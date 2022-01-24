Вдову рос-певца Градского распотрошила банда таджика Жабборова

11:15 25.01.2022

Елена Арнольдова



Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову артиста Александра Градского Марину Коташенко в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.



Предполагаемым участником разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа, оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.



Как уточняет Telegram-канал "112" со ссылкой на собственный источник, подозреваемый - 27-летний гражданин Таджикистана Умеджон Жабборов. Его задержали на станции метро "Менделеевская". В Москве он проживает уже 10 лет и ранее был судим за дачу взятки.



По словам Марины Коташенко, 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с ее автомобилем. Затем злоумышленники заставили ее вернуться домой и отдать хранившиеся там деньги - 100 млн руб.



Ранее сообщалось, что полиция еще не задержала подозреваемых в ограблении Коташенко.