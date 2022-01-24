Беспорядки в Казахстане могут вспыхнуть опять, - В.Панфилова

09:33 25.01.2022

Токаев бросает все силы на укрепление национальной безопасности

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

24.01.22



Токаев сделал ставку на Силы спецреагирования Вооруженных сил.

В Казахстане для совершенствования системы национальной безопасности создано новое подразделение – командование Сил специальных операций Вооруженных сил. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Он попутно предложил усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны современной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах.



Поводом для пересмотра системы национальной безопасности страны стали январские протесты, переросшие в беспорядки. Напомним, что митинги начались 2 января в Жанаозене из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ. Протестующих поддержали в других городах страны – в Актобе, Алма-Ате, Таразе, Нур-Султане, а экономические требования сменились политическими.



Отставка правительства и возврат цен на топливо не удовлетворили митингующих, и уже 5 января ситуация вышла из-под контроля – к протестующим присоединились организованные криминальные группы. Токаев, взяв на себя ответственность, приказал "стрелять на поражение" и обратился за помощью к ОДКБ.



Был арестован председатель КНБ Карим Масимов. Уволены его заместители – Самат Абиш, генерал-майор Марат Осипов, курировавший 2-й департамент контрразведки, и Даулет Ергожин – департамент экономической безопасности, директор Службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов, заместитель секретаря Совета безопасности Азамат Абдымомунов и председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, заместитель начальника Службы государственной охраны – командующий Силами особого назначения Ардак Ашимбекулы.



Президент Токаев январские беспорядки назвал попыткой государственного переворота. Однако утверждать, что стабильность восстановлена, преждевременно. Продолжается поиск организаторов и участников погромов. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в ходе состоявшегося накануне совещания президента с силовиками сообщил о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" во всех регионах страны. По его словам, продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. Возбуждено 1822 уголовных дела. Работают телефоны доверия, по которым можно сообщить о месте нахождения предполагаемых погромщиков.



Напомним, власти заявляли, что в беспорядках участвовали 20 тыс. боевиков. Но до сих пор доказательства этого не предъявлены. Генеральная прокуратура Казахстана по январским событиям расследует 819 уголовных дел. Об этом сообщил на брифинге 22 января заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов. В частности, 45 дел расследуются "по актам терроризма" (власти страны заявили об "атаках международных банд террористов"), 36 – по "массовым беспорядкам", 15 – по фактам убийств. Другие дела заведены в связи с грабежами, кражами, хищениями оружия и применением насилия в отношении представителей власти. При этом, по словам Килымжанова, эти данные не являются окончательными.



За шесть дней столкновений в республике погибли 225 человек, из них 19 – сотрудники служб правопорядка. Токаев призвал по каждому случаю гибели людей провести тщательное расследование.



Депутаты Европарламента призывали провести независимое международное расследование, чтобы узнать правду, почему мирные акции протеста обернулись насилием, какие элементы были вовлечены, были ли они организованы, что именно вызвало эскалацию, последовавшее насилие и потерю жизней. Они приняли резолюцию по январским событиям в Казахстане, в которой осуждают массовые акты насилия и призывают Нур-Султан воздержаться от слишком широкого применения обвинений в "терроризме". Основные акценты во время обсуждения документа депутаты сделали на приказе президента Касым-Жомарта Токаева "стрелять без предупреждения", задержаниях "без разбора" и пытках в местах предварительного заключения, о которых заявляют задержанные и их защитники.



МИД Казахстана выступил с ответным заявлением, в котором отметил, что резолюция Европарламента носит "предвзятый характер и основана на необъективных выводах и данных". "Считаем неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством Республики Казахстан", – говорится в заявлении. При этом в МИДе заверяют, что результаты этого расследования "будут предоставлены международной общественности".



В документе также отмечается, что Казахстан нацелен на конструктивное взаимодействие со всеми институтами Европейского союза на основе принципов взаимопонимания и взаимного уважения. "Поспешное принятие данной резолюции Европарламента подрывает и наносит урон процессу принятия и реализации политических реформ президента, направленных на укрепление демократических институтов и развитие гражданского общества", – говорится в сообщении.



Директор по международным проектам Института национальной стратегии Юрий Солозобов назвал в комментарии "НГ" три базовых сценария развития ситуации в Казахстане после быстрого вывода миротворцев ОДКБ.



Первый – "сирийский" – временное затишье, перегруппировка сил боевиков и новое нападение в неожиданном месте. Поскольку и социальная основа для протеста, и "криминальная фронда" будут сохраняться. Более того, в свете объявленного Токаевым "похода на олигархов" помощь от теневых спонсоров только усилится. Реляции об очередной победе и выводе войск будут сменяться новыми фазами контртеррористической операции до тех пор, пока инфраструктура террора не будет разгромлена и не перекроются каналы финансирования. Только каждый новый ввод "миротворцев по вызову" будет происходить в более опасной обстановке и на куда худших условиях.



Второй сценарий – "афганский" – прямое усиление российской группировки в Казахстане. Уже в среднесрочной перспективе это приведет к регулярным нападениям на российских военных и далее к возрождению басмаческого движения. В международном плане это означает коллективное давление на Россию как со стороны Запада, так и со стороны Турции и даже Китая. К такой перспективе крайне негативно относятся во всем казахстанском обществе. Эта идея также непопулярна в российском общественном мнении, пропорции примерно такие: 70% – против, 30% – за.



Третий вариант – "имперский" – планомерное освоение большой территории с первоначально токсичной и даже враждебной атмосферой. Строительство укрепрайонов, баз снабжения и связи, логистических центров и модернизация аэродромов. Работа вдолгую с местным населением и региональными элитами, расчистка завалов на территории и постепенное "терраформирование" – изменение прежней недружелюбной среды в лучшую сторону. Разумеется, при постоянном силовом и технологическом доминировании. Так действовала Российская империя в Туркестане, так действовал СССР в Средней Азии, так надлежит поступать и нам, чтобы добиться устойчивого успеха. Мы подошли к тому опасному рубежу, который показал, что одним наскоком – пропагандой, спецоперациями и рукопожатиями – всех накопившихся проблем не решить, отметил эксперт.