Зачем на самом деле Путин едет на Олимпиаду к другу Си? - Ю.Тавровский

00:41 25.01.2022

Встреча Путина и Си Цзиньпина на Олимпиаде станет "биатлоном"

Что сулит миру прямое общение двух лидеров



4 февраля в китайской столице непременно откроются зимние Олимпийские игры и, весьма возможно, начнется новый этап российско-китайских отношений. Путин и Си Цзиньпин встретятся лицом к лицу впервые за два года на полях главного спортивного события мирового масштаба. Они не будут соревноваться друг с другом, но и не выступят единой командой. Из всех олимпийских видов спорта для выражения смысла этой встречи лучше всего подходит биатлон. Оба политика со времени последней встречи в Москве и Санкт-Петербурге в быстром темпе преодолели огромные дистанции с горками и спусками, метко поразили мишени и заработали дополнительные очки своим командам. Но теперь правила отменяются, и соперники стараются вытолкнуть сильных коллег с лыжни, перенацеливают на них свои винтовки.



Как будет проходить встреча лидеров России и Китая? Официальные переговоры состоят из двух частей. Президенту и Председателю подготовили список приоритетных тем для обсуждения двусторонних проблем. Их остается немало даже на фоне впечатляющих успехов. Продлен еще на пять лет Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, срок действия которого истекал как раз в эти февральские дни. Двусторонняя торговля преодолела рекордную планку в 150 миллиардов долларов. Министры обороны впервые утвердили дорожную карту развития военного сотрудничества с 2021 по 2025 год. Стратегические бомбардировщики России и Китая продолжают в общем строю патрулировать окрестности американских баз в Японии и Южной Корее. Оснащенные новейшими ракетами корабли впервые сообща проследовали вдоль восточного побережья Японских островов вблизи американских баз Йокосука и Йокота в окрестностях Токио. Ученые впервые договорились общими усилиями построить Международную лунную станцию. Словом, "стратегическое партнерство новой эпохи", о котором договорились Путин и Си Цзиньпин перед двухлетним расставанием, наполняется конкретным содержанием.



Но остается еще несколько крупных проблем. До сих пор не устранены "бутылочные горлышки" в сфере финансов. Китайские банки неохотно сотрудничают с российскими, опасаясь американских санкций. Элементарные переводы денег в оплату товаров и услуг и между гражданами становятся хождением по мукам. Не удается добиться взаимного признания вакцин против ковида, что приводит к фактическому запрету общения русских и китайцев, влечет сокращение до минимума авиарейсов и автомобильного сообщения. Целые товарные позиции, например мороженая рыба, попадают под запрет китайских эпидемиологических служб, создавая масштабные проблемы российским рыбакам. Решение этих и иных проблем, естественно возникающих в отношениях двух сопредельных стран, вполне по силам их высшим руководителям.



Помимо заготовок своих дипломатов и советников Путин и Си Цзиньпин обсудят куда более сложные вопросы. Глядя глаза в глаза, им предстоит поговорить о "холодных войнах", которые ведутся против России и Китая Америкой и ее союзниками. На обоих фронтах, Западном и Восточном, уже достигнуты "красные линии" и вполне возможно их случайное или намеренное пересечение. Ускоряется "накачивание" оружием киевского и тайбэйского режимов, их подталкивают к самоубийственным действиям все новыми грозными резолюциями и обещаниями поддержки "в случае чего". Какими будут действия России и Китая "в случае чего", на какие формы дипломатической, информационной, экономической или даже военной поддержки можно будет рассчитывать? Это может стать главной темой переговоров.



Опасаясь уже достигнутого уровня российско-китайского стратегического партнерства и стараясь не допустить новых форм взаимодействия, в Вашингтоне стараются посеять между нашими странами недоверие. Этим, в частности, можно объяснить всплеск дипломатической активности Вашингтона на российском направлении. Наверняка Путин честно расскажет Си Цзиньпину о содержании недавних контактов и убедит в отсутствии даже мыслей о "двойной игре". Двадцатилетний опыт общения с американскими руководителями привел хозяина Кремля к убеждению в полной ненадежности любых обещаний Вашингтона. Двадцатилетний опыт общения с китайскими руководителями, и особенно почти десятилетие общения с Си Цзиньпином, доказал договороспособность Чжунаньхая. Как шутят наши военные: "С китайцами можно идти в разведку, да и в контрразведку тоже".



Столкнувшись с небывалой враждебностью Америки после 40 лет не просто мирного сосуществования, но скорее "сожительства", китайцы также избавляются от последних иллюзий. Все чаще они приходят к мысли, что иррациональное неприятие всего китайского в США происходит из-за мощного слоя синофобии в коллективном бессознательном населения. На нем стоит антикитайская политика Белого дома и обоих главных партий, которые спорят обо всем, кроме ненависти к Поднебесной. Синофобия, как и русофобия, объясняются стремлением уничтожить любых соперников "сияющего дома на холме", ставящих под сомнение американское "данное Богом природное право править". Ответная китайская позиция: торговать с такими партнерами можно, строить устойчивые отношения - нет.



В условиях интенсивных дипломатических игр Москвы и Вашингтона повышение уровня доверия - вот главный результат "олимпийской" встречи Путина и Си Цзиньпина, на который надо рассчитывать. Конечно, Пекин не подаст заявку на вступление в ОДКБ, о чем рассуждают некоторые чересчур оптимистично настроенные эксперты и журналисты. Москва и Пекин вряд ли заключат Соглашение о совместном предотвращении внезапного нападения, про которое довелось услышать на заседании одного из московских "мозговых центров".



Но в весомом документе, который будет опубликован по итогам переговоров, скорее всего, появятся новые формулировки, новые нюансы, разбором которых дружно займутся политологи всего мира. Но главный итог предстоящей встречи предсказать можно уже сейчас. Россия и Китай пока не станут единой "командой биатлонистов", но по-прежнему будут противостоять противникам спина к спине.



Юрий Тавровский

руководитель Экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития