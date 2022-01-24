Запад обдумывает помощь афганцам в обход талибов

01:11 26.01.2022 Есть чем скрыть: Запад обдумывает помощь афганцам в обход талибов

Почему США пока не намерены размораживать активы центробанка республики



Наталия Портякова



В Осло завершились переговоры представителей ряда европейских стран с членами движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Это стало первым случаем приезда новых афганских правителей на Запад с момента их прихода к власти. Встречу инициировала Норвегия в попытке смягчить острый гуманитарный кризис в Афганистане. При этом трехдневные консультации показали: невзирая на вроде бы искреннее желание предотвратить катастрофу в стране, Запад пока не намерен размораживать активы центробанка республики на миллиарды долларов, чего прежде всего представители Кабула добивались в Осло.



Кто о чем, а "Талибан" - о признании



Трехдневные переговоры с представителями "Талибана" во главе с и.о. министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, прошедшие в Осло 23–25 января, стали первым случаем приглашения новых афганских властей на Запад. И, конечно, посланники движения не преминули представить сам факт переговоров, в которых принимали участие также дипломаты Евросоюза, США, Франции, Великобритании, Германии и Италии, как "шаг к легитимизации афганского правительства этими странами". По крайней мере, именно так об этом заявил западной прессе один из членов движения, Шафиулла Азам.



Если бы да Кабул: ЕС обсуждает план возвращения миссии в Афганистан

На каких условиях европейцы отправят дипломатов в страну



Приглашающая сторона, впрочем, загодя четко дала понять, что главная цель встреч - решить проблему гуманитарного кризиса в Афганистане и переговоры на сей счет с талибами отнюдь не означают признания движения. "Но мы должны говорить с де-факто властями страны. Мы не можем позволить политической ситуации привести к еще худшему гуманитарному кризису", - пояснила норвежский министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт. Ради этого в Осло позвали делегацию из 15 членов движения (к слову, визит талибов обошелся принимающей стороне в 7 млн крон, или около €700 тыс., половина из которых ушла на оплату частного самолета из Кабула до столицы Норвегии).



Из-за многолетних войн и конфликтов Афганистан и так был не самой благополучной страной. Но захват власти "Талибаном", пока не признанным ни одним государством мира, существенно обострил гуманитарную ситуацию. Вслед за взятием движением Кабула в середине прошлого августа Запад заморозил активы центрального банка республики (а это около $9,5 млрд, хранящиеся большей частью в банках США) и свернул помощь по линии международных финансовых институтов, которые в недалеком прошлом спонсировали до 80% афганского бюджета.



Грузное настроение: что пообещали талибам на встрече в Москве

И как возможность дипломатического признания новых властей в Кабуле комментируют в России



Это поставило местную экономику на грань коллапса, а население страны - под угрозу голодной смерти. Согласно январскому отчету Международной организации труда, с момента прихода талибов к власти более полумиллиона афганцев потеряли рабочие места. А по оценкам ООН, около 24 млн человек в стране испытывают острую нехватку продовольствия, и сразу 97% 40-миллионного населения рискуют оказаться за чертой бедности в этом году.



Мороз крепчал



На этом фоне главной декларируемой задачей талибов в Осло стало желание добиться разморозки афганских активов. "Из-за голода, из-за смертоносной зимы, я думаю, международному сообществу пора поддержать афганцев, а не наказывать их из-за политических споров", - заявил агентству Associated Press уже упомянутый Шафиулла Азам.



Но, судя по тому, что по результатам закрытой встречи членов "Талибана" с западными дипломатами 24 января в прессу не просочилось ни строчки об ее итогах, никто и не подумал размораживать активы афганского центробанка. В МИД Норвегии, куда "Известия" обратились с соответствующим вопросом, оперативно не ответили.



