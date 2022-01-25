 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российское гражданство в 2021 году получили более 700 тыс. иностранцев
19:35 25.01.2022

25.01.2022

735 385 иностранцев стали гражданами России по итогам 2021 года. Это на 79 тыс. больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба МВД РФ по миграционной ситуации.

Желание приобрести российское гражданство проявляют в первую очередь граждане, живущие на юго-востоке Украины, - порядка 50% от общего числа заявок на получение паспорта РФ. В прошлом году гражданами РФ также становились жители Таджикистана, Казахстана и Армении.

"За январь-декабрь 2021 года направлено 176 333 представления о неразрешении иностранным гражданам и лицам без гражданства въезда в Россию", - также говорится в материалах.

Это более чем на 13 тыс. меньше показателя 2020 года, когда въезд был запрещен 189 448 иностранцам и людям без гражданства.

В МВД также сообщили, что увеличилось число иностранцев, поставленных на миграционный учет. В 2021 году их было 13 392 897 человек, в 2020-м - 9 802 448.

При этом сократилось число иностранцев, прибывших из визовых стран. В 2021 году было оформлено 216 442 визы, а в 2020-м - почти 225 тысяч.

Разрешения на работу в 2021 году были оформлены для 93 тыс. иностранцев против 62,6 тыс. годом ранее. В том числе были поставлены на учет 46,6 тыс. высококвалифицированных специалистов и 6,8 тыс. квалифицированных (20,5 тыс. и 7,6 тыс. соответственно в 2020 году). Патенты на работу получили 2,2 млн иностранцев, в 2020 году – 1,1 млн.

Всего в МВД в 2021 году поступило 1,6 млн уведомлений о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами и лицами без гражданства, в 2020 году их было 1,3 млн.

С 1 января этого года иностранных граждан снова могут выдворять из России за нелегальную трудовую деятельность с запретом на обратный въезд. До сентября 2021 года на эти меры действовал мораторий из-за пандемии, а потом МВД приостановило течение сроков пребывания иностранцев на территории России до конца декабря прошлого года.

Источник - stoletie.ru
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