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Киргизских журналистов-расследователей обвинили в изготовлении наркотиков, - "Къ"
15:54 25.01.2022

Обыск в редакции прошел сразу после публикации видео о семье главы спецслужбы

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В Киргизии произошел случай, сильно напоминающий историю с российским журналистом Иваном Голуновым. После того как известный журналист-расследователь Болот Темиров опубликовал текст о нефтяном бизнесе семьи главы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчибека Ташиева, его тут же арестовали за хранение нескольких граммов вещества, похожего на марихуану. Под стражей оказался и его коллега Болот Назаров. Правда, из-за мощного общественного резонанса обоих журналистов отпустили: одного под подписку о невыезде, а другого - под домашний арест. При этом господин Ташиев пообещал организовать пресс-тур на нефтеперерабатывающий завод, о котором говорится в расследовании.

На минувших выходных в Бишкеке жестко задержали двух известных журналистов - автора YouTube-канала Temirov Live Болота Темирова и его сотрудника Болота Назарова. Их подозревают в незаконном изготовлении наркотических веществ без цели сбыта. Смесь, похожую на марихуану, якобы обнаружили при обыске в редакции, который прошел в субботу. "Меня подставили! Подкинули!" - выкрикнул Болот Темиров, когда его выводили из офиса.

При этом господин Назаров, по словам правоохранителей, пытался во время обыска незаметно вынести пакет из здания. Стоит отметить, что в редакции он выполнял роль акына - то есть исполнял тексты о коррупции нараспев, аккомпанируя себе на народном инструменте.

Прошедший в воскресенье суд признал задержание журналистов законным, но выбрал им разную меру пресечения. Болоту Темирову - подписку о невыезде, а Болоту Назарову - домашний арест. Дело в том, что в крови последнего, по словам сотрудников МВД, были обнаружены следы наркотиков.

Обыск и обнаружение запрещенных веществ совпало с публикацией каналом Temirov Live расследования, в котором журналисты обвиняют главу ГКНБ Камчибека Ташиева в коррупции.

В материале, который команде Болота Темирова помогли собрать коллеги из международного консорциума журналистских расследований OCCRP, рассказывается о деятельности крупнейшего в Киргизии Джалал-Абадского нефтеперерабатывающего завода "Кыргыз петролеум компани". После октябрьской революции 2020 года завод возглавил 31-летний родной племянник председателя ГКНБ Байгазы Матисаков, а в учредителях значится брат главы спецслужбы Шайирбек Ташиев. Единственным акционером завода является госпредприятие "Кыргызнефтегаз".

Отметим, что СМИ далеко не первый раз пишут о топливном бизнесе семьи Ташиевых. Время от времени в киргизских изданиях уже появлялись публикации о деятельности нефтезаправочных станций "Томас" и о продаже "Кыргыз петролеум компани" своей продукции, бензина, керосина и мазута, в соседние страны.

Сам господин Ташиев, выступивший в воскресенье на пресс-конференции, отверг свою связь как с нефтеперерабатывающим заводом, так и с задержанием журналистов. "Его расследование никоим образом не наносит урона моему имиджу,- заверил глава спецслужбы.- Почему? Это расследование получилось поверхностным и направленным исключительно на очернение. Там сидят молодые ребята, один даже моложе моего сына. И вот он заявляет, что "Ташиев погряз в коррупции". Его единственная задача и обязанность - выставить Ташиева и власть перед обществом в невыгодном свете, и таким образом они должны как-то оправдать получаемые деньги. Это расследование - не опирающиеся на факты откровенная ложь и клевета". При этом глава ГКНБ заверил, что готов организовать пресс-тур на упомянутый в расследовании завод в Джалал-Абадской области, а вот подавать на журналистов в суд за клевету отказался.

К обыску в редакции в субботу и задержанию журналистов силами спецназа, по словам Камчибека Ташиева, он также не имеет никакого отношения.

"Это МВД, которое в рамках закона ведет свою деятельность. Если их вина не будет доказана, то выйдут. Единственное, что я сказал вчера, когда мне доложили,- все должно быть в рамках закона и без ущемления прав человека",- сказал господин Ташиев.

"Киргизский спецназ придал обычному журналистскому расследованию международное звучание,- заявил "Ъ" сопредседатель регионального клуба экспертов "Пикир" ("Мнение") Игорь Шестаков.- Журналисты давно готовили этот ролик, и он был опубликован сразу после появления новостей об очередном повышении цен на ГСМ, которые в Киргизии дороже, чем в России и Казахстане. Неуклюжие действия властей, привлечение отряда СОБРа к аресту журналистов, несомненно, стали для оппозиции новогодним подарком. Ведь ясно, кто в этой истории выглядит некрасиво и кому придется оправдываться".

Кабай Карабеков, Бишкек; Кирилл Кривошеев
24.01.22

Источник - kommersant.ru
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