 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вдову рос-певца Градского распотрошила банда таджика Жабборова
11:15 25.01.2022

Елена Арнольдова

Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову артиста Александра Градского Марину Коташенко в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Предполагаемым участником разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа, оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.

Как уточняет Telegram-канал "112" со ссылкой на собственный источник, подозреваемый - 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов. Его задержали на станции метро "Менделеевская". В Москве он проживает уже 10 лет и ранее был судим за дачу взятки.

По словам Марины Коташенко, 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с ее автомобилем. Затем злоумышленники заставили ее вернуться домой и отдать хранившиеся там деньги - 100 млн руб.

Ранее сообщалось, что полиция еще не задержала подозреваемых в ограблении Коташенко.

Источник - gazeta.ru
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