Казнацфонд "Самрку-Казына" немножко кастрировали. Закрыты 4 кормушки елбасят, мажоров и казVIPбездельников

11:03 25.01.2022

Главы четырех дочерних компаний "Самрук-Казына" лишились должностей



Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" заявил о прекращении полномочий руководителей четырех дочерних компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте фонда, передает Tengrinews.kz.



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"Самрук-Казына" закрывает 4 зарубежных представительства



С 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия:



генерального директора ТОО "Самрук-Қазына Инвест" Аслана Султанова;



председателя правления АО Samruk-Kazyna Construction Болаткана Сандыкбаева;



генерального директора ТОО "Самрук-Казына Контракт" Алмаса Акылова;



генерального директора ТОО "Самрук-Казына Бизнес Сервис" Серикбека Елшибекова.



Напомним, "Самрук-Казына" объявил о сокращении половины сотрудников. Также было принято решение о закрытии зарубежных представительств фонда.