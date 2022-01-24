Энергоснабжение в Узбекистане восстановлено на 45%

21:34 25.01.2022

Электроснабжение в Узбекистане восстановлено на 45%, в Ташкенте - на 60%. Энергоблоки ТЭС продолжают вводиться поэтапно.



По состоянию на 21:50 вторника электроснабжение в Узбекистане восстановлено на 45%, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.



"В настоящее время энергоблоки действующих тепловых электростанций продолжают вводиться поэтапно", - говорится в сообщении.



В Ташкенте на 21:30 электроснабжение было восстановлено на 60%, сообщила пресс-служба хокимията города.



В Мирзо-Улугбекском районе электроэнергией обеспечено 100% потребителей, Бектемирском районе - 80%, Мирабадском и Янгихаетском районах - 60%, Алмазарском - 55%, Яшнабадском - 50%, Яккасарайском, Шайхантахурском и Сергелийском - 20%, Учтепинском и Чиланзарском - 10%.



На крупных котельных - ТЦ-1, "Саноатэнерго", ТЦ-4 - и 43 локальных котельных запущено циркуляционное движение горячей воды. Скоро отопление должно поступить в дома в зонах действия этих котельных.