ОАЭ возвращаются на орбиту йеменской войны, - Равиль Мустафин

09:36 25.01.2022

24.01.2022



Страны Персидского залива требуют вернуть хуситов в списки террористов

Равиль Мустафин



Оружие поступает хуситам из Ирана, подозревают в Абу-Даби.

Обстреляв территорию Объединенных Арабских Эмиратов баллистическими ракетами, хуситское движение "Ансар Аллах" спровоцировало новый, расширенный раунд йеменской войны. На дипломатическом фронте Лига арабских государств (ЛАГ), первую скрипку в которой играет Саудовская Аравия, призывает ООН и США вновь признать хуситов террористической группировкой со всеми вытекающими для них последствиями.



Новости о ракетном обстреле хуситами инфраструктуры Национальной нефтяной компании Абу-Даби и строительной площадки в районе международного аэропорта прозвучали довольно неожиданно. Эмираты уже давно пришли к выводу о бесперспективности продолжения военной операции против хуситов и в 2019 году отказались от активного участия в йеменской войне, которая идет с 2014-го.



Прямых боестолкновений между хуситами и эмиратцами, по сути, не было и раньше. Все ограничивалось поставками оружия и финансовой помощью южнойеменским сепаратистам, которых ОАЭ взяли под свое крыло, да еще некоторым мелким группировкам.



Не исключено, что у хуситов могли просто не выдержать нервы после того, как в конце прошлого года фортуна, благоволившая к ним на протяжении почти полугода, стала поворачиваться спиной и для группировки "Ансар Аллах" началась череда военных неудач. Правительственные войска при поддержке саудовской авиации, сумев в начале зимы перехватить у хуситов инициативу, начали теснить их не только в районе богатого нефтью Мариба, где они имели наибольший успех, но и в других регионах. Потери хуситов, судя по сообщениям йеменских правительственных СМИ, исчислялись сотнями бойцов в неделю. Тем не менее ракетчики из "Ансар Аллах" продолжали "доставать" объекты саудовцев на их территории, причем не только военные, но и гражданские. Не исключено, что хуситы просто раздувают пожар, пытаясь привлечь к затянувшейся войне в Йемене больше внимания мировой общественности. В любом случае обстрелы ОАЭ вызывают немало вопросов. Зачем хуситам искать на свою голову дополнительных врагов?



Ссылаясь на свое право на самооборону, Абу-Даби требует от президента США Джозефа Байдена отменить его же решение, принятое сразу после прихода к власти в начале 2021 года об исключении Вашингтоном организации "Ансар Аллах" из списков международных террористических организаций. Напомним, решение о внесении этой хуситской группировки в перечень террористических организаций было принято Дональдом Трампом под самый занавес его президентской каденции.



Несмотря на поднятую арабскими странами суету вокруг требования о возвращении "Ансар Аллах" в список террористических организаций, ни Совет Безопасности ООН, ни Вашингтон не спешат принимать решение. В ООН опасаются, что в этом случае может, во-первых, размыться пусть небольшой, но все же положительный потенциал, который будет способствовать мирному урегулированию йеменского кризиса. Во-вторых, это затруднит оказание гуманитарной помощи, в которой нуждаются от 17 до 24 млн человек, то есть до 85% населения страны. Для администрации Байдена, в свою очередь, сдерживающим фактором является нежелание ввязываться в болото йеменской войны, из которого до сих пор не видно выхода.



По-своему объясняют стремление снова включить хуситов в списки террористов в арабских странах Персидского залива. Так, посол Саудовской Аравии в Йемене Мухаммед Аль-Джабер призывает мировое сообщество привлечь хуситов к ответственности за то, что они "побуждают другие террористические организации действовать таким же образом". По этой причине, говорит дипломат, к ним нельзя проявлять снисходительность. Заместитель министра информации Йемена Наджиб Галлаб говорит о том, что "США должны были давным-давно понять, что исключение хуситов из числа террористов не привело ни к активизации дипломатических усилий по прекращению войны, ни к смягчению гуманитарного кризиса".



Вместе с тем похоже, что эмиратские зенитчики действуют намного более профессионально, чем их саудовские коллеги. Во всяком случае, когда хуситы в ночь на понедельник наносили удар двумя баллистическими ракетами по территории ОАЭ, их военные сумели вовремя развернуть приобретенную в США систему противоракетной обороны THAAD и отразили нападение. Как пишет Defense News, это – первое успешное применение дислоцированной в ОАЭ системы THAAD, своего рода боевое крещение расчета, перехватившего баллистические ракеты.



Эскалация боевых действий, расширение диапазона целей за счет объектов на территории ОАЭ развязывают руки саудовским военным, активизировавшим обстрелы и авиаудары по городам, находящимся под контролем хуситов. Так, за минувшие сутки в результате саудовских обстрелов и бомбовых ударов в йеменской столице Сане погибли 23 гражданских лица. На севере страны в Сааде в ходе бомбового удара по тюрьме со стороны саудовцев погибли 87 и ранены 226 человек. Командование саудовской коалиции отрицает свою причастность к этой трагедии. Впрочем, Эр-Рияд и ранее признавал свою вину в гибели людей на рынках, в госпиталях, на похоронах или свадьбах, равно как и гибель детей в школах или школьных автобусах только под тяжестью неопровержимых фактов.



В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили в телефонном разговоре продолжающиеся атаки движения "Ансар Аллах" на гражданские объекты. "Стороны акцентировали бесперспективность силового решения затянувшегося конфликта в Йемене, необходимость скорейшего запуска процесса мирного урегулирования посредством всеобъемлющих переговоров по поиску политических развязок с участием и учетом интересов всех ведущих политических сил, конфессиональных и региональных групп этой страны", – говорится в сообщении МИД РФ.