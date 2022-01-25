В Узбекистане закрыты аэропорты, встало метро, районы и города сидят без света

11:09 25.01.2022

Крупнейшая авария произошла в энергосистеме

Минэнерго подтвердило, что в энергосистеме Узбекистана произошла крупная авария. Специалисты работают над устранением проблемы. МинЖКО предупредило о возможных перебоях в работе систем отопления, водоснабжения и канализации.



Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что масштабные отключения электроэнергии в отдельных регионах страны связаны с крупной аварией в энергосистеме, произошедшей во вторник в 11:00. Ранее "Газете.uz" об этом сообщили источники.



Сейчас специалисты ведут работу по устранению неисправности, говорится в сообщении министерства, которое принесло извинения за неудобства.



В Ташкенте и других городах перед отключением энергии лампы в осветительных приборах несколько секунд мигали.



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Мобильная связь в столице пока работает, однако у некоторых операторов наблюдается ухудшение.



Министерство ЖКО предупредило о возможных перебоях в работе систем отопления, водоснабжения и канализации.



"После восстановления подачи электроэнергии по техническим причинам в системе питьевого водоснабжения могут наблюдаться задержки", - отметили в "Узсувтаъминот".



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СМИ Казахстана и Кыргызстана также сообщают об отключении электроэнергии в отдельных регионах.



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Эвакуация людей из метро благополучно завершилась

Все пассажиры, оказавшиеся в Ташкентском метрополитене в момент отключения электроэнергии, благополучно эвакуированы сотрудниками метро.

Сегодня, 13:02 Общество

Все пассажиры, оказавшиеся в тоннелях и на станциях Ташкентского метрополитена в момент отключения электроэнергии, были благополучно эвакуированы сотрудниками метрополитена, сообщила пресс-служба администрации метро.



️После решения проблемы с электричеством движение поездов также будет восстановлено согласно графику, добавили в пресс-службе.



Ранее мы сообщали, что из-за крупнейшей аварии в энергосистеме страны и региона Ташкентский метрополитен временно приостановил работу.



Одна из сотрудниц "Газеты.uz" оказалась в метро во время блэкаута.



"Я зашла в метро, села в вагон. Двери еще не успели закрыться, когда погас свет, - рассказала она. - Нас попросили выйти, сотрудники метрополитена организовали коридор, по которому мы выходили постепенно, гуськом. После этого вход в метро закрыли".



Видео тут -

https://www.gazeta.uz/ru/2022/01/25/subway/