Задержан заместитель акима Мангистауской области Казахстана Ниязов. Вор или заговорщик?

00:13 25.01.2022

Задержан заместитель акима Мангистауской области



Пресс-служба акимата



Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, пишет telegram-канал Yedilov online.

Галымжана НИЯЗОВА задержали сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу, передает "Экспресс К" со ссылкой на telegram-канал Yedilov online.



Источники сообщают, что он задержан в рамках досудебного расследования по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия - резкое увеличение стоимости сжиженного газа в области привело к массовым беспорядкам,



- сказано в сообщении.



Рост цены на голубое топливо НИЯЗОВ предсказал еще в прошлом году. Тогда он предрек повышение цены до 80-90 тенге за литр.