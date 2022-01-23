 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 25.01.2022
00:46  Падение Левиафана: что случилось с альтернативой "Южного потока"
00:44  Куда "пропали" чиновники Таджикистана, уволенные в 2020 и 2021 годах?
00:42  Какую игру ведут США на Украине? - А.Каневский
00:41  Зачем на самом деле Путин едет на Олимпиаду к другу Си? - Ю.Тавровский
00:30  Задержанный в Казахстане киргизский музыкант Рузахунов рассказал как из него делали "международного террориста"
00:25  Путина втолкнули в туман: из отношений с Западом исчезла видимость, - М.Ростовский
00:24  Новым хокимом Ферганы стал "самоотверженный и любознательный" Восилжон Назаров

00:13  Задержан заместитель акима Мангистауской области Казахстана Ниязов. Вор или заговорщик?
00:03  Выборам в Ливии мешает внутриэлитный конфликт, - И.Субботин
00:01  Зачем Запад эвакуирует посольства из Киева, - А.Коц
Понедельник, 24.01.2022
22:34  Военно-патриотический переворот в Буркина-Фасо: президент Каборе - арестован
18:31  В энергетике Киргизии опять новый начальник - Эркин Тавашаров
16:21  "Дочка" USM Алишера Усманова купила 98,6% акций "Ахангаранцемента"
16:19  Узб-зять О.Турсунов "вышел" из владельцев "Капиталбанка", переписав акции на...
16:11  Эта мина рванет: мигранты создают в России свои школы без русских
16:05  Русстрат. Почему на войну с Россией никто не придет
16:03  Все города построили русские: Казахам бросили вызов, - атаман Дьяконов
15:53  Новое человечество. Скорбный мир развлечений, - Мих.Делягин
15:51  Рерих. Подлинная история русского Индианы Джонса
15:49  Британцы узнали, кто будет следующим президентом Украины
15:44  Российско-китайский альянс в прицеле украинской авантюры Вашингтона, - В.Павленко
15:41  Красавица из Монголии Ану Бортэ-Ужин впервые в истории вышла в финал конкурса "Мисс Мира-2021"
15:38  NYT: Запад должен разумно отступиться от Украины, чтобы избежать войны
15:26  В главной назарбай-кормушке Казахстана - "Самрук-Казына" сократили штат на 50%. Но не закрыли!
15:18  Д.Ашимбаев: Конфликт элит в Казахстане был, но не между Назарбаевым и Токаевым
14:23  Либеральная система экономики разваливается на глазах, - Мих.Хазин
12:54  Анатомия предательства: Как Токаева в дни госпереворота чекисты подставили, - "СП"
09:58  Уволенный за аферу с паспортами экс-глава КНБ Киргизии Кадыркулов отъедет послом в Украину
09:52  "Я тоже хочу ездить на автобусе" - Шавкат Мирзиеев
09:47  Бывшего премьера Киргизии Марипова посылают послом в СаудАравию
09:37  В Казахстане создано командование Сил специальных операций Вооруженных сил
09:25  "Казтрансгаз" возглавил весьма мутный г-н Ибулла Серди
08:27  Время союзов. О новом формате глобальной безопасности, - Владимир Винников
08:18  Тегеран критикуют за секретность в диалоге с Путиным, - И.Субботин
08:14  Доктор Фаучи – отец уханьского вируса? - В.Катасонов
08:12  Ливийская трагедия: кто виноват? Ч. 1, - А.Веселов
02:13  Западные послы уже готовы сбежать из Киева
01:11  Живой бог исмаилитов Ага Хан озаботился ситуацией на Таджикских Памирах
00:52  К чему взывает намаз в Кремле. Поворот на Восток означает для России..., - "НГ"
00:50  Россия и Китай сближает не идеология, а американская угроза, - В.Скосырев
00:49  Хорошо качает: дойдет ли нефть до $100 за баррель
00:46  "Сплотиться" или "столпиться" как стадо баранов вокруг расхрабрившегося КазПрезидента? - Н.Нуртазина
00:44  Что угрожает миру в 2022 году. Главное из доклада Всемирного экономического форума
00:36  Более 70 единиц вооружения и техники поступит в 2022 году на военные базы России в Таджикистане и Кыргызстане
00:35  В Осло начались переговоры талибов с афган-оппозицией
Воскресенье, 23.01.2022
21:41  Невидимый удар: как пандемия разрушает психику
21:25  Президент Армении Армен Саркисян сам подал в отставку
20:19  Язык и ненависть. Что общего у украинских патриотов и нацистской Германии, - Павел Волков
20:06  Как изменился Казахстан за эту неделю, - В.Эйхгорн
16:34  С опорой на свои силы. Может ли Иран рассчитывать на Россию? - Сергей Кожемякин
11:11  Бульбулятор вместо мозга. Глава КырГКНБ Ташиев лично занят делом о "наркоманах" журналистах
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Падение Левиафана: что случилось с альтернативой "Южного потока"
00:46 25.01.2022

