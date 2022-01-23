 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новым хокимом Ферганы стал "самоотверженный и любознательный" Восилжон Назаров
00:24 25.01.2022

Назначены хокимы Ферганы и Багдадского района Ферганской области
Новым хокимом Ферганы назначен Восилжон Назаров, ранее возглавлявший администрацию Багдадского района. Освободившийся пост занял Юсуфжон Хусаинов, бывший первым замначальника Главного управления экономического развития и сокращения бедности Ферганской области.

На внеочередном заседании Ферганского городского кенгаша народных депутатов был избран новый хоким Ферганы, сообщила пресс-служба областной администрации.

Выступивший на заседании хоким области Хайрулло Бозоров представил депутатам кандидата - Восилжона Назарова и охарактеризовал так: "Предприимчивый, любознательный руководитель, неравнодушный, активный, самоотверженный, из числа молодых кадров".

Предложенный кандидат был единогласно поддержан депутатами кенгаша.

Восилжон Назаров родился в 1984 году в Бувайдинском районе Ферганской области. Окончил Ташкентский государственный экономический университет. В финансовой системе работает с 2006 года, в 2019-2021 годах был начальником Главного управления финансов Ферганской области, а с 2021 года работал хокимом Багдадского района.

Напомним, предыдущий хоким Ферганы Мирзохид Убайдуллаев в декабре 2021 года был назначен заместителем министра экономического развития и сокращения бедности - директором Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства.

На освободившийся пост хокима Багдадского района на заседании районного кенгаша народных депутатов Хайрулло Бозоров предложил кандидатуру Юсуфжона Хусаинова, народные избранники поддержали ее единогласно.

Юсуфжон Хусаинов родился в 1983 году в Ташлакском районе. В 2004 году окончил Ташкентский государственный экономический университет. В системе экономики работает с 2005 года. С 2020 года был первым заместителем начальника Главного управления экономического развития и сокращения бедности Ферганской области.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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