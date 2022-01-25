 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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НАТО готовится открыть "Восточный фронт", - А.Иванов
07:28 25.01.2022

НАТО готовится открыть "Восточный фронт"
Корабли и истребители альянса спешно перебрасывают поближе к Украине
Андрей Иванов
25.01.22

НАТО заявило о переброске кораблей, авиации и войск в Восточную Европу в связи с опасениями по поводу якобы планируемой агрессии России на Украину. Президент "незалежной" Владимир Зеленский заявил о необходимости начать наступать для восстановления территориальной целостности страны. На фоне явного роста напряженности о своем усилении в регионе заявила и Германия, которую в Кремле считают своим главным европейским партнером.

Североатлантический альянс объявил о переброске вооружений в Литву, Болгарию и Румынию. Дания направляет в Балтийское море фрегат и перебрасывает четыре истребителя F-16 в Литву. Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам альянса и рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию. Франция выразила готовность отправить в Румынию контингент войск под командованием НАТО. Два истребителя F-35 в Болгарию направят также Нидерланды, корабль нидерландских ВМС и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования НАТО.

Ранее The New York Times сообщила, что в Восточную Европу США готовы направить до 50 тысяч военнослужащих. Одновременно американское оружие продолжает поступать на Украину, включая противотанковые современные системы Javelin и зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Видимо, почувствовав надежный тыл, Зеленский на встрече с разведчиками сказал, что "пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов" и восстановить территориальную целостность. Хотя в НАТО неоднократно предупреждали, что вступать в бой за Украину с Россией не будут, а ограничатся различными санкциями.

Однако ранее США заявили, что "вторжение России" может начаться с провокаций против дружественных России сил. Сейчас становится понятным, что эти самые провокации готовит как раз Киев. В ЛНР подтвердили, что к линии соприкосновения стягиваются значительные силы бронетехники.

Но в целом стягивание войск НАТО к границам России, как и российских с другой стороны можно назвать "игрой мускулов". Правда, очень опасной.

И вот к этой опасной игре решила присоединиться Германия. Она решила усилить авиапатрулирование со стороны НАТО с базы в Румынии. И речь конечно идет об акватории Черного моря. Даже если ФРГ и не вступит напрямую в военное противостояние с РФ, то уж точно сможет передавать разведданные украинской стороне. Ранее Берлин выделил €5,3 млн. на строительство полевого госпиталя для украинской армии.

Одновременно с этим сообщением журнал Spiegel рассказал об обсуждении Еврокомиссией новых санкций против России в связи с достаточно странной формулировкой "за русификацию аннексированных территорий в Крыму". То, что на полуострове всегда говорили по-русски, а украинский и крымско-татарский имеют статус официального, Евросоюз не смущает. И надо помнить, что первую скрипку в ЕС играет как раз ФРГ.

Несмотря на очевидные факты, вся информационная лента российского поисковика по запросу "Германия" выдает огромное количество высказываний каких-то экспертов, что ФРГ якобы предала США и вопреки коллективной воле Запада проводит политику "умиротворения" России. По всей видимости, в Кремле действительно надеются, что Германия сможет сдержать США и позитивно повлияет на Украину.

Глава Европейского информационного правозащитного центра в Вене Гарри Мюррей считает, что поведение Германии обусловлено прежде всего политикой в отношение нее со стороны Кремля:

- Возьмем простой пример. В Госдуме совсем недавно были образованы группы по отслеживанию положения дел за рубежом. Создали группу по США, там действительно живет много русских. Есть группы по Прибалтике, Великобритании и Украине. Но почему нет группы по Германии, где русских живет никак не меньше, чем в Великобритании?

Просто даже к такому шагу не готовы ни президент России, ни его администрация.

"СП": - В чем могут быть причины этого?

- Германия связана с Россией не только экономически. В Кремле лелеют надежду, что в Берлине одумаются.

Но ведь именно ФРГ зачинает антироссийские проекты. Она помимо США финансирует Прибалтику. Она же помогает Украине.