Газопровод EastMed из Израиля в Грецию имеет все шансы уйти в небытие

Дмитрий Мигунов

Газовый кризис этой зимой в Евросоюзе заставил многих вспомнить и даже спешно искать альтернативные линии снабжения Европы топливом. Ресурсов традиционных поставщиков вроде Алжира и Норвегии сейчас недостаточно, сжиженный газ из США и Катара имеет смысл только в условиях сверхвысоких цен, а усиливать угольную энергетику никто не хочет из экологических соображений. Между тем проекты подобного плана есть, но оказывается, что их реализация является проблематичной. Именно это произошло с трубопроводом EastMed, который должен будет поставлять газ со средиземноморских глубоководных месторождений Израиля и Кипра в Грецию и дальше в Южную Европу. Проект подвергся уничтожающей критике со стороны чиновников США, что сразу посеяло сомнения в его будущем. Хотя кто-то готов увидеть в этой критике американскую злонамеренность и травлю потенциальных конкурентов, газопровод действительно является проблемным. "Известия" разобрались, что именно с ним не так.

Нежданное богатство

Заплыв Левиафана: Греция, Кипр и Израиль хотят залить Европу газом
Все три страны одобрили проект трубопровода из Восточного Средиземноморья в Европу

В 2009 году американские геологи из компании Noble Energy обнаружили на дне Средиземного моря в 100 км от берегов Израиля, в районе, где никто никогда не добывал углеводороды, газовое месторождение. Оно оказалось не просто крупным, а колоссальным. Извлекаемые запасы Тамар (такое имя получил участок) составили 300 млрд кубометров - почти половина от годовой добычи газа в России. Спустя всего год было открыто новое месторождение, Левиафан, по свои запасам превысившее Тамар в два раза (и вдобавок содержавшее еще и 1,7 млрд баррелей нефти).

Эта геологическая революция стала поворотным событием в экономике не только Израиля, но и всего региона. Еврейское государство, до того момента с огромными затруднениями импортировавшее все топливные ресурсы, в течение нескольких лет превратилось в одного из потенциально крупнейших экспортеров, поскольку имевшихся запасов хватало, чтобы обеспечивать внутренние потребности страны многократно.

Сектор газа: Израиль столкнулся с проблемой переизбытка энергоресурсов
Стране придется серьезно потратиться, чтобы с умом распорядиться природными богатствами

Но Израиль не владеет монополией на все морское дно в Восточном Средиземноморье. Когда стало понятно, что регион исключительно богат нефтью и газом, геологи стали проверять на наличие ресурсов и исключительные экономические зоны других стран. В 2011 году у берегов Кипра было обнаружено месторождение Афродита (свыше 100 млрд кубометров по консервативным оценкам), а в 2018 году ExxonMobil открыла еще одно, увеличив запасы газа на шельфе острова вдвое.

Между тем в Европе все эти годы разворачивалась борьба за рынок газа. С одной стороны, Евросоюз, несмотря на всю риторику, до поры до времени закрывал глаза на строительство и расширение "Северных потоков". С другой - он заблокировал возведение "Южного потока" из России, что ударило по потребителям своего средиземноморского фланга и, в первую очередь, Греции. Афины стали задумываться над альтернативами. Как раз к этому времени и стало ясно, что перспективы у восточно-средиземноморских месторождений в качестве источника снабжения газом Южной Европы весьма серьезные.

