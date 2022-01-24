Капкан для СССР. Как партийные органы вырастили и продвинули "наверх" разрушителя Страны Советов, - "СП"

17:11 25.01.2022 Станислав Воробьев

24.01.22



Столкнулся уже несколько раз с раздвоением логики у либералов. Схема высказываний примерно такая: сначала идет "запил" о том, что РФ - это диктатура, в которой отсутствует закон, а потом плавно делается вывод о том, что "русский народ сам виноват". Хм. Но если в РФ диктатура и беззаконие, то какие могут быть выборы правителя в такой диктатуре? Где логика-то?



Ответ же очевиден: никаких выборов не было, и быть не может. Как может правитель проводить всамделишние выборы, на которых может победить кто-то иной, нежели он или его ставленник? Нет, вы правда верите в этот бред? Оказывается, да, многие верили в эту сказку. Хорошо, Путина своим "преемником" в 1999 году формально назначил Ельцин. Далее шла череда переизбраний. Россия не исключение: так живет 90% стран на нашей планете. Другое дело, что либералы - русофобы, поэтому им нужно проталкивать тезис о какой-то особой "несостоятельности русских". Но сейчас ковид немножко ширмочку отодвинул, и мы все увидели, на что годятся другие "свободолюбивые народы".



Однако, появляется второй вопрос: кто назначил Ельцина правителем РФ? Ответ на этот вопрос есть, и он чуть более сложный.



Здесь нужно немного пояснить. До 1991 года в СССР было сложное коллективно-корпоративное управление, обусловленное, в том числе, и гигантской идеологической составляющей. Грубо говоря, нынешняя "вертикаль власти" устроена по сравнению с прошлой более просто и функционально: есть лидер и "под ним" пирамида исполнителей в виде "табели о рангах" (пытались сделать партийный приводной ремень, но…). Такие режимы мы наблюдаем сейчас в РФ, Белоруссии, Азербайджане, Узбекистане, Туркмении и Таджикистане. Ничего абстрактно плохого в них нет, они по-своему достаточно устойчивы и адаптированы к реальным условиям и задачам тех или иных стран.



Можно долго рассуждать о том, что такое упрощение связано с общим регрессом функций постсоветских государств, которым уже не нужны были мудреные идеологически-корпоративные формы. От бывших советских республик требуются поставки сырья, вывоз капиталов и очень редко - содержание резерва войск. На этом все. У "держав", где нет природных ресурсов, допускаются карнавальные латиноамериканские "демократии" криминально-олигархического типа, как на той же Украине.



В СССР же формальное руководство страной было устроено по типу "матрешки" собраний советов директоров с двойной иерархией: партийной и советской. Поскольку КПСС была идеологическим органом, то формально первую роль в управлении народным хозяйством играли Советы. Но при этом вся линейка назначений чиновников шла через "картотеку" (номенклатуру) КПСС и национальных компартий.



Формально вся местная власть в СССР была советской (через Советы народных депутатов, куда проводились регулярные выборы). Советы не функционировали на постоянной основе, а собирались в четко установленные промежутки времени на свои сессии (раз в год, раз в два года или реже). Все остальное время советы работали через свои исполнительные комитеты. На деле эти исполкомы (горисполкомы, облисполкомы и так далее) выполняли функции местных органов власти, решающих какие-то хозяйственно-технические вопросы.



Но при этом итоговое управление той или иной областью, регионом или городом осуществлял не местный исполком, а… местный комитет Коммунистической партии: райком, горком, обком, крайком, республиканский комитет (в АССР или ССР) и так далее. То есть, советская и партийная вертикали как бы дублировали друг друга, но при этом партийные органы курировали исполкомы и были для них в прямом смысле этого слова руководящими инстанциями. Это не было как-то прописано формально, и этот принцип не был отражен в тех же основных законах.



Я специально отмечу это полужирным, ибо некоторые сразу начинают вспоминать 6-ю статью Конституции СССР 1977 года. Это был первый основной закон в СССР, в котором вообще была хотя бы так, мимоходом, упомянута роль Коммунистической партии СССР! До этого о ее существовании официальное законодательство СССР… не было в курсе (в конституции 1936 года ВКП (б) лишь упоминается и все). Соответственно, во всех конституциях СССР отсутствовали упоминания о партийных органах, об их функциях, об их полномочиях.



