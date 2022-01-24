Отключение света. Кыргызстан вышел из энергокольца Центральной Азии

13:10 25.01.2022

25 января 2022, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Кыргызстан вышел из единой энергетической системы Центральной Азии из-за произошедшей аварии. Об этом сообщила пресс-секретарь Минэнерго Жийде Зоотбекова.



По ее словам, благодаря этому началось поэтапное восстановление электроснабжения в Кыргызстане. Электричество подано на 50 процентах территории Кыргызстана. Продолжается работа по подключению оставшейся части.



Отметим, примерно в 12.00 кыргызстанцы сообщили об отключении электроэнергии и воды. Об отключении света также сообщили жители Казахстана и Узбекистана. На данный момент в стране и Бишкеке начали поэтапно восстанавливать подачу электроэнергии.