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    Туркменистан   | 
Туркмению ожидают те же проблемы, что и Казахстан? - В.Прохватилов
10:04 25.01.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 25.01.2022 |
Туркмению ожидают те же проблемы, что и Казахстан?
США готовятся взять под свой контроль весь туркменский газ

14 января 2022 года в Туркменистане побывала с визитом делегация Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел этой страны Амиром Ханом Моттаки, сообщается на официальном сайте МИД Туркменистана. В ходе визита обсуждались совместные инфраструктурные проекты: газопровод Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ), линия электропередачи Туркменистан – Афганистан – Пакистан (ТАП) и строительство железной дороги из Туркменистана в Афганистан.

14 января 2022 года в Туркменистане побывала с визитом делегация Афганистана во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел этой страны Амиром Ханом Моттаки.

Эти проекты в той или иной форме обсуждаются десятилетиями, но сейчас стороны настроены решительно. Финансируемый Фондом Сороса, Национальным фондом поддержки демократии (США) и Министерством иностранных дел Великобритании портал Eurasianet со ссылкой на МИД Афганистана сообщает, что работы по строительству трубопровода, а также энергетическому и железнодорожному проектам начнутся уже в марте. Технические специалисты двух стран провели встречу 22 января.

Агентство TOLO News сообщило из Кабула со ссылкой на представителя МИД Афганистана: "Мы договорились с Туркменистаном, что он предоставит Афганистану кредит на оплату расходов, а Афганистан вернет его из доходов от этого проекта". На самом деле проект ТАПИ разработан и будет осуществляться под полным контролем США и Великобритании.

ТАПИ

Формально ТАПИ строит консорциум TAPI Pipeline Company Limited (TPCL), в котором "Туркменгаз" имеет долю в 85%, а государственная Газовая компания Афганистана, частная пакистанская компания Inter State Gas Systems Limited и государственная индийская корпорация Gail Limited имеют по 5%. Руководство проектом ТАПИ осуществляет Азиатский банк развития (АБР), основными акционерами которого являются США и Япония. АБР полностью контролирует проект.

Газопровод ТАПИ будет транспортировать газ c месторождения Галкыныш в Марыйском вилайате Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию. По туркменской территории труба протянется на 214 км до Афганистана. Участок в Афганистане пройдет через провинции Кандагар и Герат (774 км). Затем еще 826 км по территории Пакистана через Кветту и Мултан. Окончание маршрута газопровода в индийском городе Фазилка на индо-пакистанской границе в штате Пенджаб. Первоначальная мощность газопровода – 27 миллиардов кубометров природного газа в год, через год эксплуатации – до 33 миллиардов кубометров.

Основной финансист проекта ТАПИ – Азиатский банк развития. Главный подрядчик – британская компания Penspen, которая получила контракт на подготовку ТЭО проекта и заключила ряд договоров субподряда: с нидерландской компанией Royal HaskoningDHV (на проведение социальных и экологических исследований), с немецкой компанией ILF Consulting Engineers (на проведение предварительных инженерно-конструкторских работ), с саудовско-немецкой компанией Global Pipe Company (на разработку самого газопровода). Юридическими и техническими консультантами проекта ТАПИ являются компании Allen & Overy (США) и Gas Strategies (Великобритания).

Как сообщает Eurasianet, для обеспечения безопасности ТАПИ сформируют вооруженное подразделение численностью 30 тысяч человек.

Проект играет ключевую роль в реализации концепции Большой Центральной Азии. Цель этой концепции, как мы писали, – вытеснить из региона Россию и Китай, делая упор на контролируемую Вашингтоном интеграцию республик Центральной Азии с Афганистаном и Пакистаном. Ключевую роль при этом должны сыграть инфраструктурные проекты, в первую очередь проект ТАПИ.

В свое время ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Шохрат Кадыров обращал внимание на то, что с экономической точки зрения для Афганистана и Пакистана газопровод из Ирана гораздо выгоднее. ТАПИ же втягивает Туркменистан в орбиту американского влияния, а вслед за ним постепенно и весь Центрально-Азиатский регион. "ТАПИ является в известной степени ловушкой для Туркменистана. В том смысле, что реализация ТАПИ будет происходить под американским прикрытием, иначе быть просто не может. А это уже целиком и полностью определит взаимоотношения Вашингтона и Ашхабада, и, если что пойдет не так, Туркменистан может ждать неприятностей".

Российский востоковед Александр Князев отмечает, что строительство ТАПИ "абсолютно противоречит интересам Китая": "ТАПИ является прямым конкурентом иранско-пакистанского проекта газопровода "Мир", который от крупнейшего в мире иранского месторождения Южный Парс должен прийти в пакистанский Белуджистан и оттуда… по трассе Каракорумского шоссе зайти в китайский Синьцзян".

Одновременно с реанимацией проекта ТАПИ США инициируют строительство Транскаспийского интерконнектора. Американская компания Trans Caspian Resources (TCR) заявила, как мы писали, о намерении начать строительство подводного трубопровода, чтобы "обеспечить транспортировку природного газа из огромных запасов Туркменистана через Каспийское море в Азербайджан и, возможно, дальше в Европу". Компанию возглавляет бывший посол США в Туркменистане и председатель правления OpenStreetMap Foundation Алан Мастард. Этот фонд сотрудничает с Национальным агентством геопространственной разведки США (National Geospatial-Intelligence Agency) и помогает ЦРУ в составлении The CIA World DataBank.

Идея транскаспийского интерконнектора была предложена ветераном американской военной разведки Люком Коффи, который в статье, опубликованной на сайте The Heritige Foundation, назвал этот проект "единственным экономически выгодным способом доставить газ из Центральной Азии в Европу без прохождения его по территории России или Ирана".

Запуская проекты ТАПИ и Транскаспийского интерконнектора, США стремятся взять под полный контроль газовые ресурсы Туркменистана. При этом американцы не скрывают своего презрительного отношения к "напуганным казахстанскими событиями туркменским элитам" и Туркменистану как стране, "управляемой клановыми клептократами", которую ожидают, пишет Eurasianet, те же "неприятности", что и казахстанских коррупционеров.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643094240
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