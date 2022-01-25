 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тегеран хочет говорить с Вашингтоном без посредников, - Данила Моисеев
00:08 26.01.2022

Иран и США могут прийти к новой ядерной сделке самостоятельно
Данила Моисеев
25.01.22

Работающие новейшие центрифуги Исламской Республики беспокоят как США, так и Израиль.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на национальном телевидении, заявил, что Исламская республика готова к прямым переговорам с США по ядерной программе и снятию санкций. Почти сразу после этого американцами был отправлен в отставку заместитель представителя по Ирану Ричард Нефью - сторонник жесткой позиции в отношении с Тегераном. По информации Wall Street Journal (WSJ), Нефью не сошелся с остальными переговорщиками во взглядах. Все это дает надежду на восстановление ядерной сделки в том или ином виде, несмотря на то, что за последние годы ядерная программа Ирана ушла далеко вперед. Однако времени для создания соглашения немного, а в случае его провала велика вероятность войны между Ираном и Израилем.

Абдоллахиян отметил, что Тегеран готов к прямым переговорам в случае если американская сторона докажет, что она хочет и может обеспечить достойное соглашение. Данная риторика совершенно не похожа на предыдущие заявления, когда иранцы настаивали на том, что сначала США должны отменить санкции, и якобы лишь потом представители Исламской республики сядут за стол переговоров с американскими переговорщиками. Своими высокими требованиями Тегеран по сути делал невозможным возвращение в том или ином виде Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или его аналога (см. "НГ" от 29.11.21).

Надо отметить, что главу иранского МИДа тяжело заподозрить в каких-либо симпатиях к США. Он был лично знакомым с убитым американцами генералом Касемом Сулеймани и заявлял, что последний обеспечивал порядок и интеграцию стран на Ближнем Востоке. Впрочем, не он задает тон во внешнеполитических делах Ирана. Главное слово всегда остается за Верховным лидером Али Хаменеи, а недавно он сам сказал, что потенциальные переговоры не должны считаться капитуляцией, отмечает AFP.

В целом для консерваторов, представителем которых является и президент Ирана Эбрахим Раиси, сделка с США могла бы дать определенные репутационные выгоды, не говоря уже о выправлении удручающего экономического положения. Не исключено, что Тегеран специально провел показательно жесткую линию по отношению к Вашингтону, чтобы не ударить в грязь лицом перед своими же гражданами, а уже затем пойти на некоторые уступки и заключить соглашение с США.

Ранее поторопиться с заключением сделки призывал глава Госдепа Энтони Блинкен. Сделал он это на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в Берлине. Там же он отметил, что уже скоро в случае дальнейшего развития ядерной программы Ирана, заключение соглашения потеряет всякий смысл. Опять же показательна умеренность высказываний Блинкена и настрой на конструктивный диалог.

Вашингтон намекнул, что для переговоров необходимо освободить несколько американских заключенных из иранских тюрем. Это выглядит вполне выполнимым. Более того Белый дом даже отказался от помощи Ричарда Нефью, который являлся сторонником жесткого подхода на переговорах с Тегераном. Интересно также и то, что Иран отказался от предложения России о возможной временной сделке в обмен на сворачивание санкций, если верить NBC News.

"Думаю, ситуация вокруг СВПД достаточно автономна и не очень зависит от усиления напряженности между РФ и Западом. По сути усиления ядерного потенциала Ирана не хотят как в Москве с Пекином, так и в Вашингтоне с Брюсселем. Главным препятствием на переговорах сейчас является желание Тегерана получить гарантии исполнения новой сделки на годы вперед, в то время как президент США не может что-то обещать за своего преемника",– сказал старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Вместе с тем эксперт в разговоре с "НГ" отметил, что заявления о потенциальных прямых переговорах представителей Ирана и США- это весьма обнадеживающая новость, поскольку успех в заключении сделки в 2015 году был связан как раз с установлением прямых контактов Вашингтона и Тегерана.

На данном этапе временное соглашение может стать выходом, несмотря на сообщения о том, что Тегеран настаивает на постоянном варианте.

"В СМИ были сообщения об отказе от российского варианта временного соглашения, но не совсем понятно, что конкретно Москва предлагала. А один из рассматриваемых вариантов в Вене вполне рабочий, и предусматривает снятие санкций, введенных Дональдом Трампом, но не до него, в течение двух лет и размораживани иранских активов, в том числе на счетах в Южной Корее и Ираке. А Иран же обязался бы не обогащать уран до 60%, а уже накопленные запасы высокообогащенного урана перевез бы в РФ. Новейшие центрифуги свернули бы свою работу. В итоге при резком выходе Вашингтона из нового соглашения, Тегеран мог бы быстро нарастить ядерный потенциал, и это стало бы гарантией того, что США не выйдут из соглашения и заключат его в последующем на постоянной основе",– поясняет Сажин.

Однако времени для переговоров становится все меньше, при том что Тегеран свою ядерную программу продолжает развивать. На заключение сделки у сторон есть месяц-полтора, считает эксперт. В противном случае рост напряженности вплоть до войны в регионе может стать неизбежным.

"В Израиле внимательно следят за переговорами, и в случае их провала ядерные объекты в Иране могут быть атакованы. При этом в случае срыва сделки израильтян могут поддержать американцы и Саудовская Аравия. Но будем надеяться, что этого не случится. Ирану действительно нужно соглашение, чтобы полноценно восстанавливать свою экономику. И наверняка Владимир Путин приложил немало усилий на встрече с иранским коллегой к тому, чтобы смягчить позицию Тегерана",– рассуждает эксперт.

Источник - ng.ru
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