В Старом городе Ташкента проведут реновацию и создадут турцентр

15:46 25.01.2022

Президенту представлен проект реновации улицы Заркайнар в Старом городе Ташкента. Там планируется создать туристический центр "с сохранением духа Старого города".



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 21 января ознакомился с рядом проектов, реализуемых в Ташкенте. Среди них - Zarqaynar Street Renovation, сообщил телеканал "Узбекистан 24".



Проект предусматривает реновацию улицы Заркайнар в Старом городе столицы и создание туристического центра "с сохранением духа Старого города".



Еще в марте 2020 года президенту был представлен проект по превращению старогородской части Ташкента в зону туризма и шоппинга в историческом антураже.



В феврале 2021 года Шавкат Мирзиеев ознакомился с проектом строительства объектов торговли и услуг на территории Старого города в качестве аналога старых жилых кварталов "Ичери-шехер" (Азербайджан), "Мцхета" (Грузия) и "Эскишехир" (Турция).



Инициатором проекта выступила компания Mimar Group. Его планировалось финансировать в том числе за счет кредитных средств "Асакабанка". Стоимость проекта оценивалась в 58,5 млн долларов. Строительство должно было занять территорию в 10 га.



Специалист по сохранению архитектурного наследия, член немецкого Национального комитета ИКОМОС Йенс Йордан в августе 2019 года писал, что снос памятников в исторической части Ташкента стирает драгоценные свидетельства образа жизни и культуры узбекского народа. С середины 1980-х количество памятников жилой архитектуры или значимых зданий в этом районе сократилось с 818 до 1 дома.