Коридорная система

В оба газа: что даст России запуск газопровода "Турецкий поток"
Новый маршрут поставки голубого топлива может оказаться выгоднее украинского

В 2020 году началась добыча на Левиафане. Экспорт пошел на танкерах СПГ, но такой газ получается значительно дороже. Однако строительство газопровода любой из стран региона в одиночку было не потянуть - только совместный проект мог бы решить подобную задачу. Израиль поначалу попытался договориться с Турцией с тем, чтобы протянуть нитку газопровода через ее территорию, причем проект был по-настоящему масштабным: 30 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд отбиралось бы для нужд самой Турции, а остальное поступало бы в Европу. Однако достичь соглашения с правительство Реджепа Тайипа Эрдогана не удалось, во многом из-за натянутых турецко-израильских отношений в целом.

Предпочтение было отдано в итоге более сложному и дорогому варианту. Трубопровод должен быть проложен по дну Средиземного моря с заходом на Кипр. Таким образом, в заполнении трубы участвовали бы сразу два значимых поставщика. Вскоре к этому партнерству присоединилась и Греция, тем самым образовав альянс производителей и потребителей ресурса. 2 января 2020 года правительства трех государств подписали рамочное соглашение о работе над проектом. Общая протяженность газопровода должна была составить около 2000 км, а морская - 1300 км. Стоимость проекта сроком до 2027 года оценивалась в €7 млрд. В перспективе труба могла быть продлена до Италии - ресурсов для ее заполнения, как тогда думали, хватало.

Проект получил широкую поддержку на всех уровнях за рубежом. В ЕС его похвалили, поскольку это хорошо вписывалось в планы Брюсселя по прекращению зависимости от российского газа. Администрация Дональда Трампа вообще была в восторге, так как газопровод был для нее выгоден с любого ракурса: помимо снижения упомянутой зависимости, он удовлетворял активное произральское лобби в тогдашнем Белом доме, а также поддерживал американские компании, работающие на добыче нефти и газа в регионе. Имея поддержку со стороны таких игроков, участники "энергетического треугольника" могли рассчитывать на успешную реализацию проекта.

Медленный газ: Европа обвинила Россию в обострении энергетического кризиса
Что думают в России от отказе ЕС от долгосрочных контактов с "Газпромом"

Вагонные споры

Все эти мечты рухнули в январе 2022-го, спустя два года после подписания "исторического" соглашения. Американский Госдеп направил правительствам всех участвующих в проекте стран ноту, в которой выразил свое неодобрение данному проекту. Администрация Джо Байдена перечислила целый ряд причин, по которым EastMed"у будет лучше остаться на бумаге.

Во-первых, это экологические соображения. В отличие от прошлой администрации, которая всячески поддерживала нефтегазовые проекты, особенно с участием американских компаний, нынешняя твердо нацелена на достижение климатических целевых показателей. В том числе и в части отхода от углеводородных источников энергии. Вместо трубопровода США рекомендуют грекам и киприотам подумать над созданием сети электрических кабелей, которые бы удовлетворяли потребности всех участников - преимущественно за счет "зеленых" технологий.

Второй фактор - экономическая нецелесообразность проекта. Данный газопровод станет самым длинным подводным маршрутом в мире. Только его содержание будет обходиться в $90 млн в месяц, что может стать тяжелым бременем для коммерческого предприятия, которое будет его эксплуатировать.

Давление на газ: что стоит за обвинениями РФ в европейском энергокризисе
Причины кризиса стоит искать в климатических и экономических факторах, а также в спекуляциях чиновников из ЕС, считают эксперты

Третий фактор - рост международной напряженности. Проще говоря, конфликт с Турцией. Турки с самого начала активно выступали против строительства трубопровода в обход своей территории. Амбиции страны так велики, что она настаивает на том, чтобы контролировать участок Средиземного моря от берега до берега вместе с Ливией. Это не оставляет возможности проложить газопровод по бесспорным территориям. Кроме того, Турция требует, чтобы добыча газа на Кипре велась в интересах в том числе и Республики Северного Кипра, которая никем из третьих стран не признана и глубоко аффилирована с самой Турцией.

