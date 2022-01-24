"Общественные комиссии" по январским событиям создают в Казахстане

12:46 25.01.2022

Тимур НИТАЛИЕВ



Как минимум две общественные комиссии для изучения январских событий создали в Казахстане, одну из них возглавила известный адвокат Айман УМАРОВА, сообщает "Экспресс К".

В беседе с корреспондентом ЭК адвокат сообщила, что возглавила недавно созданную общественную комиссию в связи с прошедшими январскими событиями. В состав комиссии вошли квалифицированные юристы, которые займутся тщательным изучением ситуации.



При этом работа общественной комиссии будет полностью поддерживаться государством. Инициативу Айман УМАРОВОЙ по созданию комиссии поддержал государственный секретарь РК Ерлан КАРИН.



Раз есть общество, значит, любой может создать общественную комиссию. В моей комиссии десятки квалифицированных юристов, которые работают не только в мегаполисах, но и в регионах страны. Все подробности я расскажу на предстоящей пресс-конференции,



- сообщила УМАРОВА в беседе с ЭК.



Кроме того, общественную комиссию по прошедшим беспорядкам также создал известный юрист Абзал КУСПАН. Однако его работа отличается от комиссии УМАРОВОЙ, заявила адвокат.



У нас другое направление. Мы будем выяснять, откуда взялись террористы и экстремисты. Изучим хронологию беспорядков. Никаких денег от государства за это мы получать не будем,

- отметила УМАРОВА.



Напомним, ранее сообщалось о том, что в Алматы стартовал процесс выплат компенсаций пострадавшим в ходе беспорядков.