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Служить бы рад: станет ли премьер Италии новым президентом
01:09 26.01.2022

И какие риски может таить уход Марио Драги с поста главы правительства

Наталия Портякова

В Италии стартовал процесс выборов нового президента на смену уходящему в начале февраля Серджо Маттарелла. Самоустранение от гонки за кресло Сильвио Берлускони - единственного, кто открыто заявлял о своих амбициях, - немного сбило политический накал. Главная интрига теперь разворачивается вокруг нынешнего премьера Марио Драги, которого многие считают наиболее достойной заменой нынешнему главе государства. Но одновременно с этим опрошенные "Известиями" политики и эксперты признают: его переезд из Палаццо Киджи в Квиринальский дворец чреват скорым развалом правительственной коалиции.

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Одна из главных особенностей выборов президента в Италии состоит в том, что на них не баллотируются. Имена кандидатов в главы государства предлагают так называемые великие избиратели, к которым относятся 321 член верхней палаты парламента сената, 630 парламентариев из нижней палаты депутатов и 58 представителей всех областей страны. Причем этот процесс не только долгий (как правило, голосование идет в четыре раунда, и первый тур выборов 24 января окончился безрезультатно), но и секретный. В связи с этим выборы главы итальянского государства не раз сравнивали с процедурой избрания папы римского.

А поскольку выдвинуть в президенты теоретически можно любого гражданина Италии, в прошлом в числе кандидатов на высший государственный пост значились и весьма далекие от политики персонажи вроде футболиста Франческо Тотти, актрисы Софи Лорен и даже порноактера Рокко Сиффреди.

На этот раз главной "звездой" президентской гонки обещал быть Сильвио Берлускони - в прошлом четырехкратный премьер Италии, медиамагнат и, пожалуй, один из самых скандальных политиков страны. Он единственный вопреки существующим правилам сам вызвался на роль главы государства.

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Весь последний месяц соратники экс-премьера активно продвигали своего кандидата: в одной из ведущих газет Corriere della Sera на правах рекламы чуть ли не ежедневно появлялось фото Сильвио Берлускони с перечислением его достижений. "Это тот премьер, который положил конец холодной войне, способствовав заключению соглашения между Джорджем Бушем и Владимиром Путиным в Пратике-ди-Маре (военная база в Италии, где было подписано соглашение о создании Совета Россия–НАТО. - "Известия")", утверждалось, в частности, в одном из выпусков.

Но начав за здравие, Берлускони крайне неожиданно закончил за упокой. В минувшие выходные 85-летний политик заявил, что, хотя у него и достаточно поддержки, чтобы сменить Серджо Маттареллу, он решил самоустраниться от гонки. Такое решение Берлускони мотивировал чувством "национальной ответственности" - мол, его избрание посеет раскол в то время, когда страна должна сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса и на реализации своего плана восстановления.

Но многие связали это со слабым состоянием его здоровья. 23 января "кавальере", который, кстати, на пять лет старше собирающегося на пенсию Маттареллы, заметили в больнице Милана, и, по слухам, проблемы со здоровьем обострились у него еще на прошлой неделе. Впрочем, источник "Известий" в партии премьера "Вперед, Италия!" связал самоотвод Берлускони с некими новыми обстоятельствами в его многолетнем конфликте с правосудием, не вдаваясь в детали.

"Дедушка на службе учреждений"

Выход из числа претендентов Сильвио Берлускони кого-то расстроил (по данным опроса общественного мнения от 11 января, его заявку на президентство поддерживали 39% итальянцев), а у кого-то, напротив, вызвал явный выдох облегчения. Но это точно не сделало выбор легче.

Еще в декабре в качестве главного претендента на смену нынешнему президенту стали называть действующего премьера Марио Драги. Сам 74-летний глава правительства при этом, что называется, не подтвердил, но и не опроверг свое стремление перейти на работу в Квиринальский дворец. "Моя личная судьба не имеет значения. У меня нет особых амбиций. Я, если хотите, дедушка на службе у учреждений", - заявил он журналистам в конце года, дав понять, что, по сути, готов ко всему.

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Между тем очень многие политические силы выступили против того, чтобы Марио Драги стал президентом, - по той причине, что сочли его более важным и нужным на нынешнем посту. В частности, источник в движении "5 звезд", близкий к лидеру этой политической силы Джузеппе Конте, заметил "Известиям", что "в момент чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и экономики ради своих граждан мы должны сохранить стабильность и преемственность нынешнего весьма авторитетного правительства национального единства".

- У 235 "великих избирателей" M5S есть только одна цель - дать Италии наилучшего возможного президента, - подчеркнул собеседник "Известий".

К июню Италия должна приступить к амбициозным и сложным реформам, чтобы получить второй транш средств от ЕС на восстановление экономики. Например, она должна изменить свое законодательство о конкуренции и госзакупках, и это лишь две наиболее сложные реформы, пояснил "Известиям" эксперт департамента политики Университета Суррея Даниэль Альбертацци.

- Сейчас правительство поддерживают как левые, так и правые, и авторитет Драги широко рассматривается как необходимый для сплочения кабинета, поскольку у партий внутри него разные интересы, - пояснил эксперт.

На таком фоне многие в Италии считают, что потенциальный уход Драги приведет к скорому развалу правительства и неизбежному витку политической турбулентности. Хотя, по мнению эксперта, выйти из ситуации можно, назначив премьером кого-то из нынешних министров, например главу минфина. Это гарантировало бы приверженность нового главы кабмина повестке нынешнего правительства.

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- Но существует риск того, что такое правительство не продержится долго, и это пугающая идея для многих в парламенте. Многие знают, что вряд ли будут переизбраны в следующий раз, и хотят избежать досрочных выборов. И, на мой взгляд, реальная проблема заключается не столько в личности премьера, сколько в том факте, что реформы, которые согласилась провести Италия, объективно сложны и затрагивают многие укоренившиеся интересы, - пояснил Даниэль Альбертацци.

Многие силы в правительственной коалиции и правда хотели бы, чтобы Драги еще послужил на благо действующего кабмина, признал в беседе с "Известиями" и профессор политологии в Университете Болоньи Пьеро Игнаци. Однако, по его словам, некоторые партии выступили против его выдвижения президентом еще и потому, что хотели бы видеть на этом посту своего кандидата.

При этом ни одна из политических сил не стала загодя афишировать своих претендентов.

- Имен вероятных претендентов - миллион. Но реальный выбор ограничен пятью-шестью, - рассказал "Известиям" сенатор от партии "Братья Италии" Лусио Малан. - Это, конечно, Драги, а также нынешний спикер итальянского сената Мария Элизабетта Альберти Казеллати и экс-председатель нижней палаты итальянского парламента Пьер Фердинандо Казини. У каждого из них есть свои сильные стороны, и именно эти двое увеличивают в последнее время поддержку.

В числе других кандидатов пресса называла также нынешнего министра юстиции Марту Картабию, бывшего премьера Романо Проди, еще одного бывшего премьер-министра и нынешнего еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони и давнего советника Берлускони Джанни Летту.

При этом сенатор Малан, как и многие другие парламентарии, не исключил, что президентом Италии может остаться Серджо Маттарелла, вопреки его недвусмысленно высказанному желанию уйти из политики на заслуженный отдых. Если до 3 февраля, времени истечения его нынешних полномочий, компромисс по новому кандидату так и не будет найден, все партии приложат максимум усилий, чтобы уговорить его остаться хотя бы на часть нового семилетнего срока.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643148540
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