 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 25.01.2022
11:15  Вдову рос-певца Градского распотрошила банда таджика Жабборова
11:09  В Узбекистане закрыты аэропорты, встало метро, районы и города сидят без света
11:03  Казнацфонд "Самрку-Казына" немножко кастрировали. Закрыты 4 кормушки елбасят, мажоров и казVIPбездельников
10:23  В Казахстане, Киргизии и Узбекистане сегодня с утра массовые отключения электроэнергии
10:04  Туркмению ожидают те же проблемы, что и Казахстан? - В.Прохватилов
09:43  Берика Имашева (свата Елбасы) уволили из председателей Центризбиркома Казахстана
09:36  ОАЭ возвращаются на орбиту йеменской войны, - Равиль Мустафин

09:33  Беспорядки в Казахстане могут вспыхнуть опять, - В.Панфилова
07:28  НАТО готовится открыть "Восточный фронт", - А.Иванов
00:46  Падение Левиафана: что случилось с альтернативой "Южного потока"
00:44  Куда "пропали" чиновники Таджикистана, уволенные в 2020 и 2021 годах?
00:42  Какую игру ведут США на Украине? - А.Каневский
00:41  Зачем на самом деле Путин едет на Олимпиаду к другу Си? - Ю.Тавровский
00:30  Задержанный в Казахстане киргизский музыкант Рузахунов рассказал как из него делали "международного террориста"
00:25  Путина втолкнули в туман: из отношений с Западом исчезла видимость, - М.Ростовский
00:24  Новым хокимом Ферганы стал "самоотверженный и любознательный" Восилжон Назаров
00:13  Задержан заместитель акима Мангистауской области Казахстана Ниязов. Вор или заговорщик?
00:03  Выборам в Ливии мешает внутриэлитный конфликт, - И.Субботин
00:01  Зачем Запад эвакуирует посольства из Киева, - А.Коц
Понедельник, 24.01.2022
22:34  Военно-патриотический переворот в Буркина-Фасо: президент Каборе - арестован
18:31  В энергетике Киргизии опять новый начальник - Эркин Тавашаров
16:21  "Дочка" USM Алишера Усманова купила 98,6% акций "Ахангаранцемента"
16:19  Узб-зять О.Турсунов "вышел" из владельцев "Капиталбанка", переписав акции на...
16:11  Эта мина рванет: мигранты создают в России свои школы без русских
16:05  Русстрат. Почему на войну с Россией никто не придет
16:03  Все города построили русские: Казахам бросили вызов, - атаман Дьяконов
15:53  Новое человечество. Скорбный мир развлечений, - Мих.Делягин
15:51  Рерих. Подлинная история русского Индианы Джонса
15:49  Британцы узнали, кто будет следующим президентом Украины
15:44  Российско-китайский альянс в прицеле украинской авантюры Вашингтона, - В.Павленко
15:41  Красавица из Монголии Ану Бортэ-Ужин впервые в истории вышла в финал конкурса "Мисс Мира-2021"
15:38  NYT: Запад должен разумно отступиться от Украины, чтобы избежать войны
15:26  В главной назарбай-кормушке Казахстана - "Самрук-Казына" сократили штат на 50%. Но не закрыли!
15:18  Д.Ашимбаев: Конфликт элит в Казахстане был, но не между Назарбаевым и Токаевым
14:23  Либеральная система экономики разваливается на глазах, - Мих.Хазин
12:54  Анатомия предательства: Как Токаева в дни госпереворота чекисты подставили, - "СП"
09:58  Уволенный за аферу с паспортами экс-глава КНБ Киргизии Кадыркулов отъедет послом в Украину
09:52  "Я тоже хочу ездить на автобусе" - Шавкат Мирзиеев
09:47  Бывшего премьера Киргизии Марипова посылают послом в СаудАравию
09:37  В Казахстане создано командование Сил специальных операций Вооруженных сил
09:25  "Казтрансгаз" возглавил весьма мутный г-н Ибулла Серди
08:27  Время союзов. О новом формате глобальной безопасности, - Владимир Винников
08:18  Тегеран критикуют за секретность в диалоге с Путиным, - И.Субботин
08:14  Доктор Фаучи – отец уханьского вируса? - В.Катасонов
08:12  Ливийская трагедия: кто виноват? Ч. 1, - А.Веселов
02:13  Западные послы уже готовы сбежать из Киева
01:11  Живой бог исмаилитов Ага Хан озаботился ситуацией на Таджикских Памирах
00:52  К чему взывает намаз в Кремле. Поворот на Восток означает для России..., - "НГ"
00:50  Россия и Китай сближает не идеология, а американская угроза, - В.Скосырев
00:49  Хорошо качает: дойдет ли нефть до $100 за баррель
00:46  "Сплотиться" или "столпиться" как стадо баранов вокруг расхрабрившегося КазПрезидента? - Н.Нуртазина
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ОАЭ возвращаются на орбиту йеменской войны, - Равиль Мустафин
09:36 25.01.2022

24.01.2022

Страны Персидского залива требуют вернуть хуситов в списки террористов
Равиль Мустафин

Оружие поступает хуситам из Ирана, подозревают в Абу-Даби.
Обстреляв территорию Объединенных Арабских Эмиратов баллистическими ракетами, хуситское движение "Ансар Аллах" спровоцировало новый, расширенный раунд йеменской войны. На дипломатическом фронте Лига арабских государств (ЛАГ), первую скрипку в которой играет Саудовская Аравия, призывает ООН и США вновь признать хуситов террористической группировкой со всеми вытекающими для них последствиями.