Если говорить предельно четко, то с точки зрения советского государства и советских законов функционирование КПСС, ее структурных подразделений и органов, начиная с райкомов партии и первичных партийных ячеек, было вне правового поля. Правовой статус горкома, обкома, ЦК КПСС, Политбюро ЦК КПСС и так далее - отсутствовал! Тем не менее, эти структуры управляли страной.



Сказать, что эту схему скрывали, нельзя, просто на ней не концентрировали внимание. Говорили про "самоуправление трудящихся. Во время выборов в советы народных депутатов безальтернативно побеждал блок коммунистов и беспартийных. Отчасти это работало, поскольку именно исполкомы занимались решением насущных для большинства совграждан вопросов: надбавки к пенсии, очередь на получение жилья и так далее. Отчасти это работало плохо и особенно плохо где-то с 70-х годов, поскольку до населения стала доходить мысль о бесполезности выборов в советы как действия: все равно 99% голосов получит "нерушимый блок коммунистов и беспартийных"



Поэтому к середине 80-х годов прошлого века советская "вертикаль власти" была в серьезном упадке. Но во второй половине того десятилетия в рамках "перестройки" ее реанимировали, и через нее начали плавный процесс демонтажа СССР, поскольку Верховные советы народных депутатов по советским законам выступали высшими органами государственной власти.



В советской вертикали было единое общесоюзное кадровое управление, которое логично разбивалось по уровням: город - регион - совреспублика - Союз. Каждый функционер двигался как (чаще всего) по горизонтали (сегодня - директор колхоза, завтра - инструктор обкома, послезавтра - второй секретарь горкома партии), так и по вертикали. Важно было, чтобы человек был именно партийным, ибо на уровне должностей в низовых исполкомах советов народных депутатов еще допускались беспартийные кадры, а вот далее им путь был закрыт.



Двигаясь же вверх, функционер переходил из одной номенклатуры в другую. Что это означало? Во-первых, у него менялось "обеспечение". В горкоме партии он был прикреплен к одному спецраспределителю с одним уровнем обеспечения, а перейдя в обком, он переводился в другой распределитель и получал другой набор услуг и товаров. Современным людям это сложно объяснить, но в советское время функционеры КПСС формально и фактически ничего личного и своего не имели. К тому же не будем забывать, что в стране не было даже понятия частной собственности.



Каждый функционер получал какое-то жилье (если был фонд, а если не было, приходилось жить в съемном, и это было уделом низкоранговой номенклатуры вплоть до 60-х годов прошлого века), одежду, продукты питания и так далее. Если у него был соответствующий статус, он получал служебный автомобиль или служебную дачу. Во-вторых, он переходил из одного "кадрового управления" в более вышестоящее. Проще говоря, становился "топ-менеджером", решение о судьбе которого принимали кадровики сначала в областном центре, затем республиканском, а потом (если повезет) и в союзном.



Закономерно, что любая карьера в СССР шла через партию и рост в номенклатурной сети. Например, Ельцин вступил в партию в 1961 году, а партийную карьеру начал в 1963 году через выборную должность делегата на партийную конференцию (внутри КПСС была своя "линейка", не забываем) Кировского района Свердловска. За пять лет человек "себя показал" на уровне номенклатуры сначала горкома Свердловска, а затем и Свердловского обкома партии. Став членом Кировского райкома КПСС и делегатом на Свердловскую областную конференцию КПСС, он был включен номенклатуру именно обкома партии. С 1968 года Ельцин возглавил отдел строительства в обкоме, а с 1975 года он стал секретарем Свердловского обкома партии, отвечающим за вопросы промышленности. В переводе на современный язык, это член правительства и министр промышленности Свердловской области (сравнение не совсем точное, конечно).



На этом посту его дело ушло в кадровое управление общесоюзного масштаба (в ЦК КПСС). В 1976 году он стал первым секретарем обкома компартии Свердловской области (в современном приближении - губернатор Свердловской области), а это уже была номенклатура ЦК КПСС.



Что такое был Центральный комитет КПСС? Это высший партийный орган между съездами КПСС, а генеральный секретарь ЦК КПСС являлся формальным "правителем" страны (хотя это не совсем точно, но максимально приближенно к современному восприятию политической реальности).



Не реже чем раз в полгода должны были проводиться пленумы ЦК КПСС, в промежутке между ними высшим партийным органом (принцип матрешки, о котором я писал выше) выступало Политбюро ЦК КПСС, работавшее в постоянном режиме (сбоку к нему был прикреплен Секретариат ЦК КПСС, выполнявший административно-технические функции, которые в РФ исполняет администрация президента РФ, т.е. как главный исполнительный орган власти).



