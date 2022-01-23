|Задержан заместитель акима Мангистауской области Казахстана Ниязов. Вор или заговорщик?
00:13 25.01.2022
Задержан заместитель акима Мангистауской области
Пресс-служба акимата
Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет telegram-канал Yedilov online.
Галымжана НИЯЗОВА задержали сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу, передает "Экспресс К" со ссылкой на telegram-канал Yedilov online.
Источники сообщают, что он задержан в рамках досудебного расследования по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия - резкое увеличение стоимости сжиженного газа в области привело к массовым беспорядкам,
- сказано в сообщении.
Рост цены на голубое топливо НИЯЗОВ предсказал еще в прошлом году. Тогда он предрек повышение цены до 80-90 тенге за литр.