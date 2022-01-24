 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Какую игру ведут США на Украине? - А.Каневский
00:42 25.01.2022

АНТОН КАНЕВСКИЙ | 24.01.2022 |

Может ли украинская администрация с ее президентом сыграть роль полезных идиотов?

Когда несколько месяцев назад с подачи Вашингтона и Лондона началась шумиха вокруг готовящегося российского "вторжения" на Украину, случился, как пел Владимир Высоцкий, "необъяснимый катаклизм". Вместо того чтобы кричать об угрозе громче всех, представители официального Киева выступили с успокаивающими заявлениями: мол, по их данным, повышенной активности российских военных не наблюдается.

Однако вскоре Киев заговорил в унисон с Вашингтоном. 19 января украинскую столицу посетил Энтони Блинкен, чтобы "поддержать Киев в условиях нарастающей эскалации". А накануне его визита в издании "Страна" появилось занятное сообщение: "Главная повестка, которую пытается навязать украинской власти администрация Байдена, – пойти на политическую часть Минских соглашений и на ряд уступок России во внутренней политике под предлогом необходимости деэскалации. На Банковой крепнет убеждение, что вся истерика в западных СМИ о грядущем нападении России – часть договорняка Штатов с Путиным. Таким образом американцы хотят заставить нас пойти на описанные выше шаги, чтоб выполнить условия каких-то своих больших договоренностей с Кремлем. Зеленский на это идти не хочет… Но благодаря публикациям в западных СМИ о грядущей войне экономическая ситуация быстро ухудшается. Иностранцы массово выводят деньги, сбрасывают наши ОВГЗ и еврооблигации, гривна падает. Поэтому на Банковой все в большем ходу версия, что все эти публикации в западных СМИ имеют целью экономически добить Украину и заставить пойти на то, что требуют американцы. У Зеленского говорят, что они в шоке от такого цинизма и двуличия Байдена и его администрации".

Действительно, в Киеве от Блинкена прозвучали слова о том, что он не видит смысла в пересмотре Минских соглашений, по которым "Украина что-то выполнила, а что-то еще предстоит". Через несколько часов после завершения переговоров с Блинкеном Зеленский назвал "вторжение России" слухами и намекнул, что слухи эти раздувают западные партнеры. Дескать, атака идет на инвесторов и бизнес: "Ослабить Украину, чтобы вынудить к уступкам и создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее".

Из заявления Зеленского можно было заключить, что Блинкену не удалось получить в Киеве обязательства по мирному урегулированию и с этим он отправился сначала в Берлин на консультации с германской коллегой, а затем в Женеву на переговоры с Сергеем Лавровым.

Фото: REUTERS/Pool

"Наши американские коллеги, – сказал Лавров, – в очередной раз пытались… поставить Украину во главу угла всего этого [переговорного] процесса". В Москве, по его словам, согласны, что украинский вопрос "требует пристального внимания", но не стоит сводить к нему "всю проблему европейской архитектуры безопасности". Министр посетовал на незрелость и неподготовленность западной стороны, заметив, что России и США следует "по-взрослому" думать о глобальных вопросах: "А вместо этого мы занимаемся тем, что все сводится в российско-американских отношениях к тому, как себя чувствуют Зеленский и его режим. Это неправильно".

Создается впечатление, что в Вашингтоне нет четкой линии поведения в сложившейся обстановке, примером чего стала ситуация с заявлениями Байдена на пресс-конференции, посвященной первой годовщине его пребывания в Белом доме. "Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и нам придется спорить по поводу того, что делать, а чего не делать", – сказал Байден. Эти слова вызвали столь резкую реакцию со стороны американских "ястребов", что прошлось срочно давать пояснения. Пресс-секретарь СНБ Эмили Хорн выступила и сказала, что Байден имел в виду разницу между военными и невоенными, полувоенными и кибернетическими действиями россиян. При этом, по ее словам, ответ со стороны Вашингтона последует в любом случае. А позже и самому Байдену пришлось уточнить, что Вашингтон будет считать "вторжением" на Украину любое пересечение границы этой страны российскими войсками.

Тем временем на Украину вернулся Порошенко и Зеленскому дали понять, что трогать бывшего президента нельзя. Сейчас может повториться ситуация четырехлетней давности, когда для самого Порошенко кошмарным сном являлся Саакашвили, также вернувшийся на Украину и запустивший "михомайдан" у стен Верховной рады. Три месяца это шоу было главной занозой для Порошенко, пока он не выполнил требования Запада. И тут же "михомайдан" был за пару часов разогнан, а Саакашвили выдворен в Польшу. Однако за Зеленским стоит Коломойский, по-прежнему хорошо держащий в руках своего протеже и выторговывающий у американцев условия своей личной безопасности и сохранности активов.

Все вышесказанное не исключает и более изощренной игры со стороны Вашингтона. Почему не предположить, что там действительно готовы "отдать" России Украину? Дескать, не начинать же большую войну. В этом случае украинская администрация с ее президентом сыграет роль полезных идиотов, которых разменяют в игре. У американцев может иметься и другой расчет (по ту сторону океана всегда просчитывается несколько вариантов) – расчет на то, что Россия завязнет на Украине, что неизбежные военные и экономические издержки станут фактором ее слабости в долговременной перспективе и это сделает Россию более сговорчивой в других вопросах.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643060520
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