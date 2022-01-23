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Куда "пропали" чиновники Таджикистана, уволенные в 2020 и 2021 годах?
00:44 25.01.2022

Мусо Бобоходжиев, Asia-Plus

В Таджикистане обычно кадровые перестановки производятся с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". Но в некоторых случаях чиновники, освобожденные со своих постов, месяцами находятся в подвешенном состоянии – "в распоряжении кадров", не работая и не получая зарплату.

Среди освобожденных и не получивших новые должности есть те, кто отличается от других чиновников наличием достаточного опыта работы, языковыми и профессиональными навыками. По мнению экспертов, они могли бы способствовать развитию разных сфер жизни Таджикистана.

В нашем материале мы назовем только 5 видных таджикских чиновников, которые после освобождения с формулировкой "в связи с переходом на другую работу" до сих пор не получили новые должности. По крайней мере, общественность не знает, куда они "пропали".

Имомуддин Сатторов

Экс-посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов, который по совместительству был послом РТ в Армении и полноправным представителем страны при Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, указом президента был освобожден от должности 2 августа 2021 года с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". Однако высокопоставленный дипломат до сих пор остается без работы.

Сатторов являлся одним из немногих представителей Таджикистана за рубежом, который всегда был доступен журналистам и напрямую комментировал СМИ события, связанные с мигрантами в России. Особенно в период пандемии, приостановления авиасообщений между Таджикистаном и Россией, подорожания авиабилетов и митинга сторонников Иззата Амона в Москве его имя часто мелькало в заголовках СМИ.

Мигранты нередко жаловались на то, что таджикские дипломаты в России не всегда оказывали им помощь в решении проблем, возникших с местными властями.

Почему не дали новую должность Имомуддину Сатторову, а если куда-то назначили, то почему не озвучили, остается загадкой.

До назначения послом в России, он работал на должности посла Таджикистана в Германии, Чехии и Польше.

Имеет высшее образование: окончил философский факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. Он – один из немногих таджикских чиновников, которые в совершенстве владеют немецким, английским и русским языками.

Махмадамин Махмадаминов

Бывший постоянный представитель Таджикистана при Организации Объединенных Наций Махмадамин Махмадаминов в конце апреля 2021 года был снят с должности с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". Однако спустя 10 месяцев его никуда не назначили, а если и дали ему какую-то должность, то СМИ об этом неизвестно.

Махмадаминов был назначен постпредом Таджикистана при ООН в январе 2014 года. До этого он работал министром труда и социальной защиты страны.

В качестве постоянного представителя в ООН содействовал принятию предложений Таджикистана в этой организации, в том числе резолюции по воде. Он также играл важную роль в организации международных конференций и форумов по водным вопросам и экологии, которые были предложены и проведены Таджикистаном под эгидой ООН.

Во время его работы Таджикистан впервые в истории был избран в члены Экономического и социального совета ООН. В 2017 году Махмадаминов был избран зампредседателем данного совета на два года. Тогда его кандидатура получила большинство голосов, включая поддержку представителей Китая, ОАЭ, Республики Корея и других государств.

Махмадаминов имеет два высших образования и является кандидатом экономических наук.

Ширин Исматуллозода

В феврале 2020 года Ширин Исматуллозода неожиданно стала вице-премьером Таджикистана, но после 10 месяцев, она была освобождена от должности 3 ноября с формулировкой "в связи с переходом на другую работу". Куда ее назначили, пока неизвестно.

До назначения на должность вице-премьера, она была директором Педагогического колледжа имени Хосият Махсумовой Таджикского государственного педагогического университета имени С. Айни.

Назначение Ширина Исматуллозода совпало со вспышкой коронавируса в мире, и в том числе в Таджикистане. После начала работы вице-премьером, ее назначили главой штаба по противодействию распространению коронавируса. Но спустя 16 дней по поручению президента был создан новый штаб, который возглавил премьер-министр Кохир Расулзода.

Осенью 2020 года Ширин Исматуллозода возглавляла республиканскую комиссию по организации призыва в ряды Вооруженных сил страны. Тогда в Таджикистане начались новые "правила" армейского призыва. В тот период задерживали родителей призывников, которые находились в России на заработках, до их возвращения и явки в военкоматы.

Важно отметить, что до окончания осенней призывной кампании Ширин Исматуллозода была снята с должности. Это было для общества, как и ее назначение, неожиданным.

Ширин Исматуллозода является лингвистом и доктором филологических наук.

Едгор Файзов

Экс-председателя ГБАО Едгора Файзова, которого называли "нетипичным чиновником", сняли с должности 5 ноября 2021 года. Он был одним из немногих таджикских чиновников внутри страны, который всегда был доступным и напрямую общался со СМИ. В соцсетях и СМИ его называли "народным председателем", потому что он всегда находился рядом с народом и помогал местному населению в проведении субботников или содействовал в решении различных проблем.

Его снятие с должности главы ГБАО стало неожиданностью и вызвало широкий общественный резонанс, причем не только среди жителей области. Персона Файзова привлекала к себе внимание, в первую очередь, тем, что он не был системным человеком, а пришел из международной организации.

Он был назначен главой ГБАО в 2018 году на фоне тревожной ситуации в области. Доверие населения он получил сразу, чем, кстати, редко кто из бывших председателей области может похвалиться.

Едгор Файзов за время своей работы всегда был доступен для журналистов и сразу отвечал на любой поставленный вопрос. Он не боялся высказывать свое мнение, критиковать как органы правопорядка, так и неформальных лидеров области.

Его уход с должности председателя ГБАО был воспринят очень болезненно. В соцсетях пользователи запустили флешмоб в его поддержку, устанавливали его фотографии на аватарках и посвящали ему посты.

Гулру Джабборзода

Кресло министра труда, миграции и занятости населения республики Гулру Джабборзода заняла 21 января 2020 года, но спустя 10 месяцев, 3 ноября того же года она была освобождена от должности в связи с переходом на другую работу. Куда ее назначили, и почему она осталась без работы, СМИ об этом неизвестно.

Джабборзода до назначения министром труда, была замминистра экономического развития и торговли республики. Ее освобождения, также как и Ширин Исматуллозода, никто не почувствовал. Хотя во время своей работы она несколько раз общалась с журналистами и старалась ответить на их вопросы.

Назначение Джабборзода, как и Исматуллозода, совпало со вспышкой коронавируса в мире и в Таджикистане, впоследствии которой были закрыты границы и приостановлено авиасообщение. Таджикистан больше всего ощутил закрытие границ с Россией, потому что более 1 млн граждан выезжали на работу в эту страну. А тем временем министерство труда в Таджикистане было обязано обеспечить работой тех людей, которые не смогли выехать на заработки в Россию, но со стороны Джабборзода не было заметных шагов для решения данных проблем.

В 1990 году она окончила Московский полиграфический институт по специальности "библиотекарь и организатор книжной торговли", а в 2010 году – Таджикский технологический университет по специальности "экономист-финансист".

Ранее она работала на различных должностях в Международном фонде микрокредитования "Имон-Интернешл" и в качестве зампредседателя Исфары.

Мы упомянули 5 видных чиновников, которые находятся в подвешенном состоянии. Возможно, для некоторых из них карьера в госструктурах уже завершена. Но это не новая практика и можно найти десятки таких случаев на разных уровнях госуправления. Соответственно, возникают вопросы относительно правильности такой практики: если эти и другие экс-чиновники являются высокопрофессиональными кадрами и могут принести пользу стране, то почему месяцами, а иногда и годами они остаются без работы? А если они слабые специалисты, то почему их назначили на такие высокие посты?

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643060640
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