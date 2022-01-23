Задержанный в Казахстане киргизский музыкант Рузахунов сказал правду про избиения

00:30 25.01.2022

"С него взяли слово, что не станет разглашать"



Стали известны подробности чудовищной истории с киргизским джазовым музыкантом Викрамом Рузахуновым, пропавшим во время массовых беспорядков в Алма-Ате. Избитого музыканта показали по казахскому телевидению, где он на камеру признался, что участвовал в митингах за деньги. Попросту себя оговорил. 10 января его удалось вернуть в Бишкек. Спустя две недели выяснилось, что у него переломаны ребра, повреждено легкое, вся спина черно-синего цвета.



В первых числах января музыкант Викрам Рузахунов поехал в Алма-Ату, ему предстояло выступить на ряде мероприятий. Когда в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки, родные потеряли с ним связь. Вскоре близкие узнали его на видео, которое показали по казахскому телеканалу. Пианист, весь в кровоподтеках и синяках, признавался на камеру, что он безработный и за 90 тысяч тенге решил принять участие в протестах.



Разразился скандал. Выяснилось, что человек на видео - известный в Киргизии джазовый музыкант. Причем очень успешный и отнюдь не бедный.



Благодаря усилиям общественников и дипломатов, его удалось вернуть на родину в Бишкек. Все его близкие и знакомые были уверены, что Викрама били, и он под пытками оговорил себя.



В Госкомитете Нацбезопасности Кыргызстана заявили, что проверили его по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия в беспорядках. Показания из него просто выбили. И потребовали от Казахстана возбудить дело о пытках в отношении музыканта.



На днях пианист выложил пост на своей страничке в Инстаграме, где рассказал, что медики определили у него тупую травму груди, переломы двух ребер со смещением, разрыв реберного хряща. Также врачи нашли у Викрама слева пневмоторакс легкого - скопление воздуха в плевральной полости, которое возникло после травмы грудной клетки. Дыхание в верхний отдел легкого не проводится. Поражение составляет до 35 процентов. Медики определили у пианиста сотрясение мозга. По всему телу у музыканта были кровоподтеки, ушибы мягких тканей затылочной области. Викрам рассказал, что вся спина у него была черно-синего цвета. После возвращения домой его доставили в реанимацию и срочно сделали операцию.



Друзья Викрама говорят, что музыкант до сих пор находится в больнице. Судя по фотографии, которую он разместил у себя на странице, на руке у него стоит катетер.



- Он вчера связался со мной, никаких подробностей произошедшего я узнавать у него не стал, человеку сейчас и так не сладко, - говорит его друг Денис. - Возможно, что спецслужбы не разрешили ему пока афишировать все то, что с ним произошло. Викрам выложил этот пост, чтобы выразить свою благодарность людям, которые его поддержали.



Викрама задержали на границе, когда он ехал домой. Сейчас высказываются предположения, что свою роль могла сыграть красная куртка, в которой он был. Известно, что во время протестов люди в красных куртках выступали координаторами, которые умело направляла толпу.



Его друзья уверены, что казахским силовикам просто нужно было отловить граждан других государств, чтобы выдать их за иностранных террористов. Пианист оказался не в том месте, не в то время.



Его умело били по корпусу и по голове.



- Это была череда чудес, что именно его сняли на видео, благодаря чему мы и узнали, что с ним произошло, - говорит знакомая Викрама Ирина.



Палату Викрама сейчас усиленно охраняют и никого к нему не пускают.



- Его пост - крик души, - говорит Ирина. - Вы не представляете, но ведь нашлись те, кто уверял, что у Викрама на лице - грим, и он "отлично хайпанул". Такой пост был у одного нашего местного а-ля блогера. Я написала ему пару комментариев и отписалась от этого недочеловека.



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Близкие к семье Викрама говорят, что пальцы у него не переломаны, что очень важно для музыканта. В больнице он все время слушает музыку.



МИД Киргизии призвал Казахстан немедленно освободить Викрама Рузахунова



Подруга Викрама Рузахунова, заслуженная певица Киргизии Юлия Руцкая пояснила, почему музыкант столько времени молчал и даже сейчас отказывается от общения с прессой.



- Викрам, наконец, честно рассказал о травмах, которые получил в казахском сизо. Но, тем не менее, подробностями не поделился. Разве сейчас не время кричать об этом?



- Предать огласке ситуацию было решением Викрама. Несмотря на то, что мы близкие друзья, я его не уговаривала пойти на этот шаг. Сейчас я не имею права брать на себя полномочия, говорить за него и давать оценку происходящему. Пока он тоже не может раскрыть все детали. На то есть объективные причины. Больше того, если так можно сказать, с него "взяли слово", что он не станет разглашать многое. Ведь среди задержанных в Казахстане остаются граждане нашей страны. Видимо, не один, не два человека, а больше.



- В принципе, своим постом он дал понять, каким образом и кого задерживали после протестов и как выбивали из людей показания…



- Даже по короткому посту Викрама все ясно. Он до сих пор находится на лечении. Когда его выпишут, когда он попадет домой - неизвестно. Реабилитация займет много времени. Надо не забывать еще и про психологическое состояние Викрама - на его восстановление, возможно, уйдет еще больше времени.



- Почему окружение музыканта скрывало то, что на самом деле произошло с ним в Казахстане?



- Близкие Викрама знали о его состоянии. Но по его личной просьбе я не давала никаких интервью, не разглашала истинное положение дел. Когда стоит вопрос жизни и смерти, у человека просто нет другого выбора. Викрам объективно оценивал риски. И то, что он решился написать пост, меня удивило. Это говорит о его смелости.



- Сейчас Викрам в безопасности, находится своей стране. Разве ему что-то угрожает?



- Надеюсь, вы правы. Но, признаюсь, у меня такой уверенности нет, что он в полной безопасности. Думаю, у него тоже на этот счет сомнения. Поэтому он не делает открытых, более развернутых заявлений. Кстати, вы можете сравнить его травмы и состояние с кыргызстанцем, простым работягой, которого тоже задержали в Казахстане и только недавно привезли на родину. Парня нашли в тяжелом состоянии в больнице Казахстана. У него были сломаны ноги и ребра. Его спасла казашка. Затем мужчину передали родственникам, которые перевезли его через границу. Не знаю, по какой причине, но этого человека не заставили молчать. Так что вы можете сделать вывод о происходящем в Казахстане.



- Викрам написал, что после освобождения ему не вернули личные вещи. Вы не пробовали связаться с теми, кто изымал вещи? Попросить их вернуть?



- Да, это еще один абсурд. Ведь уже после того, как подтвердили его невиновность, отпустили, но при этом личные вещи не вернули: документы, деньги, телефон. Дай Бог, когда Викраму станет лучше, он выйдет из больницы, мы сможем с ним нормально поговорить на эту тему.



- Все помнят видео якобы признаний Викрама в погромах. Больше ничего подобного казахские СМИ не показывали?



- Нет, больше ничего подобного не было. Никаких признаний на камеру мы не видели. Все мировое сообщество понимает объективную картину происходящего. И только некоторые тщетно пытаются показать что-то другое. На белое сказать черное, на черное - белое. Все очевидно и понятно. Жаль, что это коснулось нас.



О предыстории событий читайте в материале "Коллеги вырвали киргизского джазового музыканта Рузахунова из рук казахских силовиков"



Авторы: ИРИНА БОБРОВА СВЕТЛАНА САМОДЕЛОВА