Надо просто понимать, с кем Россия хочет иметь дело. Пять лет назад в Гамбурге проходили массовые акции протеста граждан, а правящим бургомистром был нынешний канцлер Олаф Шольц. Так вот Шольц силой подавил выступления людей и сразу заявил, что действия полиции были законными, то есть не стал разбираться и стал на сторону насилия.

Но интересно и то, что как только начались волнения, тут же был отключен Twitter. А как прошли последние выборы в Бундестаг, отключили RT. Мое мнение, что это прямое указание Шольца. Наш правозащитный центр уже 20 лет не может публиковаться в Германии, там действует жесткая цензура. И приход Шольца означает, что борьба с инакомыслием только усилится. Я прогнозирую борьбу с Telegram. Те, кто в свое время поддержал Павла Дурова, будут бороться с его продуктом. Просто потому, что Telegram это независимый источник информации.

"СП": - И Россия не предприняла никаких мер?

- Мария Захарова заявила, что меры будут приняты. Но их не было. Конечно, нет смысла блокировать в ответ телеканал ZDF и выгонять немецких журналистов. Но вопросы понижения статуса посольства и закрытие германской торгово-промышленной палаты в Москве решил бы вопрос с RT за считанные часы.

Но на это Кремль не пойдет никогда. Даже несмотря на ситуацию с "Северным потоком 2". По газопроводу вроде договорились, но все равно немцы отложили сертификацию на июнь. А в Германии понимают, что от нее Россия в экономической зависимости. Москва очень сильно зависит экономически и политически, а потому стерпит любые выходки.

Но абсолютно невозможно, чтобы РФ делала в отношении ФРГ подобные поступки.

"СП": - Германия действительно сильный партнер…

- Инфляция сейчас в ФРГ самая высокая за последние 30 лет. И в этом, кстати, во многом вина Шольца, который с 2018 года был министром финансов. А сейчас выяснилось, что Шольц пока жил долгое время в Гамбурге не покупал дом, а снимал его у одного из подрядчиков министерства финансов. Это как минимум конфликт интересов.

"СП": - Можно ли ожидать более активных действий Германии против России?

- Если говорить про военную составляющую, то активность будет нарастать. Немецкий ВПК находится не в лучшем состоянии, как и армия, потому что тратить деньги не хочется. Но Германии не обязательно опираться на свою армию, если есть армии стран Евросоюза. Есть Франция, Италия, Испания и еще много государств, которые экономически зависят от Германии. И все же знают, кто фактически руководит ЕС. ФРГ имеет как прямые, так и косвенные инструменты оказать давление на соседей.

Возможно, Германия свои войска не пошлет на Украину, помятуя опыт Первой мировой и Второй мировой войн. Но она сможет оказать влияние на войска Венгрии, Чехии, Румынии. А влиять ФРГ будет чисто через экономику. Через кредиты, инвестиции, денежные потоки.

И если ситуация обострится, то Германия будет одной из первых стран, которая организует новые, более жесткие санкции против России.

И Берлину будет плевать на "Северный поток 2". Сейчас страны Балтии создают альтернативу российскому газу, свой газопровод строит Польша для получения газа из Норвегии. Россия слишком долго строила свой трубопровод, и подоспели другие конкуренты. И если в Москве думают, что "Северный поток 2" будет держать Германию на крючке, то это не так. Россия теряет очень много времени и надежд. Просто исключено, что Германия позволит поставить себя в экономическую и политическую зависимость.

"СП": - Есть мнение, что Германия выполняет волю США.

- Давно пора прекратить воспринимать ФРГ как зависимого игрока. Ангела Меркель смогла Германию реанимировать и сделать если не супердержавой, то самостоятельным государством, принимающим решения вне Вашингтона.

Ранее каждый новый канцлер ФРГ должен был приехать в США и подписать "Канцлер-Акт", то есть обязательства, что Германия будет мирным, население демилитаризованным и так далее. Так вот Олаф Шольц в Америку не поехал. Просто вопрос взаимоотношений ФРГ и США перешел на новый уровень. Германия теперь опирается на Евросоюз. Берлин открыто говорит, что ФРГ руководит ЕС, а потому никто ни к кому на поклон ехать не должен.

Источник - svpressa.ru
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