|В Узбекистане закрыты аэропорты, встало метро, районы и города сидят без света
11:09 25.01.2022
Крупнейшая авария произошла в энергосистеме
Минэнерго подтвердило, что в энергосистеме Узбекистана произошла крупная авария. Специалисты работают над устранением проблемы. МинЖКО предупредило о возможных перебоях в работе систем отопления, водоснабжения и канализации.
Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что масштабные отключения электроэнергии в отдельных регионах страны связаны с крупной аварией в энергосистеме, произошедшей во вторник в 11:00. Ранее "Газете.uz" об этом сообщили источники.
Сейчас специалисты ведут работу по устранению неисправности, говорится в сообщении министерства, которое принесло извинения за неудобства.
В Ташкенте и других городах перед отключением энергии лампы в осветительных приборах несколько секунд мигали.
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Мобильная связь в столице пока работает, однако у некоторых операторов наблюдается ухудшение.
Министерство ЖКО предупредило о возможных перебоях в работе систем отопления, водоснабжения и канализации.
"После восстановления подачи электроэнергии по техническим причинам в системе питьевого водоснабжения могут наблюдаться задержки", - отметили в "Узсувтаъминот".
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СМИ Казахстана и Кыргызстана также сообщают об отключении электроэнергии в отдельных регионах.
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Эвакуация людей из метро благополучно завершилась
Все пассажиры, оказавшиеся в Ташкентском метрополитене в момент отключения электроэнергии, благополучно эвакуированы сотрудниками метро.
Сегодня, 13:02 Общество
Все пассажиры, оказавшиеся в тоннелях и на станциях Ташкентского метрополитена в момент отключения электроэнергии, были благополучно эвакуированы сотрудниками метрополитена, сообщила пресс-служба администрации метро.
️После решения проблемы с электричеством движение поездов также будет восстановлено согласно графику, добавили в пресс-службе.
Ранее мы сообщали, что из-за крупнейшей аварии в энергосистеме страны и региона Ташкентский метрополитен временно приостановил работу.
Одна из сотрудниц "Газеты.uz" оказалась в метро во время блэкаута.
"Я зашла в метро, села в вагон. Двери еще не успели закрыться, когда погас свет, - рассказала она. - Нас попросили выйти, сотрудники метрополитена организовали коридор, по которому мы выходили постепенно, гуськом. После этого вход в метро закрыли".
Видео тут -
https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/25/subway/