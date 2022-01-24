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Захочет ли Казахстан сохранять многовекторность после "попытки переворота"? - А.Казанцев
11:48 25.01.2022

"Сейчас очень много факторов, которые просаживают западный вектор во внешней политике #Казахстан"а. Ситуация с осуждением Западом применения силы стала дополнительным моментом, который уменьшает притягательность этого вектора для казахстанских элит сейчас", – профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник ИМИ МГИМО Андрей Казанцев рассказал Ia-centr.ru о том, как будут складываться отношения Казахстана с внешними партнерами после беспорядков в январе 2022 года.

– После протестов в Казахстане Европарламент призвал ввести санкции в отношении казахстанских чиновников. Как подобные заявления скажутся на западном векторе внешней политики Казахстана и принципе многовекторности в целом?
– Сейчас очень много факторов, которые просаживают западный вектор во внешней политике Казахстана. Ситуация с осуждением Западом применения силы стала дополнительным моментом, который уменьшает притягательность западного вектора для казахстанских элит сейчас.

Однако наиболее важным моментом стали не январские беспорядки в Казахстане, а вывод войск США и их союзников из Афганистана летом 2021 года. Бегство США показало, что Центральная Азия более не является приоритетным направлением для Вашингтона. Регион без Афганистана оказался не нужен.

Десятилетиями до этого все процессы в Центральной Азии воспринимались США отдельно от постсоветского пространства и конкретно в контексте Афганистана. Сейчас эта эпоха явно заканчивается.

Возможно, когда-нибудь у США этот интерес появится снова в контексте противостояния с Китаем и Россией. Но пока в конкретных структурных решениях это не проявляется. Сейчас Вашингтон расписался в отсутствии интереса к региону. В странах Европейского союза и Великобритании, к сожалению или к счастью, ситуация схожая.

– К сожалению для кого?

– Для Казахстана, у которого европейское направление было записано в числе приоритетных во внешней политике. Дело в том, что основную часть экспортируемой нефти Казахстан, помимо Китая, продолжает поставлять в Европу. Это, разумеется, накладывает свой отпечаток на ведение внешней политики.

В странах ЕС, по большей части, тоже считают Казахстан и Центральную Азию периферией своих интересов. Сейчас, после январских событий, возможно небольшое и кратковременное усиление внимания, но оно будет в контексте общеевропейской политики.

Это не секрет. Подобные изменения были четко обозначены еще во время принятия программы "Восточное партнерство". Напомню, что тогда Азербайджан стал самой восточной страной, которая интересовала ЕС в рамках этой программы. Центральная Азия из этой "политики соседства" была исключена – эта логика действует и сейчас.

Да, есть спецпредставитель по Центральной Азии, заявления, отдельная стратегия и программы, но все это, в сравнении с тем вниманием, которое уделяется странам "Восточного партнерства" – незначительно.

– Получается, что призыв Европейского парламента "ввести санкции в отношении казахстанских чиновников" и реакция Казахстана на это заявление – формальны?

– Какие-то заявления принимаются и будут приниматься, но это не значит, что для европейских или американских элит центральноазиатское направление – приоритетно. Внимание и ресурсы вышеперечисленных игроков сосредоточены совершенно на другом.

Даже противостояние Китаю будет реализовываться на Тихом океане, а не в Центральной Азии.

В этом плане показательна реакция европейских СМИ. Если бы что-то подобное казахстанским волнениям произошло в Беларуси или в Украине, то пресса бы освещала тему очень долго. А Казахстан, хотя там происходили важные и даже кровавые события, не имел большой представленности в европейской прессе.

– Что в этой связи будет делать Казахстан?

– Казахстан примет во внимание тот факт, что внимания к нему со стороны США и ЕС нет уже давно. Сейчас на Казахстан пытаются влиять великие державы – Россия и Китай, а также Турция, которая стремится стать великой региональной державой.

Сам Казахстан, в силу многовекторности своей внешней политики, будет пытаться поддерживать западное направление. Стране выгодно иметь четвертый вектор и усиливать, в силу его слабости. Он будет дополнительным аргументом в разговоре с Россией, Китаем и Турцией.

Заявление Европейского парламента и реакция на него МИД Казахстана совершенно не означают, что Казахстан отвернется от ЕС, обидится и не будет сотрудничать. Это не более, чем проявление формального интереса и соответствующая на него реакция.

Евгения КИМ
24.01.22

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643100480
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