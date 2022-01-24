Поджигатели волны. Ситуация вокруг Украины становится предвоенной, - "Къ"

00:01 26.01.2022 24.01.2022,



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Эскалация вокруг Украины в понедельник достигла высшей точки с начала года: угрозы войны и введения санкций против России обвалили курс рубля, а стоимость российских активов достигла многомесячного минимума. Потрясения на рынке вызвали сообщения о переброске сил НАТО на "восточный фланг", поступающих на Украину военных грузах из США и Великобритании, а также начавшейся эвакуации из Киева дипломатов США и их союзников. В Кремле считают происходящее "информационной истерией", но при этом предупреждают, что активность НАТО может подтолкнуть Киев к попытке силовой операции в Донбассе.



Украинские власти сначала выразили недоумение в связи с вывозом иностранных дипломатов из Киева, а потом и сами забили тревогу, заявив, что суверенитет и территориальная целостность Украины находится под угрозой



Украинские власти сначала выразили недоумение в связи с вывозом иностранных дипломатов из Киева, а потом и сами забили тревогу, заявив, что суверенитет и территориальная целостность Украины находится под угрозой



Армия фейков снова в бою

Все более громкая канонада разворачивающейся информационной войны вокруг Украины в понедельник основательно встряхнула рынки, вызвав на них самые серьезные потрясения с начала года. Доллар и евро взлетели днем до многомесячных максимумов. Это произошло на фоне резкого ухудшения геополитической обстановки вокруг России и новостей, что НАТО объявило о переброске дополнительных сил в Восточную Европу.



"Что касается рынков, здесь неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных. Все международные рынки, конечно, не могут не реагировать на подобную атмосферу, и все рынки сейчас находятся на стадии глубокого пессимизма",- прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, по словам которого, "чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя".



Впрочем, как следует из его заявления, пока происходит обратное. "Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена ложью",- заявил журналистам Дмитрий Песков.



Одним из примеров "фейковых историй", вызвавших потрясения на рынках, стали информационные вбросы о том, что Россия может втянуться в войну санкций и прекратить экспорт газа в Европу, если против нее будут введены рестриктивные меры в связи с ее действиями вокруг Украины.



"Россия в самые нелегкие моменты наших отношений была надежным гарантом энергетической безопасности Европы и в самые нелегкие моменты противостояния между Востоком и Западом безупречно выполняла свои контрактные обязательства",- напомнил Дмитрий Песков.



На этом фоне США и их союзники продолжают играть на обострение. "Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее",- говорится в заявлении НАТО.



Вслед за США вывоз из Киева части своих дипломатов организовал Лондон, объяснивший этот шаг "растущей угрозой со стороны России"

Вслед за США вывоз из Киева части своих дипломатов организовал Лондон, объяснивший этот шаг "растущей угрозой со стороны России"



Бежать из Киева

Лучшей иллюстрацией все большей готовности отбросить последние сомнения в том, что война на Украине вот-вот разразится, стала объявленная Госдепом США экстренная эвакуация из Киева семей сотрудников американского посольства, а также части персонала дипломатического представительства. О полном сворачивании работы речь пока не идет: дипмиссия продолжает выполнять свои функции, временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин остается в стране.



Находящимся на Украине гражданам США рекомендовано не откладывая рассмотреть возможность отъезда, используя коммерческие или другие частные транспортные средства, однако решение о том, покидать ли страну, они должны принять сами. Одновременно Госдеп рекомендовал американским гражданам воздержаться от поездок в Россию.



Примеру Вашингтона первым последовал Лондон. "Некоторых сотрудников посольства и членов их семей вывозят из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России",- говорится в сообщении британского правительства.



Солидарную позицию заняли власти Австралии. "Сейчас мы советуем не совершать поездок на Украину из-за риска вооруженного конфликта. Австралийское правительство распорядилось о выезде семей сотрудников австралийского посольства из Киева. Если вы на Украине, вам необходимо сейчас уехать коммерческими видами транспорта, если это безопасно",- говорится в распространенной в понедельник рекомендации МИДа.



Однако говорить о полном единстве США и их союзников по вопросу о том, нужно ли сотрудникам дипмиссий в Киеве срочно паковать чемоданы и лететь домой, пока преждевременно.



В этом смысле показательна позиция Франции. "Мы приняли к сведению заявления, сделанные США и Соединенным Королевством относительно положения их дипломатического персонала на Украине и их семей. Мы остаемся в тесном контакте со всеми нашими партнерами, особенно с европейцами",- пояснил в понедельник представитель пресс-службы французского МИДа, дав понять, что окончательная позиция по вопросу об эвакуации будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.



