В Казахстане, Киргизии и Узбекистане сегодня с утра массовые отключения электроэнергии

10:23 25.01.2022

Сразу в трех странах Средней Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане - 25 января зафиксированы массовые отключения электроэнергии.



Как сообщается, в городе Алма-Ате нет света в квартирах жилых домов, в Ташкенте было обездвижено метро, в Бишкеке из-за отсутствия электроэнергии нет воды в домах.



В казахстанской "Самрук-Энерго" сообщили, что произошло аварийное отключение высоковольтных ЛЭП, связывающих Алма-Ату с северной и южной частями энергосистемы. В Минэнерго Узбекистана подтвердили, что отключение света связано с аварией в Казахстане.



В Киргизии сообщили, что авария привела к сбоям в подаче электроэнергии по всему энергокольцу в Средней Азии.



Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о блокировке транзита угля из Казахстана на территории России.