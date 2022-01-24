Выборам в Ливии мешает внутриэлитный конфликт, - И.Субботин

00:03 25.01.2022

Правительство в Триполи предлагают "перезагрузить"

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

24.01.22



Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдель Хамид Дбейба выступил за скорейшую разработку и принятие новой Конституции, которая даст возможность бывшей Джамахирии запустить отложенные ранее всеобщие выборы. Его высказывания прозвучали на фоне призывов к обновлению состава ПНЕ и к отставке его председателя. В экспертной среде отмечают, что североафриканская страна вошла в стадию конфликта элит, которым необходимо сохранить собственные позиции. Однако продление работы кабмина Дбейбы выгодно пока большинству внешних игроков.

Свое заявление премьер-министр ПНЕ сделал на мероприятии в Триполи, которое было посвящено проблемам разработки Основного закона для Ливии. "Сейчас как никогда нам нужна Конституция, которая защищает страну и ее граждан, а также регулирует выборы, – подчеркнул глава ПНЕ. – Наша проблема сегодня – это отсутствие конституционной базы". Именно это, по его оценкам, помешало провести голосование в конце минувшего года. Премьер-министр компромиссного правительства сделал акцент на том, что население бывшей Джамахирии устало от политических конфликтов и хочет организации "свободных выборов, уважающих их волю", а не продления кризиса из-за наступления очередной переходной фазы.



Призывы принять новую Конституцию звучат и в противоположном, восточноливийском лагере, опорой которого долгое время выступал маршал Халифа Хафтар. Однако на содержание Основного закона конфликтующие стороны, естественно, смотрят по-разному. Как и на вопросы функционирования исполнительной власти. Так, спикер базирующегося на востоке парламента (Палаты представителей) Агила Салех недавно выступил за то, чтобы отправить нынешних членов ПНЕ в отставку. "Полномочия Правительства национального единства истекли, поэтому должен быть сформирован новый состав", – пояснил он. Салех уверен, что к концу этого месяца необходимо установить "окончательную" дату отложенных выборов.



Однако эта идея не вызывает энтузиазма у международных посредников. В разговоре с ТАСС специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс заметила, что Палате представителей следует "сосредоточить свою энергию и усилия именно на избирательном процессе". "Не думаю, что ливийский народ заинтересован в еще одном временном переходном правительстве, – пояснила дипломат. – Это будет что-то вроде шестого правительства после событий 2011 года". Она отметила, что есть договоренности и нормативные акты, которые предусматривают необходимый кворум для выражения недоверия действующему правительству, а затем для формирования нового. "Эти кворумы должны соблюдаться", – подчеркнула Уильямс.



Как заявил "НГ" старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов, ситуация вокруг отложенных выборов привела к тому, что Ливия вступила в период поколенческого конфликта элит. "Хотя речь идет не столько о возрастных показателях, сколько о поколениях в рамках хронологии гражданской войны", – обратил внимание аналитик. По его словам, местные политики просто пытаются отстоять свои сложившиеся за последние годы сферы влияния. Совсем не исключено, что успешная организация электорального процесса, который изначально рассчитан на объединение североафриканской страны, может поставить точку в их карьере, допустил Лукьянов.



В этих обстоятельствах, по его словам, стороны внутриливийского конфликта, безусловно, пытаются апеллировать к внешним игрокам, стремясь нарастить политическую, экономическую и даже военную помощь для усиления своих позиций в борьбе за власть. "Однако это далеко не значит, что у тех или иных фигур есть особые симпатии к той или иной стороне, будь то США, Россия, Египет, Турция, – пояснил эксперт. – Здесь каждый игрок мыслит прагматически, стараясь увеличить свои позиции путем разумного торга абсолютно со всеми заинтересованными силами". По оценкам эксперта, есть и те российские группы влияния, которые сотрудничают с разными фигурами восточноливийского лагеря, но это объясняется скорее деловыми интересами.



"Официальная позиция России формируется прежде всего Министерством иностранных дел, которое выражало доверие процедуре выборов и в сложившейся ситуации пока не спешит отзывать доверие у правительства Дбейбы, у которого сегодня очень слабая юридическая база. Хотя и у выборов, которые поддержали ведущие мировые державы, включая Россию, США и страны Европы, тоже была очень зыбкая, шаткая и, можно сказать, спорная правовая база. Тем не менее поддержка была оказана". На сегодня, по словам Лукьянова, все силы, которые были вовлечены активно в процесс урегулирования в 2020–2021 годах, пытаются восстановить легитимность Дбейбы и не допустить возвращение к событиям 2019 года, когда доминировало военное решение.



Тем более что, как отмечает аналитик, возглавляемый Дбейбой кабмин в определенной степени можно назвать компромиссным правительством технократов, которое уже показало некоторые результаты, выявило новых лиц и стало первым обнадеживающим результатом реализации стратегии выхода из долгосрочного политического кризиса.