В свою очередь, МИД Германии разрешил родственникам сотрудников диппредставительств на Украине покинуть страну, если они этого захотят. Дипломатическое ведомство в этом случае будет готово оплатить отъезжающим билеты.



В то же время Чехия, Польша, Ирландия и Финляндия и вовсе дали понять, что не намерены поддаваться панике. Эту позицию занимает и руководство Евросоюза. "Мы не собираемся делать что-то подобное (эвакуировать европейских чиновников.- "Ъ"), поскольку не видим для этого особых причин",- заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИДов ЕС в Брюсселе. В целом решение США для него стало сюрпризом: господин Боррель отметил, что намерен выяснить причины у госсекретаря США Энтони Блинкена, который тоже участвовал в заседании, проходившем в онлайн-формате. И добавил: "Не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс".



Эвакуацию иностранного дипломатического персонала считают преждевременной и в МИД Украины, который сам приложил немало усилий для того, чтобы убедить западных партнеров в том, что угроза "российского вторжения" сегодня близка, как никогда ранее.



"Угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а сосредоточение российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года",- подчеркнули в украинском дипломатическом ведомстве.



Между тем опасения по поводу возможности начала войны уже в ближайшие сутки привели к тому, что сразу четыре европейские авиакомпании - немецкая Lufthansa, швейцарская Swiss, австрийская Austrian Airlines и нидерландская KLM - отказались от ночной стоянки в Киеве. По сообщению ресурса Flightradar, эти авиакомпании 23 января приняли решение изменить график полетов в украинскую столицу так, чтобы их самолеты и экипажи не оставались на ночь в стране.



Все на украинский фронт

Несмотря на недоумение Киева по поводу начавшейся эвакуации иностранцев с территории Украины, нагнетанию информационной волны вокруг предполагаемой войны с Россией в решающей степени способствует сама украинская сторона.



Вечером прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а уже во вторник должна пройти закрытая рабочая встреча по вопросам национальной безопасности с участием глав Минобороны и МИДа, руководства Верховной рады и глав парламентских фракций.



"Сегодня наше государство противостоит крайне опасным угрозам, в частности, угрозам суверенитета, территориальной целостности и единства... Уверен, пора переходить к наступательным действиям по отстаиванию наших национальных интересов",- заявил в понедельник президент Зеленский на встрече по случаю Дня Службы внешней разведки (СВР) Украины.



В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко инициировал заседание Ассоциации городов Украины (АГУ) для обсуждения вопросов территориальной обороны в городах, поселках и селах Украины. Заседание пройдет 28 января в Киеве.



На этом фоне на Западе дают понять, что не намерены оставлять Украину один на один с "российской угрозой". В понедельник НАТО подтвердило решимость расширить свое военное присутствия в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. Свои шаги готовит и Вашингтон. Как сообщила газета The New York Times, президент США Джо Байден рассматривает возможность переброски контингента в 1–5 тыс. военных в страны Прибалтики и Восточной Европы. При этом, если ситуация ухудшится, речь может идти о 50 тыс. американских военнослужащих. Эта новость появилась на фоне "экстренной военной помощи", уже поступающей на Украину из США. В минувшие выходные Вашингтон доставил в Киев 170 тонн оружия и боеприпасов. Об этом проинформировали посольство США в Киеве и министр обороны Украины Алексей Резников. По словам господина Резникова, эти поставки - "еще не конец".



Пакет помощи, судя по опубликованным Пентагоном снимкам, включает в себя одноразовые гранатометы SMAW-D и ракеты противотанкового комплекса Javelin.



О поставках Украине вооружений на прошлой неделе также объявили ряд других стран НАТО. Военные грузы, которые включают в себя противотанковые гранатометы NLAW, продолжают поступать из Британии. Эстония сообщала о намерении передать Киеву ранее полученные от США комплексы Javelin, а Латвия и Литва - переносные ЗРК Stinger.



В свою очередь, Евросоюз собирается поддержать Киев материально. "Еврокомиссия предлагает новый пакет чрезвычайной финансовой помощи в размере €1,2 млрд",- объявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, эта помощь позволит Украине "решить проблему быстрого увеличения финансовых потребностей" в связи с возможным конфликтом с Россией.



Не уходит из повестки и тема санкций в отношении РФ.



Комментируя накануне заседания глав МИДов стран ЕС вопрос о санкциях, Жозеп Боррель был вынужден признать: решение не может быть принято быстро, поскольку это "сложный процесс".



Консенсуса по санкциям в Европе действительно нет. Разногласия вызывают, в частности, меры, касающиеся энергетического сектора. "Когда мы говорим о санкциях, важно помнить, что Центрально-Европейский регион зависит от поставок российской энергии. Это аксиома, нравится или нет, это так",- заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.



Марина Коваленко, Сергей Строкань Источник - kommersant.ru

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