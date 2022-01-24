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|Вдову рос-певца Градского распотрошила банда таджика Жабборова
11:15 25.01.2022
Елена Арнольдова
Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову артиста Александра Градского Марину Коташенко в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Предполагаемым участником разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа, оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.
Как уточняет Telegram-канал "112" со ссылкой на собственный источник, подозреваемый - 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов. Его задержали на станции метро "Менделеевская". В Москве он проживает уже 10 лет и ранее был судим за дачу взятки.
По словам Марины Коташенко, 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с ее автомобилем. Затем злоумышленники заставили ее вернуться домой и отдать хранившиеся там деньги - 100 млн руб.
Ранее сообщалось, что полиция еще не задержала подозреваемых в ограблении Коташенко.