировать посольства сегодня нет. Во-первых, пока продолжаются переговоры России и США о гарантиях безопасности. Развязывать войну до их окончания как-то нелогично. Во-вторых, представить себе ковровые бомбардировки Киева, под которые могут попасть и западные дипмиссии, может только воспаленный натовский разум, периодически практикующий подобные "демократические" вторжения.

На самом деле, конечно, в Североатлантическом альянсе, как и в AUKUS, отлично понимают, что никакой угрозы дипломатам в обозримой перспективе не светит. Вывоз госслужащих и их семей носит, скорее, информационно-психологический эффект, цель которого – усилить ощущение надвигающейся угрозы со стороны "русского медведя". И создать из Москвы безапелляционный образ коварного агрессора на случай конфликта с Украиной. Который может начаться только в одном случае – если Зеленский отважится на военную авантюру в Донбассе. Российские официальные лица уже неоднократно дали ясно понять, что в стороне не останутся.

При этом, конечно, у Запада еще не зажила афганская травма, когда эвакуация превратилась в позорное бегство с предательством своих бывших союзников и нелицеприятной картинкой по телевизору. Вот и стараются "перебдеть".

Есть и сопутствующий, не очень очевидный эффект этого "тактического отступления" - экономический. Эвакуация дипмиссий – это четкий сигнал инвесторам: выводите свои активы, сбрасывайте российские акции… И вот уже рубль летит вниз со скоростью авиационной бомбы, а за ним и отечественный фондовый рынок.

Украина при этом выглядит дауненком-несмышленышем, который вместо того, чтобы объявлять военное положение, разрывать дипотношения с Россией и укреплять границу с ней, гонит все свои боеготовые части в "Великий Донбасский котел". Который Российские войска, судя по картам, публикуемым на западе, будет обходить с севера, востока и юга.

Источник - kp.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643058060
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