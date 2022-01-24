 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киев. УкрРаду штурмует очередная толпа майданщиков
01:00 26.01.2022

Под Радой начались столкновения, депутаты эвакуированы из здания

Под Радой сегодня собрались на протест ФОПы - малые предприниматели. Акция переросла в столкновения с правоохранителями, когда силовики начали штурмовать ряды протестующих и захватили их сцену. Десятки человек задержаны, а депутаты из здания парламента эвакуированы.

Силовики под Верховной радой Украины перешли в контратаку и сами начали штурмовать протестующих ФОПов. В результате правоохранителям удалось захватить сцену протестующих ФОПов, откуда координировали акцию протеста.

После этого протестующие отступили. Сейчас силовики удерживают контроль над сценой. Протестующих под Верховной радой немало, но большинство из них не принимает участия в столкновениях.

Активной, силовой, части протестующих недостаточно, чтобы противостоять правоохранителям, которых значительно больше.



Задержано несколько десятков протестующих. По словам полицейских, таковых не менее 20–25 человек.

Владельцы малого бизнеса (ФОПы) собрались под зданием Рады с утра сегодня. Участники акции скандировали: "Голосуй 5866 или иди вон".

Законопроектом № 5866, за который протестующие призывают проголосовать нардепов, отменяется обязательное введение кассовых аппаратов. Позже ФОПы прошлись маршем по центру Киева. Участники акции направились к Офису президента, но там проход был закрыт, после чего протестующие вернулись обратно к Раде.

ФОПы грозились прорваться в парламент, если народные депутаты не начнут рассматривать закон об отмене обязательных кассовых аппаратов № 5866. Между участниками акции и силовиками начали происходить массовые столкновения.

После 16:00 в кулуарах Рады, кроме журналистов и охраны, не осталось никого - депутатов эвакуировали через запасной выход.

Сообщается, что в результате столкновений есть пострадавшие с обеих сторон.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643148000
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