Новости о ракетном обстреле хуситами инфраструктуры Национальной нефтяной компании Абу-Даби и строительной площадки в районе международного аэропорта прозвучали довольно неожиданно. Эмираты уже давно пришли к выводу о бесперспективности продолжения военной операции против хуситов и в 2019 году отказались от активного участия в йеменской войне, которая идет с 2014-го.

Прямых боестолкновений между хуситами и эмиратцами, по сути, не было и раньше. Все ограничивалось поставками оружия и финансовой помощью южнойеменским сепаратистам, которых ОАЭ взяли под свое крыло, да еще некоторым мелким группировкам.

Не исключено, что у хуситов могли просто не выдержать нервы после того, как в конце прошлого года фортуна, благоволившая к ним на протяжении почти полугода, стала поворачиваться спиной и для группировки "Ансар Аллах" началась череда военных неудач. Правительственные войска при поддержке саудовской авиации, сумев в начале зимы перехватить у хуситов инициативу, начали теснить их не только в районе богатого нефтью Мариба, где они имели наибольший успех, но и в других регионах. Потери хуситов, судя по сообщениям йеменских правительственных СМИ, исчислялись сотнями бойцов в неделю. Тем не менее ракетчики из "Ансар Аллах" продолжали "доставать" объекты саудовцев на их территории, причем не только военные, но и гражданские. Не исключено, что хуситы просто раздувают пожар, пытаясь привлечь к затянувшейся войне в Йемене больше внимания мировой общественности. В любом случае обстрелы ОАЭ вызывают немало вопросов. Зачем хуситам искать на свою голову дополнительных врагов?

Ссылаясь на свое право на самооборону, Абу-Даби требует от президента США Джозефа Байдена отменить его же решение, принятое сразу после прихода к власти в начале 2021 года об исключении Вашингтоном организации "Ансар Аллах" из списков международных террористических организаций. Напомним, решение о внесении этой хуситской группировки в перечень террористических организаций было принято Дональдом Трампом под самый занавес его президентской каденции.

Несмотря на поднятую арабскими странами суету вокруг требования о возвращении "Ансар Аллах" в список террористических организаций, ни Совет Безопасности ООН, ни Вашингтон не спешат принимать решение. В ООН опасаются, что в этом случае может, во-первых, размыться пусть небольшой, но все же положительный потенциал, который будет способствовать мирному урегулированию йеменского кризиса. Во-вторых, это затруднит оказание гуманитарной помощи, в которой нуждаются от 17 до 24 млн человек, то есть до 85% населения страны. Для администрации Байдена, в свою очередь, сдерживающим фактором является нежелание ввязываться в болото йеменской войны, из которого до сих пор не видно выхода.

По-своему объясняют стремление снова включить хуситов в списки террористов в арабских странах Персидского залива. Так, посол Саудовской Аравии в Йемене Мухаммед Аль-Джабер призывает мировое сообщество привлечь хуситов к ответственности за то, что они "побуждают другие террористические организации действовать таким же образом". По этой причине, говорит дипломат, к ним нельзя проявлять снисходительность. Заместитель министра информации Йемена Наджиб Галлаб говорит о том, что "США должны были давным-давно понять, что исключение хуситов из числа террористов не привело ни к активизации дипломатических усилий по прекращению войны, ни к смягчению гуманитарного кризиса".

Вместе с тем похоже, что эмиратские зенитчики действуют намного более профессионально, чем их саудовские коллеги. Во всяком случае, когда хуситы в ночь на понедельник наносили удар двумя баллистическими ракетами по территории ОАЭ, их военные сумели вовремя развернуть приобретенную в США систему противоракетной обороны THAAD и отразили нападение. Как пишет Defense News, это – первое успешное применение дислоцированной в ОАЭ системы THAAD, своего рода боевое крещение расчета, перехватившего баллистические ракеты.

Эскалация боевых действий, расширение диапазона целей за счет объектов на территории ОАЭ развязывают руки саудовским военным, активизировавшим обстрелы и авиаудары по городам, находящимся под контролем хуситов. Так, за минувшие сутки в результате саудовских обстрелов и бомбовых ударов в йеменской столице Сане погибли 23 гражданских лица. На севере страны в Сааде в ходе бомбового удара по тюрьме со стороны саудовцев погибли 87 и ранены 226 человек. Командование саудовской коалиции отрицает свою причастность к этой трагедии. Впрочем, Эр-Рияд и ранее признавал свою вину в гибели людей на рынках, в госпиталях, на похоронах или свадьбах, равно как и гибель детей в школах или школьных автобусах только под тяжестью неопровержимых фактов.

В понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обсудили в телефонном разговоре продолжающиеся атаки движения "Ансар Аллах" на гражданские объекты. "Стороны акцентировали бесперспективность силового решения затянувшегося конфликта в Йемене, необходимость скорейшего запуска процесса мирного урегулирования посредством всеобъемлющих переговоров по поиску политических развязок с участием и учетом интересов всех ведущих политических сил, конфессиональных и региональных групп этой страны", – говорится в сообщении МИД РФ.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643092560
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Состоялось заседание Бюро Сената
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел переговоры с Президентом Татарстана Р. Миннихановым
- Д. Ашимбаев: конфликт элит был, но не между Назарбаевым и Токаевым
- Как нам реорганизовать "Самрук"?
- Ожидания экспертов по поводу досрочных парламентских выборов в Казахстане
- Кадровые перестановки
- Данияр Ашимбаев: Основной движущей силой теракта были экстремистские группировки
- О повышении базовой ставки до 10,25%
- Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружен в Алматы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  