Время докажет: Путин призвал не спешить с признанием талибов

Как лидеры СНГ искали общие позиции на фоне угроз и противоречий



Как обозначило ведомство в пресс-релизе, предваряющем встречи в Осло, страна уже много лет ведет диалог с "Талибаном". На прошлой неделе делегация скандинавской страны даже побывала в Кабуле, чтобы воочию оценить масштаб гуманитарного кризиса. А весь последний день переговоров 25 января был посвящен преимущественно двусторонним контактам норвежской дипломатии с талибами. При этом роль первой скрипки в афганских делах и особенно в вопросе разморозки активов, разумеется, продолжили играть США.



- Соединенные Штаты главные в этом процессе, на них все равняются. Их слово будет первым, и если в США будут какие-то подвижки в вопросе активов и финансовой помощи, все остальные тоже подтянутся. А пока в Штатах доминирует позиция непризнания талибов и нежелание размораживать афганские счета. И американцы правильно делают - все равно афганцам эти деньги не достанутся, - отметил в беседе с "Известиями" руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко.



На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал нарастить помощь Афганистану, но подчеркнул: наиболее целесообразно будет передавать средства независимым лицам и организациям, которые "превратят их в значимые поставки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости" для нуждающихся афганцев. То есть не напрямую "Талибану". В тех же формулировках 20 января о запуске проектов в Афганистане на сумму €270 млн для поддержки населения страны объявил и ЕС: согласно заявлению, все средства будут направлены агентствам ООН, работающим в Афганистане, а не талибам.



"Первая доставка 36 тонн гумпомощи в Афганистан состоится 18 ноября"

Посол России в республике Дмитрий Жирнов - о голоде в стране и движении новых властей к "цивильности"



Судя по всему, по такой же формуле помощь афганскому народу была обещана и во время нынешних переговоров.



Выход через новый кризис



При этом "ответы на неотложные гуманитарные и экономические кризисы" в Афганистане стали лишь одним из пунктов, которые Запад намеревался обсудить с талибами. Согласно заявлению Госдепа, в Осло делегация США во главе со спецпредставителем по Афганистану Томом Уэстом собиралась затронуть также "формирование представительной политической системы; проблемы безопасности и борьбы с терроризмом; и права человека, особенно образование для девочек и женщин".



А тут талибам, которых то и дело обвиняют в расправе над протестующими женщинами и журналистами и даже в избиении людей за белые носки (они одного цвета с флагом "Талибана"), пока похвастаться нечем. Единственной подвижкой - и то на словах - стало данное на этой неделе обещание позволить девочкам посещать школу с конца марта.



О бедном Афгане замолвили слово: чем завершился саммит G20

И какая мотивация стоит за готовностью помочь жителям республики материально



- Талибы ни на какие уступки не пойдут прежде всего потому, что влияние в движении реально принадлежит группе Хаккани, которая ни на какие переговоры не согласна, контролирует силовые структуры и имеет реальную силу на местах, - отметил Андрей Серенко. - И пока эта группа доминирует в Афганистане и внутри "Талибана", романтическая идея американцев о приходе к власти там коалиции, в которую вошли бы относительно умеренные талибы вместе с системными афганскими политиками, нереализуема.



Выход из нынешнего стратегического тупика, хоть и не совсем бескровный, может, по мысли эксперта, наметиться весной. К этому времени многие наблюдатели предрекают подъем антиталибского сопротивления и одновременно активизацию боевиков ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), проникнувших уже в десятки афганских провинций. И если нынешние власти Афганистана выдержат этот двойной удар, подтвердив контроль над страной, при этом усилив внутри движения относительно умеренные позиции, ситуация в мире начнет меняться в пользу "Талибана", резюмировал Андрей Серенко. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1643148660

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Состоялось заседание Бюро Сената

- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел переговоры с Президентом Татарстана Р. Миннихановым

- Д. Ашимбаев: конфликт элит был, но не между Назарбаевым и Токаевым

- Как нам реорганизовать "Самрук"?

- Ожидания экспертов по поводу досрочных парламентских выборов в Казахстане

- Кадровые перестановки

- Данияр Ашимбаев: Основной движущей силой теракта были экстремистские группировки

- О повышении базовой ставки до 10,25%

- Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружен в Алматы