Аргументы американской стороны вызвали некоторые сомнения. Отказ от газа ради борьбы с изменением климата в обозримом будущем не приветствуется: даже ЕС в прошлом году официально признал газификацию в качестве важной части стратегии по "озеленению" энергетики. Что касается экономической обоснованности проекта, то с доказательствами в ее пользу или против пока все не слишком хорошо как у его сторонников, так и у оппонентов. Серьезных расчетов публика до сих пор так и не увидела. Наиболее прозрачным является третий аргумент: действительно, строительство газопровода наверняка осложнит отношения Греции, Кипра и Турции. Американцы ко всему прочему не хотели бы, чтобы такие обострения произошли до 2023 года, когда турки будут выбирать себе президента.

Ушли в отказ

Атлантический период: согреет ли американский газ Европу
И когда стоит ожидать падения цен на энергоносители

Можно было бы ожидать, что жесткое, пусть и непубличное заявление американской администрации вызовет бурю гнева со стороны Греции и Кипра, для которых данный проект исключительно важен. Но ничего подобного не произошло. В Афинах официальный представитель правительства Яннис Иконому подтвердил поддержку EastMed"а, но признал, что греки думают и об "альтернативных вариантах" обеспечения энергетической безопасности, в частности, о протягивании кабеля высокого напряжения из Египта. Президент Кипра Никос Анастасиадис, один из самых рьяных лоббистов проекта, осудил СМИ за "преждевременные похороны" газопровода, но не сказал ничего, что могло бы как-то ободрить сторонников этой идеи. Со стороны выглядит так, что в Афинах и Никосии смирились с крахом проекта и, более того, были полностью к такому развитию событий готовы.

Кое-что проясняется, если посмотреть на позицию Израиля, который является ключевым игроком в "энергетическом треугольнике". Основным сторонником EastMed в стране был бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Тем не менее даже при нем (причем за день до подписания соглашения о строительстве EastMed) начались поставки газа в Египет. Теперь во главе страны встал Нафтали Беннетт, который к данному проекту совершенно равнодушен. При этом в октябре прошлого года стало известно, что Израиль планирует строительство наземного газопровода с тем, чтобы удвоить свои поставки голубого топлива в страну пирамид. Едва ли при такой активной продаже ресурсов у Израиля хватит мощностей для заполнения газопровода на другом стратегическом направлении.

Дело трубы: эксперты ждут роста стоимости газа в ЕС до $1200
Сможет ли американский СПГ составить конкуренцию голубому топливу из России

Судя по тому, что конкретного проекта газопровода до сих пор никто не видел, складывается ощущение, что он существовал только в меморандумах политиков. Реальных шагов в этом направлении предпринято не было, и, возможно, лидеры Греции и Кипра даже вздохнули с облегчением, узнав, что крах их детища теперь можно списать на США и Турцию.

История с EastMed наглядно показывает, что строительство трубопроводов и вообще диверсификация источников поставок энергии - невероятно сложная задача, которую нельзя решить одной лишь "политической волей". Любые заявления о том, что какая-либо страна сможет избавиться от "энергетической зависимости" по одному своему желанию, чаще всего являются политической игрой на публику, а не продуманным планом действий.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643060760
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Бюро Сената
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел переговоры с Президентом Татарстана Р. Миннихановым
- Д. Ашимбаев: конфликт элит был, но не между Назарбаевым и Токаевым
- Как нам реорганизовать "Самрук"?
- Кадровые перестановки
- Данияр Ашимбаев: Основной движущей силой теракта были экстремистские группировки
- О повышении базовой ставки до 10,25%
- Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружен в Алматы
- Полиция задержала подозреваемых в краже техники из здания акимата Алматинской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  