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Манлио Динуччи: Задача - превратить Украину в Афган для Путина
17:02 25.01.2022

Манлио Динуччи: Задача - превратить Украину в Афган для Путина
Для "защиты от российской угрозы" альянс развернул четыре многонациональных батальона в прибалтийских республиках и Польше

"Свободная пресса" продолжает публиковать переводы авторов из альтернативных западных СМИ. Это далеко не та пропаганда, которую печатают в CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсах. Если вам интересно побольше узнать об этих авторах, можно заглянуть сюда.

Солдаты в боевом снаряжении и на боевых бронированных машинах были развернуты Швецией на Готланде, острове в Балтийском море, в 90 км от ее восточного побережья. Министерство обороны заявляет, что сделало оно это для того, чтобы защитить остров от угрожающих российских десантных кораблей, пересекающих Балтийское море. Таким образом, Швеция также вносит свой вклад, как партнер, в безумную кампанию США/НАТО, которая, переворачивая реальность, представляет Россию как агрессивную державу, готовящуюся вторгнуться в Европу.

В 130 км к востоку от Готланда Латвия, Литва и Эстония находятся в состоянии боевой готовности против вымышленного врага, который вот-вот вторгнется. В качестве "защиты от российской угрозы" НАТО развернуло четыре многонациональных батальона в трех прибалтийских республиках и в Польше. Италия участвует в учениях в Латвии с сотнями солдат и бронетехникой.

Италия также является единственной страной, которая участвовала во всех миссиях "воздушной полиции" НАТО с баз в Литве и Эстонии, и первой, которая использовала истребители F-35 для перехвата российских самолетов в полете в международном воздушном коридоре над Балтикой. F-35 и другие истребители, развернутые в этом регионе вблизи российской территории, являются самолетами с двойным - обычным и ядерным - потенциалом.

Однако три прибалтийские республики не чувствуют себя достаточно "защищенными усиленным передовым присутствием НАТО". Министр обороны Латвии Артис Пабрикс запросил постоянное военное присутствие США в своей стране: американские войска, как объясняют эксперты по сценарию голливудского фильма, не успеют прибыть из Германии, чтобы остановить российские бронетанковые силы, которые, разгромив три прибалтийские республики, отрезали бы их от Европейского Союза и НАТО, оккупировав Сувалкский коридор между Польшей и Литвой.

Украина - партнер, но фактически уже член НАТО, - играет роль первого действующего лица в качестве страны, подвергшейся нападению. Правительство под честное слово заявляет, что подверглось кибератаке, приписываемой, конечно же, России. А НАТО вместе с ЕС спешит помочь Украине в ведении кибервойны. Вашингтон изобличает тот факт, что Украина сейчас окружена с трех сторон российскими войсками, и, в ожидании блокирования поставок российского газа в Европу, великодушно готовится заменить их массированными поставками сжиженного природного газа американского производства.

Российское нападение, - сообщает Белый дом на основе новостей, достоверность которых гарантирует ЦРУ, - будет подготовлено операцией под ложным флагом: российские агенты, проникшие на восток Украины, будут совершать кровавые нападения на русских жителей Донбасса, возлагая ответственность на Киев в качестве предлога для вторжения. Белый дом не помнит, как в декабре министр обороны России Сергей Шойгу разоблачил присутствие на востоке Украины американских наемников с химическим оружием.

Соединенные Штаты, как сообщает "Нью-Йорк Таймс", заявили союзникам, что "за любой быстрой победой России на Украине последует кровавый мятеж, подобный тому, который вынудил Советский Союз вывести войска из Афганистана", и что "ЦРУ (тайно) и Пентагон (открыто) будут сопротивляться". Соединенные Штаты, - вспоминает Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий союзных сил в Европе, - знают, как это сделать: в конце семидесятых и в восьмидесятых годах они вооружали моджахедов и выступали против советских войск в Афганистане, но "уровень военной поддержки США украинскому восстанию заставил бы показаться мелочью то, что мы сделали в Афганистане против Советского Союза".

Стратегический замысел Вашингтона очевиден - ускорить украинский кризис, намеренно спровоцированный в 2014 году, чтобы заставить Россию вмешаться военным путем в защиту русских на Донбассе и оказаться в ситуации, аналогичной афганской, в которой увяз СССР. Создание "Афганистана внутри Европы" привело бы к постоянной кризисной ситуации в интересах США, что усилило бы их влияние и присутствие в регионе.

Автор: Манлио Динуччи - Manlio Dinucci - географ, геополитический аналитик, научный сотрудник Центра исследования глобализации (Centre for Research on Globalization, Монреаль, Канада).

Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя.

25.01.22

Источник - svpressa.ru
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