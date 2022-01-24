Андижан, Джизак, пол Самарканда - так и сидят без света

19:28 25.01.2022

В каких регионах восстановлена подача энергии

Минэнерго сообщило о ситуации с восстановлением подачи электроэнергии в регионах. В отдельных районах Ташкента электричество до сих пор частично отсутствует. Кашкадарья обесточена полностью.

Ўзбек тилида O`zbek tilidaСегодня, 20:41 Общество

Министерство энергетики сообщило о ситуации с восстановлением подачи электроэнергии в Узбекистане по состоянию на 19:30 вторника. Электричество массово отключилось в стране в 11:00 утра.



1. Каракалпакстан - полностью восстановлено.



2. Андижанская область: Андижан - 35%, Ханабад - 100%, основные медучреждения обеспечены электричеством;



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3. Бухарская область: Алат, Каракуль, Караулбазар и Пешку - 100%, Вабкент - 20%, Ромитан - 40%.



4. Джизакская область - 10−15% области обеспечено электроэнергией.



5. Кашкадариьнская область - полностью отключена от электричества, ведутся восстановительные работы.



6. Навоийская область: Навои - 60%, Кармана - 55%, Навбахор - 40%, Канимех - 35%, Нурота - 70%.



7. Наманганская область - частично подключены медучреждения и предприятия водоснабжения.



8. Самаркандская область: Самарканд - 45%, Самаркандский район - 15%, Пахтачи - 100%, Каттакурганский район - 8%, Нарпай и Пастдаргом - 30%.



9. Сурхандарьинская область: Денау, Сараосия, Узунский район и город Денау - 100%, Алтынсай - 70%.



10. Сырдарьинская область: Гулистан - 60%, Янгиер - 60%, Ширин - 100%, Баяут - 30%, Сайхунабад - 20%, Гулистанский район - 20%, Мирзаабодский - 10%, Хавастский - 50%.



11. Ташкентская область: Алмалык - 70%, Ангрен - 50%, Чирчик - 70%, Ахангаран - 100%, Бука - 40%, Бостанлык - 90%, Кибрайский раойн - 70%, Ахангаранский район - 80%, Паркентский район - 100%, Ташкентский район - 60%, Юкоричирчикский район - 60%.



12. Ферганская область - Фергана - 50%, Коканд - 5%, Учкуприкский район - 40%, Узбекистанский - 20%, Ферганский - 10%, Дангаринский - 40%, Сохский - 100%, в других районах основные медучреждения подключены.



13. Хорезмская область - полностью восстановлено.



14. Ташкент - Мирзо-Улугбекский район - 100%, Юнусабадский - 50%, Шайхантахурский - 10%, Алмазарский - 20%, Яккасарайский - 10%, Яшнабадский - 50%, Мирабадский - 40%, Сергелийский - 10%.