Грубо говоря, СССР управлял формально "совет директоров" в виде Политбюро ЦК КПСС, непосредственную помощь которому оказывал секретариат ЦК КПСС. Генсек партии был своего рода компромиссной кандидатурой, которая позволяла находить баланс уже в самом совете директоров. Решения Политбюро (если этого требовала целесообразность) выводились на уровень ЦК КПСС, а формально-рамочные уходили на уровень Съездов КПСС. На уровне государства (например, законы) они затем оформлялись через "советскую вертикаль": через решения Верховного совета СССР, который формально считался высшим органом государственной власти. Вся эта система с одной стороны выглядит чересчур громоздкой и идеологически зашоренной, а с другой - обеспечивала легитимное управление страной.



К чему я пишу о сложной системе власти в Стране Советов? Потому, что в СССР не существовало и не могло быть человека ни на одной государственной (советской или партийной) должности, который не был бы одобрен, проверен и рекомендован партийными органами. Не было никакого отдельного Горбачева или Ельцина как личностей, а были функционеры-менеджеры, которых механизмом корпоративного распределения затаскивало в те или иные сферы и посты.



Важно то, что у всех этих людей даже собственных тумбочек не было (до 50-х годов в прямом смысле этого слова, а после - в переносном). Советский номенклатурщик жил в служебной квартире, столовался в служебной столовой, получал продукты из служебного спецраспределителя, ездил отдыхать по служебным путевкам (как правило, в профильные санатории), если был высокого ранга - имел служебную машину, дачу и командировки в страны "загнивающего Запада" (это считалось верхом крутизны). Все это для понимания психологии "перестройки".



В нашем случае партия с 1976 года (на самом деле чуть ранее) ввела Ельцина в номенклатуру ЦК КПСС. В 1985 году Ельцин пошел на повышение, заняв пост секретаря ЦК КПСС и первого секретаря горкома партии Москвы, что было уже номенклатурой Политбюро ЦК КПСС (тогда же он стал кандидатом в члены Политбюро). С 1985 года Ельцин по своему рангу соответствовал первому секретарю Коммунистической партии какой-нибудь советской национальной республики. В этом ранге он, например, опережал Нурсултана Назарбаева, который в 1986 году стал членом ЦК КПСС, а первым секретарем ЦК Коммунистической партии Казахстана стал только в 1989 году. Вот вам и ответ на вопрос, кто же назначил Бориса Ельцина…



С осени 1987 года "перспективному руководителю" сменили "прошивку" и вывели в "резерв" (оставив членом ЦК КПСС). В чем был смысл? Тогда начался процесс плавного роспуска СССР, драйверами которого в национальных советских республиках стали местные компартии и КГБ. С начала 1989 года во всех республиках началась передача полномочий местным Верховным советам. Туда же стали перемещаться и перспективные номенклатурщики. Например, в 1990 году Леонид Кравчук, будучи вторым секретарем ЦК Коммунистической партии УССР, ушел в Верховный совет (Верховную Раду) этой республики, став затем его главой. Сформированные таким образом "парламенты" Украинской и Белорусской ССР, а также РСФСР в 1990 году приняли декларации о государственном суверенитете, сделав процесс распада Советского Союза практически необратимым.



У РСФСР не было своих партийных организаций, поэтому первоначальным процессом управлял союзное Политбюро ЦК КПСС. Ельцина весной 1989 года (он продолжал быть членом ЦК КПСС) перекинули в "советскую вертикаль", где с лета 1990 года он стал главой Верховного Совета РСФСР. На первые в истории России выборы "правителя" в июне 1991 года Борис Ельцин шел в статусе именно главы этого высшего органа государственной власти. Формальные выборы он, естественно, выиграл. Тут можно долго рассусоливать про "популярность Ельцина", про то, что чисто технически те выборы проводились более-менее вменяемо (тогда еще никто не знал, что такое вбросы, и никто не рисовал ненужные 99%, победители получили скромные 57% при явке в 77%) или отсутствие у него сколько-нибудь реальных оппонентов. Формальные выборы в 1991 году он выиграл, уже будучи год в статусе "правителя". Капкан для страны захлопнулся.



Поэтому нет нужды фантазировать про "плохой народ". Никаких реальных (как с технической, так и фактической стороны) выборов правителей в РСФСР/РФ с 1991 года не проводилось и вряд ли в ближайшие годы они имеют шансы состояться. Причем, результат тех давних выборов, мягко говоря, не радует… Источник - svpressa.ru

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